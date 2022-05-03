В Подмосковье сгорел склад с учебниками издательства «Просвещение» Статьи редакции
«Просвещение» — одно из крупнейших издательств учебной и педагогической литературы в стране.
На Кудиновском шоссе городского округа Богородский в Подмосковье ночью сгорел крупный склад, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Пожар площадью почти в 34 тысячи квадратных метров потушили только к утру.
На месте работали 109 человек и 37 единиц техники. Во время пожара частично обрушились конструкции склада. О пострадавших при пожаре и его причинах не сообщалось.
Источник ТАСС в МЧС рассказал, что возгорание произошло на складе с учебниками и другой полиграфией, а Mashи РЕН ТВ написали, что сгоревшие помещения в складском комплексе «Атлант Парк» арендовали «Просвещение» — одно из крупнейших издательств учебной и педагогической литературы в стране, а также «Сток Трейдинг», которая хранила там текстиль и бытовую технику.
23 апреля «Медиазона» выпустила материал, в котором поговорила с несколькими сотрудниками «Просвещения», одного из самых востребованных в России издательств учебной и педагогической литературы. На условиях анонимности источники рассказали, что с начала вооружённого конфликта на Украине авторов и редакторов обязали избегать упоминаний Украины и Киева в учебниках. Сотрудники издательства получили соответствующее распоряжение в первый день «военной операции», 24 февраля.
По словам источников, с того момента им пришлось отредактировать около 15% от оригинальных текстов. «Перед нами стоит задача — сделать так, как будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора» — отметил один из сотрудников «Просвещения».
30 апреля издательство «Просвещение» удалило упоминание о правозащитной организации Amnesty International из учебника по английскому языку для 11-го класса серии Starlight. Это следует из протокола заседания научно-методического совета Минпросвещения РФ по учебникам.
Так ведомство ответило министру иностранных дел Израиля, который назвал «возмутительным» заявление Лаврова о том, что «у Гитлера была еврейская кровь».
Просвещение - это придворная Zалупа, которая выпускает учебники для школяров с пофикшенной «историей» по заветам поехавшего пыни.
Недостаточно!
Я думаю даже там упоминается Украина и Киев. А теперь вряд ли.
Хм, слыхала, что уже давно Киевскую Русь переименовали в Древнюю Русь.
Самое время закупить правильные книги
На коричневой бумаге.
Как напоминание, что надо крепиться. А то недолго и обосраться.
Ну вы бы вейп начали курить хотябы
Згоден, літій горить краще.
Чтобы по стране прокатилась волна задымлений?
А говорили, что всё это случайности и нарушение ТБ. Что-то много случайностей стало.
Ну так сами подожгли. Чтобы к новому учебному году напечатать новые, исправленные учебники, а не "ну в 2025-ому как раз новая партия будет, не выбрасывать же старые".
Хотя диверсии с поджогом - это очень легко и эффективно. Удивлен, почему леса вдоль Белгорода, Брянска и прочих не поджигают в нужных местах, учитывая и дроны над головой, и полосы противопожарные, и направление ветра. Один диверсант может так поджечь лес, что это заденет железную дорогу, заставит часть дронов с войны вернуть назад для разведки, вертолеты может вернет назад, а они даже небоевые нужны иногда.
"напечатать новые" - на коричневой бумаге.
В 90-ых бумага в учебниках так себе была. Не совсем уж белой.
Совсем не белой. Когда нам учебники выдавали, то мы удивились, что в старых советских, напечатанных в 70-х/80-х она была белой и плотной, а в этих использовалась газетная или что-то в этом роде, изначально желтоватого оттенка, тонкая и ломкая. На такой-же печатали художественную литературу.
Да, где-то так и было. У меня ещё учебники со школы некоторые остались. Странным образом, их не требовали по окончанию школы. )
Так вот почему поколению, учившемуся в 2000х приходилось самим покупать себе учебники
У меня по русскому остались. Правда, грамотнее от этого не стал.
самое время вернуть
Не примут.
Передадите ВСУ, что это не нефтебаза, в этот раз они промахнулись.
Просто ветер подул окурок немного сдуло
Аутодафе по-руzzки
Ща сожгут старые учебники, будет повод попилить бабла на новые, без слова Украина или/и без Киевской Руси
Рукописи то не горят, или все же
Ну ногожопы видать получше горять
Я думаю там в окрестностях много кто заметил
Геена огненная поглотила просвещение в Богородском.
О, это, наверное, те учебники, которые должны были в Херсон, Мелитополь, Бердянск и Мариуполь поехать. Не доехали.
Окурки были завербованы сбу
Сезонные пожары, видать, или нет...
https://smotrim.ru/article/2721995?utm_source=sidebar
Радикальный способ удалить все упоминания Украины из учебников конечно...
Украинцы говорили что в Херсон уже везут какие то учебники, будто бы путинские негодяи планировали обучать украинских школяров по своим говняным учебникам.
А оно вон оно как случилось.