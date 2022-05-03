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В Подмосковье сгорел склад с учебниками издательства «Просвещение» Статьи редакции

«Просвещение» — одно из крупнейших издательств учебной и педагогической литературы в стране.

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На Кудиновском шоссе городского округа Богородский в Подмосковье ночью сгорел крупный склад, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Пожар площадью почти в 34 тысячи квадратных метров потушили только к утру.

На месте работали 109 человек и 37 единиц техники. Во время пожара частично обрушились конструкции склада. О пострадавших при пожаре и его причинах не сообщалось.

МЧС России
Ликвидировано открытое горение на складе в Богородском районе Московской области. Площадь пожара составила 33800 кв. метров.
К тушению было привлечено 109 человек и 37 ед. техники.

Источник ТАСС в МЧС рассказал, что возгорание произошло на складе с учебниками и другой полиграфией, а Mashи РЕН ТВ написали, что сгоревшие помещения в складском комплексе «Атлант Парк» арендовали «Просвещение» — одно из крупнейших издательств учебной и педагогической литературы в стране, а также «Сток Трейдинг», которая хранила там текстиль и бытовую технику.

23 апреля «Медиазона» выпустила материал, в котором поговорила с несколькими сотрудниками «Просвещения», одного из самых востребованных в России издательств учебной и педагогической литературы. На условиях анонимности источники рассказали, что с начала вооружённого конфликта на Украине авторов и редакторов обязали избегать упоминаний Украины и Киева в учебниках. Сотрудники издательства получили соответствующее распоряжение в первый день «военной операции», 24 февраля.

По словам источников, с того момента им пришлось отредактировать около 15% от оригинальных текстов. «Перед нами стоит задача — сделать так, как будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора» — отметил один из сотрудников «Просвещения».

30 апреля издательство «Просвещение» удалило упоминание о правозащитной организации Amnesty International из учебника по английскому языку для 11-го класса серии Starlight. Это следует из протокола заседания научно-методического совета Минпросвещения РФ по учебникам.

#новости

Материал дополнен редакцией
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33 комментария
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УкраiнськийРобiт
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Заметный холод

Просвещение - это придворная Zалупа, которая выпускает учебники для школяров с пофикшенной «историей» по заветам поехавшего пыни.

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УкраiнськийРобiт

Недостаточно!

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Товарищ

Я думаю даже там упоминается Украина и Киев. А теперь вряд ли.

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Заметный холод

Хм, слыхала, что уже давно Киевскую Русь переименовали в Древнюю Русь.

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УкраiнськийРобiт

Самое время закупить правильные книги

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Slartibartfast

На коричневой бумаге.

Как напоминание, что надо крепиться. А то недолго и обосраться.

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Хрюнчик

Ну вы бы вейп начали курить хотябы

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ziggy stardust

Згоден, літій горить краще.

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Пупа против Бухгалтерии

Чтобы по стране прокатилась волна задымлений?

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Пятая Бензоколонна

А говорили, что всё это случайности и нарушение ТБ. Что-то много случайностей стало.

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Jag25

Ну так сами подожгли. Чтобы к новому учебному году напечатать новые, исправленные учебники, а не "ну в 2025-ому как раз новая партия будет, не выбрасывать же старые".

Хотя диверсии с поджогом - это очень легко и эффективно. Удивлен, почему леса вдоль Белгорода, Брянска и прочих не поджигают в нужных местах, учитывая и дроны над головой, и полосы противопожарные, и направление ветра. Один диверсант может так поджечь лес, что это заденет железную дорогу, заставит часть дронов с войны вернуть назад для разведки, вертолеты может вернет назад, а они даже небоевые нужны иногда.

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Slartibartfast

"напечатать новые" - на коричневой бумаге.

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Sergei Timofeyev

В 90-ых бумага в учебниках так себе была. Не совсем уж белой.

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JilaNis

Совсем не белой. Когда нам учебники выдавали, то мы удивились, что в старых советских, напечатанных в 70-х/80-х она была белой и плотной, а в этих использовалась газетная или что-то в этом роде, изначально желтоватого оттенка, тонкая и ломкая. На такой-же печатали художественную литературу.

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Sergei Timofeyev

Да, где-то так и было. У меня ещё учебники со школы некоторые остались. Странным образом, их не требовали по окончанию школы. )

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Выдающийся блик

Так вот почему поколению, учившемуся в 2000х приходилось самим покупать себе учебники

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Sergei Timofeyev

У меня по русскому остались. Правда, грамотнее от этого не стал.

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Выдающийся блик

самое время вернуть

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Sergei Timofeyev

Не примут.

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Вадим

Передадите ВСУ, что это не нефтебаза, в этот раз они промахнулись.

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Steiner Helmut

Просто ветер подул окурок немного сдуло

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Сейлор Мунк

Аутодафе по-руzzки

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Artem Borisov

Ща сожгут старые учебники, будет повод попилить бабла на новые, без слова Украина или/и без Киевской Руси

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Bruno Traven

Рукописи то не горят, или все же

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Пупа против Бухгалтерии

Ну ногожопы видать получше горять

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Nick Nick

Я думаю там в окрестностях много кто заметил

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Грустная Псина

Геена огненная поглотила просвещение в Богородском.

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zdjlusotw

О, это, наверное, те учебники, которые должны были в Херсон, Мелитополь, Бердянск и Мариуполь поехать. Не доехали.

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Rick Kuznecov

Окурки были завербованы сбу

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Алексей III

Сезонные пожары, видать, или нет...
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Such Affairs

Радикальный способ удалить все упоминания Украины из учебников конечно...

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INNOспички

Украинцы говорили что в Херсон уже везут какие то учебники, будто бы путинские негодяи планировали обучать украинских школяров по своим говняным учебникам.
А оно вон оно как случилось.

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Московский химик

Вот либералы, ответьте мне на один вопрос.

Вы говорите что Россия агрессор.

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