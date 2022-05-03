«Просвещение» — одно из крупнейших издательств учебной и педагогической литературы в стране.

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На Кудиновском шоссе городского округа Богородский в Подмосковье ночью сгорел крупный склад, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Пожар площадью почти в 34 тысячи квадратных метров потушили только к утру.

На месте работали 109 человек и 37 единиц техники. Во время пожара частично обрушились конструкции склада. О пострадавших при пожаре и его причинах не сообщалось.

МЧС России ✅Ликвидировано открытое горение на складе в Богородском районе Московской области. Площадь пожара составила 33800 кв. метров.

К тушению было привлечено 109 человек и 37 ед. техники. [{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/773caa81-48bc-5d7c-8cb9-1e6bc38012d6\/","width":800,"height":600}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d9bbc68c-9428-5790-830a-264a17f25b34\/","width":800,"height":450}}}]

Источник ТАСС в МЧС рассказал, что возгорание произошло на складе с учебниками и другой полиграфией, а Mashи РЕН ТВ написали, что сгоревшие помещения в складском комплексе «Атлант Парк» арендовали «Просвещение» — одно из крупнейших издательств учебной и педагогической литературы в стране, а также «Сток Трейдинг», которая хранила там текстиль и бытовую технику.

23 апреля «Медиазона» выпустила материал, в котором поговорила с несколькими сотрудниками «Просвещения», одного из самых востребованных в России издательств учебной и педагогической литературы. На условиях анонимности источники рассказали, что с начала вооружённого конфликта на Украине авторов и редакторов обязали избегать упоминаний Украины и Киева в учебниках. Сотрудники издательства получили соответствующее распоряжение в первый день «военной операции», 24 февраля.

По словам источников, с того момента им пришлось отредактировать около 15% от оригинальных текстов. «Перед нами стоит задача — сделать так, как будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора» — отметил один из сотрудников «Просвещения».

30 апреля издательство «Просвещение» удалило упоминание о правозащитной организации Amnesty International из учебника по английскому языку для 11-го класса серии Starlight. Это следует из протокола заседания научно-методического совета Минпросвещения РФ по учебникам.