Так ведомство ответило министру иностранных дел Израиля, который назвал «возмутительным» заявление Лаврова о том, что «у Гитлера была еврейская кровь».

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Министерство иностранных дел России опубликовало в своём твиттере ссылку на статью «Об антисемитизме», где рассказало о «неонацистском режиме в Киеве».

МИД России 🇷🇺 @MID_RF



☝ О том, есть ли на Украине неонацисты на самом деле: ❗ Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля @yairlapid , во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.☝ О том, есть ли на Украине неонацисты на самом деле:

На аргумент о еврейском происхождении Владимира Зеленского ведомство ответило, что во время Второй мировой войны были тоже «примеры сотрудничества евреев с нацистами».

«Если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынуждено, то спекулирующий на своих корнях В. Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа», — пишет МИД.

МИД подчеркнул, что у президента Латвии Эгилс Левитс тоже еврейские корни, но он «тоже „успешно“ прикрывает реабилизатацию „Ваффен СС“ в своей стране».

Ведомство также осудило «эпидемию уничтожения и осквернения памятников солдатам Красной Армии, остановившим Холокост и спасшим Еврейский мир» в европейских странах и призвало Израиль обратить на это внимание.

Лапид и его кабинет не видят, что Зеленский просто «завершает» сценарий, описанный еще немецким пастором М. Нимёллером. Сначала на Украине в 2014 году пришли за коммунистами, потом за социалистами, потом, весь «цивилизованный» мир промолчал, когда на Украине «отменили» русских. Не хватает фантазии понять, какой «некоренной» народ пойдет «на ножи» да «на гиляку» за москалями? заявление МИД РФ

В конце статьи МИД привёл примеры «махрового антисемитизма и ромофобии» в Украине: «После 2014 года Украина стала лидером среди всех стран бывшего СССР по числу антисемитских происшествий».