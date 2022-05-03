МИД России обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве» Статьи редакции
Так ведомство ответило министру иностранных дел Израиля, который назвал «возмутительным» заявление Лаврова о том, что «у Гитлера была еврейская кровь».
Министерство иностранных дел России опубликовало в своём твиттере ссылку на статью «Об антисемитизме», где рассказало о «неонацистском режиме в Киеве».
На аргумент о еврейском происхождении Владимира Зеленского ведомство ответило, что во время Второй мировой войны были тоже «примеры сотрудничества евреев с нацистами».
«Если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынуждено, то спекулирующий на своих корнях В. Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа», — пишет МИД.
МИД подчеркнул, что у президента Латвии Эгилс Левитс тоже еврейские корни, но он «тоже „успешно“ прикрывает реабилизатацию „Ваффен СС“ в своей стране».
Ведомство также осудило «эпидемию уничтожения и осквернения памятников солдатам Красной Армии, остановившим Холокост и спасшим Еврейский мир» в европейских странах и призвало Израиль обратить на это внимание.
В конце статьи МИД привёл примеры «махрового антисемитизма и ромофобии» в Украине: «После 2014 года Украина стала лидером среди всех стран бывшего СССР по числу антисемитских происшествий».
2 мая Сергей Лавров заявил, что «у Гитлера была еврейская кровь», а «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал «непростительными» и «возмутительными» высказывания своего российского коллеги. Израиль вызвал российского посла в МИД и потребовал извинений от Лаврова.
«Просвещение» — одно из крупнейших издательств учебной и педагогической литературы в стране.
Израиль после вчерашнего не отошёл, а тут ещё насыпали
Свежий аргентинский
https://youtu.be/iX1jBcHqeb0
Самое веселое что израильское правительство с самого начала имитировали нейтралитет.
Санкции не накладывало оружие Украине тоже не поставляло.
Но нет блять надо было их стригерить и обвинить в нацизме.
Ну то есть у вас была одна из редких стран, которые всё ещё готовы с вами взаимодействовать.
Правительство этой страны рискует ради отношений с вами, потому что на него давит как США так и собственное население.
Но нет блять надо задевать их за живое и всячески пытаться ухудшить отношения.
Идиотизм российской дипломатии не поддается объяснению.
С таким врагом, как россия, и делать ничего не надо. Она сама со всеми поссорится, пересадит интеллектуальную элиту внутри страны и убедит цивилизованный мир в преступности своих действий
Е бой, теперь весь мир знает что МИД РФ тупое быдло :D
Как будто раньше не знали.
Это МИДовское быдло последние годы совсем видимо плотно на паленом аргентинском сидит. Бл*** как докатились до того, что дипломаты в том же совке вшивом были реально элитой и сильной стороной страны - к тому, что сейчас. Какой-то постоянно кучерявый гоп-базар из ссаной подворотни, переходящий рамки любых приличий, вот это уже со дна начали стучать
просто они сами себя своей пропагандой загнали в абсурд. Теперь приходится им утверждать подобное чтобы не противоречить своим же пропагандонам
Да никогда они не были элитой и какими-то искусными переговорщиками. Просто теперь мы можем это лицезреть прям ярко, так ярко что глаза хочется закрыть.
Ну осталось обвинить Китай в предательстве и Беларусь в нападении
А откуда готовилось то нападение?
А благородных рыцарей Эретреи называть немытыми обезьянами
курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве
В зарубежных СМИ даже просто поверить в такую риторику не могут, считают что это какой-то саботаж уже.
Осталось только китайцев разозлить какой-нибудь тупой предъявой - и тогда точно можно победу объявлять
Все ждем, что голоса у них в голове нашепчат что нужно оскорбить Xi, вот тогда начнетса настоящее шоу
китайцев разозлить какой-нибудь тупой предъявой
Достаточно будет сделать дипломатическое признание Китайской Республики (Тайвань) и/или Тибета. Хотя бы на словах, хотя бы в твиттере.
я так понимаю, что весь МИД РФ украинские агенты? по другому такую тупость не могу понять
Обратили внимание на антиисторические заявления президента россии @huilo, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства рф на поддержку неошизоидного режима в бункере номер 6
😃 какие же дауны, кто у них следующий, армяне поддерживающие турков??
от это канеша они там без кокса страдают
На отходах и не такую хуйню скажешь
Если это извинения, ожидаемые Израилем, то какие-то они ебанутые (извинения)
В фулле:
Особенно безнравственно такое «государственное строительство» для страны, которая потеряла 1,5 миллиона евреев во времена Холокоста, и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре.
И который они разбомбили
Кто не читал: https://telegra.ph/Ob-antisemitizme-05-03
там если полный текст почитать, то вообще шиза. получается, украинский неонацизм это "перерезали гирлянду" и "прогнали матом цыган с площади". кто-то ведь это всё писал
Киселев?
Росполитики окончательно ёбнулись. Сами себе могилу роют. Даже наши украинские солдаты не унижают Россию так можно, как они сами.
машка захарова лично их твиттер ведёт???
Министерство Идиотии и Дегенератства
всё блять, окончательное решение еврейского вопроса
А чо подпись "МИД РФ"? СлабО фамилию автора опуса опубликовать, зассали?
Вот мне тоже было очень интересно погуглить биографию конкретного автора.
Для кого-то походу новость что бумеры в российской власти верят во всякую хуйню
Надеюсь, Израиль ответит, а не сглотнёт.
В МИДе с утра уже наливают
насыпают
Жесть. Надеюсь когда нибудь этих дебилов выкинут или посадят
они вообще заднюю когда то включают?
Осталось еще арабам какую-нибудь предъяву кинуть
Какие же дегенераты. Посраться с евреями это уже просто пиздец.
Так бля, теперь русские объясняют евреям что антисемитизм а что нет?
Я правильно все понял?
Щас бы читать высеры какой-то говноструктуры в заблокированном Твиттере🤝
Как бэ то что от лица МИД вкидывается в Твиттер это считай официальный комментарий, с соответствующими этому последствиями
Все мы в каком-то смысле евреи
Обрезанные?
Как и с лукой, ничего не будет.
Вот бы ещё МИД посоветовал всем книгу "Шесть миллионов — потеряны и найдены"
Израиль как раз таки неонацистский рашистский режим не поддерживает.
Это какой по счету выстрел в хуй?
Будет забавно если напишут что их взломали 🤭
Тактика "сгорел сарай, гори и хата".
А вообще, это настолько абсурдно и громко, что похоже на операцию по отвлечению внимания. Только вот от чего
Да заманали везде искать кровавую руку гэбни обьясняя то, что можно обьяснить банальной деградацией и возможно парой-тройкой кило паленого аргентинского
После этого нужно Пегасус забирать, я считаю
Это шутка такая? Скажите, что это какие-то наркоманы забежали в МИД России и накидали в твиттер бред.
интересно кто печатает текст в палате мида рф
Зря они Израиль триггерят, ой зря. Про "Гнев Божий" что ли не читали.
Как говорится, дебилы блядь
Многим израильтянам, особенно не-европейского происхождения (большая часть израильских евреев — мизрахи, бабушки-дедушки которых приехали из мусульманских стран) было более-менее похуй на Украину (к сожалению), зато они очень беспокоились об Хезболле на севере, и переживали за отношения с Россией, у которой очень хорошие связи с Ираном. Так что израильский нейтралитет был вполне себе ответом на запрос населения.
Но мизрахи, хоть и не застали европейский Холокост, очень хорошо знакомы с погромами и кровавым антисемитизмом. И такие заявления со стороны России — для них тоже пиздец.
Переходы на личности - понимание того, что ничего больше предъявить по существу нельзя.
Кстати, там вкусно в статье, на которую ссылка этого твита
https://telegra.ph/Ob-antisemitizme-05-03
Лапид и его кабинет не видят, что Зеленский просто «завершает» сценарий, описанный еще немецким пастором М.Нимёллером. Сначала на Украине в 2014 году пришли за коммунистами, потом за социалистами, потом, весь "цивилизованный" мир промолчал, когда на Украине «отменили» русских. Не хватает фантазии понять, какой «некоренной» народ пойдет «на ножи» да «на гиляку» за москалями?
Бедные российские иммигранты - скоро их и в Израиль не будут пускать. А все из-за бешеных собак в МИДе.
Не хватает фантазии понять, какой «некоренной» народ пойдет «на ножи» да «на гиляку» за москалями?
Любой который нарушит территориальную целостность Украины. Пока вторые на очереди мадяры