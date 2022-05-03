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МИД России обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве» Статьи редакции

Так ведомство ответило министру иностранных дел Израиля, который назвал «возмутительным» заявление Лаврова о том, что «у Гитлера была еврейская кровь».

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Министерство иностранных дел России опубликовало в своём твиттере ссылку на статью «Об антисемитизме», где рассказало о «неонацистском режиме в Киеве».

МИД России 🇷🇺 @MID_RF
❗ Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля @yairlapid, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.

☝ О том, есть ли на Украине неонацисты на самом деле:

На аргумент о еврейском происхождении Владимира Зеленского ведомство ответило, что во время Второй мировой войны были тоже «примеры сотрудничества евреев с нацистами».

«Если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынуждено, то спекулирующий на своих корнях В. Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа», — пишет МИД.

МИД подчеркнул, что у президента Латвии Эгилс Левитс тоже еврейские корни, но он «тоже „успешно“ прикрывает реабилизатацию „Ваффен СС“ в своей стране».

Ведомство также осудило «эпидемию уничтожения и осквернения памятников солдатам Красной Армии, остановившим Холокост и спасшим Еврейский мир» в европейских странах и призвало Израиль обратить на это внимание.

Лапид и его кабинет не видят, что Зеленский просто «завершает» сценарий, описанный еще немецким пастором М. Нимёллером. Сначала на Украине в 2014 году пришли за коммунистами, потом за социалистами, потом, весь «цивилизованный» мир промолчал, когда на Украине «отменили» русских. Не хватает фантазии понять, какой «некоренной» народ пойдет «на ножи» да «на гиляку» за москалями?

заявление МИД РФ

В конце статьи МИД привёл примеры «махрового антисемитизма и ромофобии» в Украине: «После 2014 года Украина стала лидером среди всех стран бывшего СССР по числу антисемитских происшествий».

2 мая Сергей Лавров заявил, что «у Гитлера была еврейская кровь», а «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал «непростительными» и «возмутительными» высказывания своего российского коллеги. Израиль вызвал российского посла в МИД и потребовал извинений от Лаврова.

#новости

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94 комментария
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Sdafs 156

Израиль после вчерашнего не отошёл, а тут ещё насыпали

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прекрасная грусть

Свежий аргентинский

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4 комментария
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Жаль

https://youtu.be/iX1jBcHqeb0

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Оптимальный Куркумин

Самое веселое что израильское правительство с самого начала имитировали нейтралитет.
Санкции не накладывало оружие Украине тоже не поставляло.
Но нет блять надо было их стригерить и обвинить в нацизме.

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Оптимальный Куркумин

Ну то есть у вас была одна из редких стран, которые всё ещё готовы с вами взаимодействовать.
Правительство этой страны рискует ради отношений с вами, потому что на него давит как США так и собственное население.
Но нет блять надо задевать их за живое и всячески пытаться ухудшить отношения.
Идиотизм российской дипломатии не поддается объяснению.

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3 комментария
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Ctrl Shift

С таким врагом, как россия, и делать ничего не надо. Она сама со всеми поссорится, пересадит интеллектуальную элиту внутри страны и убедит цивилизованный мир в преступности своих действий

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Хрюнчик

Е бой, теперь весь мир знает что МИД РФ тупое быдло :D

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JilaNis

Как будто раньше не знали.

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1 комментарий
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ДЕДос Атака
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Slbomber

Это МИДовское быдло последние годы совсем видимо плотно на паленом аргентинском сидит. Бл*** как докатились до того, что дипломаты в том же совке вшивом были реально элитой и сильной стороной страны - к тому, что сейчас. Какой-то постоянно кучерявый гоп-базар из ссаной подворотни, переходящий рамки любых приличий, вот это уже со дна начали стучать

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ДЕДос Атака

просто они сами себя своей пропагандой загнали в абсурд. Теперь приходится им утверждать подобное чтобы не противоречить своим же пропагандонам

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4 комментария
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Артем Есьман

Да никогда они не были элитой и какими-то искусными переговорщиками. Просто теперь мы можем это лицезреть прям ярко, так ярко что глаза хочется закрыть.

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Неизменный Мурод

Ну осталось обвинить Китай в предательстве и Беларусь в нападении

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Василий Герасимов

А откуда готовилось то нападение?

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5 комментариев
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зимнее безмолвие

А благородных рыцарей Эретреи называть немытыми обезьянами

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Иван Поварёшкин
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Владислав Васильев

курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве

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Анатолий Польский

В зарубежных СМИ даже просто поверить в такую риторику не могут, считают что это какой-то саботаж уже.

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Порядочный микроскоп

Осталось только китайцев разозлить какой-нибудь тупой предъявой - и тогда точно можно победу объявлять

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Сергей Дворниченко

Все ждем, что голоса у них в голове нашепчат что нужно оскорбить Xi, вот тогда начнетса настоящее шоу

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1 комментарий
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drama llama

китайцев разозлить какой-нибудь тупой предъявой
 Достаточно будет сделать дипломатическое признание Китайской Республики (Тайвань) и/или Тибета. Хотя бы на словах, хотя бы в твиттере.

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Ruslan N.

я так понимаю, что весь МИД РФ украинские агенты? по другому такую тупость не могу понять

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Ха-ха Хи-хи

Обратили внимание на антиисторические заявления президента россии @huilo, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства рф на поддержку неошизоидного режима в бункере номер 6

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Ауф

😃 какие же дауны, кто у них следующий, армяне поддерживающие турков??

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Totorimoto

от это канеша они там без кокса страдают

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

На отходах и не такую хуйню скажешь

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Остальной магнит

Если это извинения, ожидаемые Израилем, то какие-то они ебанутые (извинения)

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Alexey Kochetkov

В фулле:

Особенно безнравственно такое «государственное строительство» для страны, которая потеряла 1,5 миллиона евреев во времена Холокоста, и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре.
И который они разбомбили

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Alexey Kochetkov

Кто не читал: https://telegra.ph/Ob-antisemitizme-05-03

Об антисемитизме
Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом…
telegra.ph
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1 комментарий
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Атомный рак

там если полный текст почитать, то вообще шиза. получается, украинский неонацизм это "перерезали гирлянду" и "прогнали матом цыган с площади". кто-то ведь это всё писал

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Ім'я та По-батькові

Киселев?

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Егор Павлюк

Росполитики окончательно ёбнулись. Сами себе могилу роют. Даже наши украинские солдаты не унижают Россию так можно, как они сами.

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tuorqai

машка захарова лично их твиттер ведёт???

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Культурный кубок

Министерство Идиотии и Дегенератства

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Мюллер против войны

всё блять, окончательное решение еврейского вопроса

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Остальной магнит

А чо подпись "МИД РФ"? СлабО фамилию автора опуса опубликовать, зассали?

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постмодерновый синдром

Вот мне тоже было очень интересно погуглить биографию конкретного автора.

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Турецкий будильник

Для кого-то походу новость что бумеры в российской власти верят во всякую хуйню

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Товарищ

Надеюсь, Израиль ответит, а не сглотнёт.

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Цис Гендер

В МИДе с утра уже наливают

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Ruslan N.

насыпают

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Не говорить

Жесть. Надеюсь когда нибудь этих дебилов выкинут или посадят

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Александр Сирота

они вообще заднюю когда то включают?

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Иван Бурданов

Осталось еще арабам какую-нибудь предъяву кинуть

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Yggdrasil

Какие же дегенераты. Посраться с евреями это уже просто пиздец.

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Дионисий Висла

Так бля, теперь русские объясняют евреям что антисемитизм а что нет?
Я правильно все понял?

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Мягкий колос

Щас бы читать высеры какой-то говноструктуры в заблокированном Твиттере🤝

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Slbomber

Как бэ то что от лица МИД вкидывается в Твиттер это считай официальный комментарий, с соответствующими этому последствиями

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Скучный огонь

Все мы в каком-то смысле евреи

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Остальной магнит

Обрезанные?

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Голубой вентилятор
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Скучный Денис

Как и с лукой, ничего не будет.

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debilniy ded
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Тимурчик

Вот бы ещё МИД посоветовал всем книгу "Шесть миллионов — потеряны и найдены"

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Желтый блик

Израиль как раз таки неонацистский рашистский режим не поддерживает.

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Dan Roy

Это какой по счету выстрел в хуй?

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Y.M.

Будет забавно если напишут что их взломали 🤭

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Традиционный огонь

Тактика "сгорел сарай, гори и хата".

А вообще, это настолько абсурдно и громко, что похоже на операцию по отвлечению внимания. Только вот от чего

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Slbomber

Да заманали везде искать кровавую руку гэбни обьясняя то, что можно обьяснить банальной деградацией и возможно парой-тройкой кило паленого аргентинского

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Отображаемое имя

После этого нужно Пегасус забирать, я считаю

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Ярослав Сопрук

Это шутка такая? Скажите, что это какие-то наркоманы забежали в МИД России и накидали в твиттер бред.

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савен

интересно кто печатает текст в палате мида рф

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Arugin

Зря они Израиль триггерят, ой зря. Про "Гнев Божий" что ли не читали.

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Dan

Как говорится, дебилы блядь

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Max Yankov

Многим израильтянам, особенно не-европейского происхождения (большая часть израильских евреев — мизрахи, бабушки-дедушки которых приехали из мусульманских стран) было более-менее похуй на Украину (к сожалению), зато они очень беспокоились об Хезболле на севере, и переживали за отношения с Россией, у которой очень хорошие связи с Ираном. Так что израильский нейтралитет был вполне себе ответом на запрос населения.

Но мизрахи, хоть и не застали европейский Холокост, очень хорошо знакомы с погромами и кровавым антисемитизмом. И такие заявления со стороны России — для них тоже пиздец.

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Sergei Timofeyev

Переходы на личности - понимание того, что ничего больше предъявить по существу нельзя.

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Sergei Timofeyev

Кстати, там вкусно в статье, на которую ссылка этого твита
https://telegra.ph/Ob-antisemitizme-05-03
Лапид и его кабинет не видят, что Зеленский просто «завершает» сценарий, описанный еще немецким пастором М.Нимёллером. Сначала на Украине в 2014 году пришли за коммунистами, потом за социалистами, потом, весь "цивилизованный" мир промолчал, когда на Украине «отменили» русских. Не хватает фантазии понять, какой «некоренной» народ пойдет «на ножи» да «на гиляку» за москалями?

Об антисемитизме
Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом…
telegra.ph
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FrozenYogurt

Бедные российские иммигранты - скоро их и в Израиль не будут пускать. А все из-за бешеных собак в МИДе.

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Системный облизыватель кисок

Не хватает фантазии понять, какой «некоренной» народ пойдет «на ножи» да «на гиляку» за москалями?
 Любой который нарушит территориальную целостность Украины. Пока вторые на очереди мадяры

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