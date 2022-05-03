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Visa и Stripe приостановили обслуживание виртуальных карт Bankoff из-за наплыва пользователей из России Статьи редакции

Средства клиентов заморозили.

  • О том, что платёжные системы Visa и Stripe приостановили обслуживание карт Bankoff, в компании объявили своим клиентам в рассылке 3 мая.
  • В Bankoff написали, что Visa и Stripe сделали это в связи с большим количеством активных пользователей и транзакций из России.
  • Карты Bankoff временно не поддерживаются для любых переводов, а средства клиентов заморожены на американском счёте, сообщили в компании.
  • Представители BankOff заявили, что делают всё возможное, чтобы решить проблему.
  • Россияне начали открывать виртуальные карты Bankoff для проведения платежей за рубеж после того, как Visa и Mastercard приостановили работу в РФ.

#новости

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55 комментариев
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Скучный огонь

Россияне, как мухи, лезут в цивилизацию, но их гонят ссаными тряпками обратно в Россию

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Cлоновьи хоботы

Россияне, как мухи, лезут в цивилизацию
 Ох уж эти россияне, украинцы-то конечно же не такие.

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12 комментариев
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Вадимка

но я так понимаю, брызги ссаные и на других попали. заморозили то все средства, не только российские

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furiking

Пусть определятся, они блокируют карты российских банков или карты людей с российским паспортом. Давайте тогда блокировать карты тех россиян, которые живут в других странах, это же точно поможет победить Путина

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Хенрик Квинто

А это блин сложный вопрос, у которого много подводных камней.

Вероятно, на первом уровне понимания нужно вводить какой-то аналог нансеновского паспорта 2.0 (погуглите, что это такое), потому что десятки (если не сотни) тысяч живущих за границей россиян готовы выйти из гражданства РФ, но им некуда. Не нужно толкать назад к путину тех, кто его ненавидит настолько, что уехал. Тем более, что эти люди настроены прозападно и являются специалистами.

А на втором уровне нужно всем миром думать, как душить РФ санкциями, но не вызывать этим обратного эффекта, когда недовольные обратят свою злобу не на власти и режим, а на запад. Это самый глупый сценарий, потому что 140-миллионная КНДР с атомной бомбой и фанатиками — это куда большая проблема, чем поехавший путин и его вата.

Просто ослабить РФ и скинуть путина недостаточно. Нужно как-то придумать, как избежать следующего путина, который пообещает озлобленным людям отомстить за все унижения. Именно так и пришёл к власти Гитлер. В широком смысле нужно думать, как вернуть Россию в число адекватных стран (и этим обезопасить себя), а не как вырастить нового монстра, устойчивого по всем антибиотикам цивилизации.

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14 комментариев
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Цветной огонь

Банкофф никаких пруфов конечно не представлял. Ставлю на то, что они просто украли деньги. Контора вообще великолепная, ни банковской ни какой-то финансовой лицензии у них на сайте указано не было. Это была натуральная шарага, куда народ охотно стал заносить крипту, которую уже никто никогда не увидит.

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Cлоновьи хоботы

Не чувак, эту "русню" надо расстреливать по всему миру. Это точно поможет, Путин сразу войска выведет из Украины.

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Порядочный микроскоп

Тинькофф, купи Банкофф

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Dmitry

Наебать не получилось

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Забавный пёс_анон

с большим количеством активных пользователей и транзакций из России
Странная формулировка. О каких транзакциях из России идет речь, если международные карты Visa в России не работают?

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Порядочный микроскоп

может по свифту на банкофф деньги выводят

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Vladimir

Там нужно подтверждать личность по докам, если на счету больше 200$ вроде

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Закомплексованная Душа

Какое же тупое название было выбрано,

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Похожий волк

Продали битки за 3% от копейки 😏

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Серьезный крюк

Ну спасибо блять.

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Cлоновьи хоботы

Ээ, ты чО, не рад что ли? Ты может еще за войну?

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2 комментария
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evvane

Bank off

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Boris Novikov

Так удобно было, только я ощутил себя вновь цивилизованным человеком с NFC, успел покататься на самокате и поесть в кафешке у моря, 87$ из 100 теперь там зависли. Придется ждать внж и счёт за рубежом открывать в нормальном банке.

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Егор Лебедев

Закинул туда давно давно 10$, так и не смог нигде потратить, т.к. карта почти везде не принимается.

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Солдатский Гоша

Абсолютно принимается

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4 комментария
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beerb1ter

Может просто попросили название освободить ;)

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Мертвый чувак

Нож в спину

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Дмитрий Царь

Очень много людей мне говорили, что это очень мутная контора
Ощущение, что они оказались правы и это типичный скам на мамонтах

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