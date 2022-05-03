Лапид и его кабинет не видят, что Зеленский просто «завершает» сценарий, описанный еще немецким пастором М. Нимёллером. Сначала на Украине в 2014 году пришли за коммунистами, потом за социалистами, потом, весь «цивилизованный» мир промолчал, когда на Украине «отменили» русских. Не хватает фантазии понять, какой «некоренной» народ пойдет «на ножи» да «на гиляку» за москалями?