Я разговаривал с Кириллом сорок минут по Zoom. Первые двадцать минут он читал с листка бумаги, который держал в руке, все причины, которые объясняют [«военную операцию»].

Я слушал его, а затем ответил: «Я ничего из этого не понимаю. Брат, мы не государственные клерки, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой же причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика».