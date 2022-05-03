Папа римский созвонился с патриархом Кириллом. Глава РПЦ 20 минут объяснял действия России в Украине с «листка бумаги» Статьи редакции
Понтифик ответил, что «ничего не понимает».
Папа римский рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere о своих попытках остановить конфликт и о своём желании посетить Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Также понтифик рассказал о том, что беседовал с патриархом по Zoom.
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И вновь осудил «военную операцию» в Украине.
Патриарх Кирилл пидорас и хуесос
*Гундяев
нестареющая классика
Можно короче: хуисос хуйла
Ох не тот человек ему карты показывал
Показывал бы тот, сразу бы понял
Папа римский: "Мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика».
Гуня: "Может!" - и повесил трубку.
Шекспировские диалоги
Брат, мы не государственные клерки
Бедный Папа не знает что позвонил в филиал ФСБ.
Понтифик ответил, что «ничего не понимает».
Охотно ему верю
А Кирилл ему такой: "Sapienti sat! Не ожидал, черт? Я тоже по латыни умею"
Он правда назвал кирюху путинским алтарным мальчиком? Уважуха. Пойду приму католицизм.
"A Patriarch can’t lower himself to become Putin’s altar boy"
https://www.corriere.it/cronache/22_maggio_03/pope-francis-putin-e713a1de-cad0-11ec-84d1-341c28840c78.shtml
Показал на картах откуда готовилось нападение ?
Брат, мы не государственные клерки
Ожидал увидеть внизу подпись "Дмитрий Орлов"
Хватит писать такие комментарии. Извинись
Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика
О, католическая церковь знает в этом толк.
Глава РПЦ 20 минут объяснял действия России в Украине с помощью карт
Все тузы на стол выложил. Четыре туза!
Потом игриво предлагал показать пятый.
Таро же.
Пять
А я вам покажу, откуда бог планировал нападение…
дайте Макрону номер кирюхи
@Эммануэль Макрон. Звони обниму позвони Кириллу
Как же позорно, даже своих слов найти не может
Может и понимает, что это хуйня полная, но зачем тогда вообще на звонок ответил?
Ебать он дурачок, это же кгбшник а не религиозник, они на разных языках разговаривают.
«Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика»
Я так вообще считаю, РПЦ надо объявить экстремистской организацией, и все приходы вне России перевести под юрисдикцию Константинопольского патриархата, или Иерусалимского....., но лучше Ватикана.
- [Двадцать минут читает с листочка причины "спецоперации"]
- Брат, мы не клерки. Мы должны говорить на языке Иисуса и искать путь к миру
- Так я атеист
- Лол
- xD
Кринж конечно. С ним нужно только одним путём взаимодействовать: по примеру Арагорна, который отсёк голову Устам Саурона. Никак иначе они не понимают.
Я слушал его, а затем ответил: «Я ничего из этого не понимаю. Брат, мы не государственные клерки
ТЕРПИМ
@Нейроорлов
Я ничего из этого не понимаю, bro, English please.
Не брат он ему больше
Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика
Кажется, Папе не рассказали, что гундяй таковым является с самого первого дня своего патриаршества
База
Брат
Не брат ты мне, гнида рпцшная
В статье одна проблема: ни про какие «карты» в оригинальном источнике ни слова
Патриарх Папе показывал, откуда готовилось нападение.
Папа не осознал, что Кирюха другому богу молится - финансовому.
ЭТО ПАПА-ЕРЕТИК НЕ МОЖЕТ, А ПРАВОСЛАВНЫЙ ПАТРИАРХ МОЖЕТ ВСЁ, ТВЁРДО И ЧЁТКО!
почему никто не объяснил Папе Римскому, что патриарх РПЦ это чисто декоративная фигура?как и все РПЦ?
Даже ИГИЛ(вроде как запрещены) с Талибаном(непонятно разрешено или нет) имеют больше смысла, чем РПЦ.
Этот папа римский заявлял что теперь девкам можно ебаться скока угодно. Так что не намного лучше.
ето личное дело девок, ты кто такой что бы указывать женщинам что им делать?
А мужикам можно?
Ага... На которые к нему приходят бабки от кремля😎
Таро разложил.
Оно то правильно только вот Кирилка в Москве а Папа в Ватикане.
объяснял действия России в Украине с помощью карт
По заветам Лукашенко
Похоже папа начал понимать чувства Макрона.
Брат, мы не государственные клерки
Получается он назвал его Bro
А еще там есть такая фраза, за которую сразу зацепились ватные паблики) "Папа Франциск сказал, что «лай НАТО в дверь России» мог привести к вторжению в Украину, и что он не знает, должны ли другие страны поставлять Украине больше оружия."
https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-03/card/pope-says-nato-may-have-provoked-russian-invasion-of-ukraine-E7VAcqXGK8xNoHxJPQFs
БРАТ мы не государственные клерки, мы должны говорить не на языке политики, а на языке АЛЛАХА брат
20 минут гундел с листочка
Папа Римский говорил с сотрудником КГБ, поэтому такой странный разговор получился.
Я разговаривал с Кириллом сорок минут по Zoom
На строительство храма положили, на помощь сиротам положили, а на лицензионный зум не положили кек
Я то думаю почему сегодня снова массированный ракетный обстрел Украины