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Папа римский созвонился с патриархом Кириллом. Глава РПЦ 20 минут объяснял действия России в Украине с «листка бумаги» Статьи редакции

Понтифик ответил, что «ничего не понимает».

Папа римский рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere о своих попытках остановить конфликт и о своём желании посетить Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Также понтифик рассказал о том, что беседовал с патриархом по Zoom.

Я разговаривал с Кириллом сорок минут по Zoom. Первые двадцать минут он читал с листка бумаги, который держал в руке, все причины, которые объясняют [«военную операцию»].

Я слушал его, а затем ответил: «Я ничего из этого не понимаю. Брат, мы не государственные клерки, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой же причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика».

Папа римский
От редакции: Изначально в заметке говорилось, что патриарх Кирилл объяснял боевые действия по картам. На самом деле, в речи Папы римского такого не было — по его словам, глава РПЦ объяснял с «листка бумаги».

#новости

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83 комментария
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Взаимный Слава

Патриарх Кирилл пидорас и хуесос

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Желтый блик

*Гундяев

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3 комментария
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Глубокий динозавр

нестареющая классика

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Традиционный огонь
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Афанасий Блохашев

Можно короче: хуисос хуйла

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Анатолий Польский

Ох не тот человек ему карты показывал

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Отображаемое имя

Показывал бы тот, сразу бы понял

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Традиционный огонь

Папа римский: "Мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика».
Гуня: "Может!" - и повесил трубку.

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Медный танк88

Шекспировские диалоги

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2 комментария
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Турецкий будильник

Брат, мы не государственные клерки
 Бедный Папа не знает что позвонил в филиал ФСБ.

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Медный танк88

Понтифик ответил, что «ничего не понимает».
 Охотно ему верю

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Забавный пёс_анон

А Кирилл ему такой: "Sapienti sat! Не ожидал, черт? Я тоже по латыни умею"

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3 комментария
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Rostilj je najbolje

Он правда назвал кирюху путинским алтарным мальчиком? Уважуха. Пойду приму католицизм.

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Спичрайтер Трампа

"A Patriarch can’t lower himself to become Putin’s altar boy"

https://www.corriere.it/cronache/22_maggio_03/pope-francis-putin-e713a1de-cad0-11ec-84d1-341c28840c78.shtml

Exclusive | Pope Francis: «I am ready to meet…
In an exclusive interview, Pope Francis says he is still waiting for an answer from Russia’s…
www.corriere.it
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1 комментарий
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Sashka

Показал на картах откуда готовилось нападение ?

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Летний паркур

Брат, мы не государственные клерки
 Ожидал увидеть внизу подпись "Дмитрий Орлов"

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Нейроорлов

Хватит писать такие комментарии. Извинись

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4 комментария
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Последний череп

Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика
 О, католическая церковь знает в этом толк.

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Забавный пёс_анон

Глава РПЦ 20 минут объяснял действия России в Украине с помощью карт
Все тузы на стол выложил. Четыре туза!

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Традиционный огонь

Потом игриво предлагал показать пятый.

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Художественный нос

Таро же.

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2 комментария
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Иркутский колос

Пять

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Fedor Andreev
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Актуальное искусство
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Однако здравствуйте

А я вам покажу, откуда бог планировал нападение…

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крэпкый картошек

дайте Макрону номер кирюхи

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Прозрачный Данила

@Эммануэль Макрон. Звони обниму позвони Кириллу

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2 комментария
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benny

Как же позорно, даже своих слов найти не может

Может и понимает, что это хуйня полная, но зачем тогда вообще на звонок ответил?

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Неизменный Мурод

Ебать он дурачок, это же кгбшник а не религиозник, они на разных языках разговаривают.

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Карлики спасли Россию

«Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика»

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Иван Помидоров

Я так вообще считаю, РПЦ надо объявить экстремистской организацией, и все приходы вне России перевести под юрисдикцию Константинопольского патриархата, или Иерусалимского....., но лучше Ватикана.

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Eugene Arbatsky

- [Двадцать минут читает с листочка причины "спецоперации"]
- Брат, мы не клерки. Мы должны говорить на языке Иисуса и искать путь к миру
- Так я атеист
- Лол
- xD

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пепси

Кринж конечно. С ним нужно только одним путём взаимодействовать: по примеру Арагорна, который отсёк голову Устам Саурона. Никак иначе они не понимают.

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IvanPidorashkin

Я слушал его, а затем ответил: «Я ничего из этого не понимаю. Брат, мы не государственные клерки

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Нейроорлов

ТЕРПИМ

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2 комментария
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IvanPidorashkin

@Нейроорлов

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Eugene Arbatsky

Я ничего из этого не понимаю, bro, English please.

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Crassius Curio

Не брат он ему больше

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Yggdrasil

Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика
 Кажется, Папе не рассказали, что гундяй таковым является с самого первого дня своего патриаршества

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Dan

База

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Мертвый чувак

Брат

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пепси

Не брат ты мне, гнида рпцшная

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Евгений Зеленов

В статье одна проблема: ни про какие «карты» в оригинальном источнике ни слова

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Max Yankov

Патриарх Папе показывал, откуда готовилось нападение.

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Alex Shevaldin

Папа не осознал, что Кирюха другому богу молится - финансовому.

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Голубой вагон бежит

ЭТО ПАПА-ЕРЕТИК НЕ МОЖЕТ, А ПРАВОСЛАВНЫЙ ПАТРИАРХ МОЖЕТ ВСЁ, ТВЁРДО И ЧЁТКО!

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Tannim

почему никто не объяснил Папе Римскому, что патриарх РПЦ это чисто декоративная фигура?как и все РПЦ?

Даже ИГИЛ(вроде как запрещены) с Талибаном(непонятно разрешено или нет) имеют больше смысла, чем РПЦ.

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Sergio Dorov

Этот папа римский заявлял что теперь девкам можно ебаться скока угодно. Так что не намного лучше.

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Сергей Дворниченко

ето личное дело девок, ты кто такой что бы указывать женщинам что им делать?

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Летний паркур

А мужикам можно?

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Честный ежик

Ага... На которые к нему приходят бабки от кремля😎

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Дефолт

Таро разложил.

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Dmytry Kovalsky

Оно то правильно только вот Кирилка в Москве а Папа в Ватикане.

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Lee

объяснял действия России в Украине с помощью карт
 По заветам Лукашенко

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Веб Инструменты

Похоже папа начал понимать чувства Макрона.

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Социалистический пистолет

Брат, мы не государственные клерки
 Получается он назвал его Bro

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Семен Петров

А еще там есть такая фраза, за которую сразу зацепились ватные паблики) "Папа Франциск сказал, что «лай НАТО в дверь России» мог привести к вторжению в Украину, и что он не знает, должны ли другие страны поставлять Украине больше оружия."
https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-03/card/pope-says-nato-may-have-provoked-russian-invasion-of-ukraine-E7VAcqXGK8xNoHxJPQFs

Pope Says NATO Might Have Provoked Russian…
ROME⁠—Pope Francis said that the “barking of NATO at the door of Russia” might have led to the…
www.wsj.com
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Bose Jefferson

БРАТ мы не государственные клерки, мы должны говорить не на языке политики, а на языке АЛЛАХА брат

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Crassius Curio

20 минут гундел с листочка

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Городской сумасшедший

Папа Римский говорил с сотрудником КГБ, поэтому такой странный разговор получился.

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Rond

Я разговаривал с Кириллом сорок минут по Zoom
На строительство храма положили, на помощь сиротам положили, а на лицензионный зум не положили кек

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Anatolich

Я то думаю почему сегодня снова массированный ракетный обстрел Украины

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Explosive Magic
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