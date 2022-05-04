Новости

Беларусь начала внезапную проверку сил реагирования армии Статьи редакции

В Минобороны страны заявили, что учения «не несут угрозы другим странам».

Фото Министерства обороны Республики Беларусь

Утром 4 мая Минобороны Беларуси анонсировало учения, в рамках которых вооружённые силы отработают приведение в боевую готовность, действия на незнакомых участках местности и выполнение учебно-боевых задач.

Целью мероприятий официально называют оценку «готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций». При этом в министерстве отдельно отметили, что учения не предполагают угрозы ни для соседних стран, ни для Европы в целом.

Власти предупредили граждан о перемещении «большого количества военной техники» и, в связи с этим, призвали автомобилистов и жителей населённых пунктов соблюдать осторожность.

#беларусь #новости #армия

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Чудовищный цветок

В Минобороны страны заявили, что учения «не несут угрозы другим странам»
 Боевая тревога! Беларусь готовит нападение!

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Решающий микроскоп

И если за 6 часов не будет нанесён превентивный удар

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Половый каякер

“В Минобороны страны заявили, что учения «не несут угрозы другим странам».”

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Роковой Кирилл
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Totorimoto

учения «не несут угрозы
 дада, мы уже убедились

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tuorqai

А я сейчас вам покажу, куда Беларусь готовит нападение...

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Авиационный мангал

Спецоперация по Белорусски?

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Катюшка Фролова

Так Путин мобилизацию в Беларуси объявит)

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Борат Сагдиев

В Минобороны страны заявили, что учения «не несут угрозы другим странам»
 картофельная армия в принципе не способна нести угрозу кому бы то ни было

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Bob Baumann @AltePute
Бабушка, действительно достойная памятника в России - это Елена Осипова. Не счесть сколько раз её забирали в полицию, портили её плакаты. В отличие от бабушки с флагом, Елена Осипова защищает не давно ушедшее прошлое, а нас, наше будущее.
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Папа римский созвонился с патриархом Кириллом. Глава РПЦ 20 минут объяснял действия России в Украине с «листка бумаги» Статьи редакции

Понтифик ответил, что «ничего не понимает».

Я разговаривал с Кириллом сорок минут по Zoom. Первые двадцать минут он читал с листка бумаги, который держал в руке, все причины, которые объясняют [«военную операцию»].

Я слушал его, а затем ответил: «Я ничего из этого не понимаю. Брат, мы не государственные клерки, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой же причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика».

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Владимир Зеленский: "Россия должна вернуть Крым"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуться к границам до 24 февраля, а также вернуть оккупированный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время видеовыступления на саммите, организованном The Wall Street Journal.

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Илон Маск допустил, что твиттер станет платным для рекламных и правительственных аккаунтов Статьи редакции

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Alex S
Как легко найти много нацистов
Хроники тоталитарного времени
Главная тема последних дней – выступление Лаврова о том, что «самые ярые антисемиты – евреи», а у Гитлера «была еврейская кровь». МИД РФ еще и заявил, что правительство Израиля поддерживает «неонацистский режим в Киеве».

Такие рассуждения представителей власти, которые наверня...
Главная тема последних дней – выступление Лаврова о том, что «самые ярые антисемиты – евреи», а у Гитлера «была еврейская кровь». МИД РФ еще и заявил, что правительство Израиля поддерживает «неонацистский режим в Киеве».

Такие рассуждения представителей власти, которые наверняка разделяет и часть населения, стали возможны из-за исторического пробела национального масштаба: в России плохо представляют, что такое нацизм. Еще в советское время гитлеровская Германия прежде всего считалась воплощением зла не из-за идеологии расовой ненависти, тотального контроля и террора, а потому что напала на СССР. Все остальные аспекты деятельности рейха оставались на втором плане, включая, как бы странно это ни звучало, и Холокост.

Нацизм – при всей его жестокости и абсурдности – все-таки основывался на довольно четких постулатах: на вере в еврейский заговор, на псевдонаучных теориях о превосходстве арийской расы и на радикальном социал-дарвинизме, в рамках которого отношения между нациями и государствами рассматривались в категориях межвидового противостояния. Да, славяне в нацистской расовой иерархии располагались на одной из низших ступеней, но ненависть к ним не была основополагающей для идеологии рейха.

В Советском Союзе единственным заслуживающим внимания ужасом нацизма считалось решение Гитлера начать экспансию на восток. О жертвах массовых убийств в Бабьем Яру говорили не как о евреях, а как о советских гражданах, потому что выделение людей по признаку происхождения противоречило идиллической пропаганде о дружбе и равенстве народов.

В самом СССР антисемитизм оставался развит и после войны – «неправильная» отметка в паспорте могла привести к плохой оценке на экзамене или к отказу при приеме на работу. Проявлялся антисемитизм и на бытовом уровне – в форме «шуток» про скупость и хитрость евреев. Мало кому казалось, что гордость за победу над нацизмом противоречит то ли снисходительному, то ли пренебрежительному отношению к его главным жертвам.

В последние годы риторика радикализовалась – власти и пропагандисты провели знак равенства между нацизмом и русофобией. Главной характеристикой Германии при Гитлере незаметно стала ненависть даже не к Советскому Союзу, а именно к России и к русским. Такой переход позволил избежать необходимости разделять героический статус с бывшими республиками (в том числе и с теми, которые не питают теплых чувств к РФ).

В результате нацизм определяется в России не через антисемитизм и теории о расовом превосходстве, а через ненависть к русским и нападение на Советский Союз. Хрустальная ночь, концлагеря, депортации, айнзацгруппы, программы расовой гигиены – все это вдруг стало мелким и незначительным на фоне прямого противостояния Берлина и Москвы.

Подобная логика провоцирует ошибочный вывод: если нацисты – наши враги, то все наши враги – нацисты. Понятно, почему власти, не проговаривая напрямую, подталкивают население к этой мысли: так можно убедить людей в засилье идеологических наследников фюрера где угодно – от Киева до Вашингтона, от Лондона до Иерусалима. Если евреи против русских – значит, они за нацистов. И плевать, что именно евреям выпала участь быть народом, через ненависть к которому определяли себя пропагандисты и теоретики Третьего рейха.

Чтобы объявлять себя борцами с нацизмом, хорошо бы знать, что он из себя представляет. Иначе можно перепутать международную арену с посиделками на кухне и случайно вбросить житейскую мудрость об антисемитизме евреев.
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