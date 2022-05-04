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Австралия ввела новые санкции против 75 депутатов Госдумы, министров ДНР и ЛНР и телеведущего Владимира Соловьёва Статьи редакции

Суммарно под санкциями Австралии находятся уже более 700 граждан России и Беларуси.

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4 мая власти Австралии анонсировали очередной пакет санкций против ряда российских политических деятелей, сообщает ТАСС. Под ограничения попали 75 депутатов Госдумы, 20 министров ДНР и 12 министров ЛНР и телеведущий Владимир Соловьёв.

Эти лица нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, утвердив государственную власть над их территорией без санкции правительства Украины.

Марис Пэйн
глава МИД Австралии

Конкретный перечень имён глава МИД Марис Пэйн обещала озвучить позже. В министерстве отметили, что санкции против депутатов ввели за голосование в поддержку признания ДНР и ЛНР и оказание военной помощи республикам.

Отдельные санкции наложили на депутата Олега Матвейчева, включённого в список дезинформаторов и пропагандистов. «Он, будучи рупором президента Путина, лицемерно выступал за выплату [России] репараций за вред, который нанесли стране западные санкции», — заявила Пэйн.

На 4 мая Австралия ввела санкции против более 700 представителей России и Беларуси, включая президентов обеих стран и ключевых министров. Также в отношении ряда крупных компаний объявлены экономические ограничения, в том числе запрет на экспорт и импорт оружия, комплектующих и сырья.

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В том числе против Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой.

#новости #санкции #австралия

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Решающий микроскоп

Теперь телеведущего Владимира Соловьева не сможет съесть крокодил

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Прогрессивный магнит

И укусить паук

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Решающий микроскоп

И ужалить скат. Какой-то телеведущий так умер

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Прогрессивный магнит

Стив Ирвин

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Правоохранительный велосипед

Южная америка и Африка для него открыты

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Чудовищный цветок

Не спрятаться в сумке у кенгуру

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Фамилия и имя

Всего 700? А говорили что хуйловское окружение 6000+
А карты блокируют мне, сука, у них то денег дохуя они и так проживут.

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Ходорковский Михаил @mich261213
«МИД России обвинил Израиль в нацизме».
Дальше МИД РФ расскажет, что евреи хотели атаковать первыми и не оставили Гитлеру выбора, а Лукашенко покажет, откуда на Берлин готовилось нападение.
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Alex S
Как легко найти много нацистов
Хроники тоталитарного времени
Главная тема последних дней – выступление Лаврова о том, что «самые ярые антисемиты – евреи», а у Гитлера «была еврейская кровь». МИД РФ еще и заявил, что правительство Израиля поддерживает «неонацистский режим в Киеве».

Такие рассуждения представителей власти, которые наверня...
Главная тема последних дней – выступление Лаврова о том, что «самые ярые антисемиты – евреи», а у Гитлера «была еврейская кровь». МИД РФ еще и заявил, что правительство Израиля поддерживает «неонацистский режим в Киеве».

Такие рассуждения представителей власти, которые наверняка разделяет и часть населения, стали возможны из-за исторического пробела национального масштаба: в России плохо представляют, что такое нацизм. Еще в советское время гитлеровская Германия прежде всего считалась воплощением зла не из-за идеологии расовой ненависти, тотального контроля и террора, а потому что напала на СССР. Все остальные аспекты деятельности рейха оставались на втором плане, включая, как бы странно это ни звучало, и Холокост.

Нацизм – при всей его жестокости и абсурдности – все-таки основывался на довольно четких постулатах: на вере в еврейский заговор, на псевдонаучных теориях о превосходстве арийской расы и на радикальном социал-дарвинизме, в рамках которого отношения между нациями и государствами рассматривались в категориях межвидового противостояния. Да, славяне в нацистской расовой иерархии располагались на одной из низших ступеней, но ненависть к ним не была основополагающей для идеологии рейха.

В Советском Союзе единственным заслуживающим внимания ужасом нацизма считалось решение Гитлера начать экспансию на восток. О жертвах массовых убийств в Бабьем Яру говорили не как о евреях, а как о советских гражданах, потому что выделение людей по признаку происхождения противоречило идиллической пропаганде о дружбе и равенстве народов.

В самом СССР антисемитизм оставался развит и после войны – «неправильная» отметка в паспорте могла привести к плохой оценке на экзамене или к отказу при приеме на работу. Проявлялся антисемитизм и на бытовом уровне – в форме «шуток» про скупость и хитрость евреев. Мало кому казалось, что гордость за победу над нацизмом противоречит то ли снисходительному, то ли пренебрежительному отношению к его главным жертвам.

В последние годы риторика радикализовалась – власти и пропагандисты провели знак равенства между нацизмом и русофобией. Главной характеристикой Германии при Гитлере незаметно стала ненависть даже не к Советскому Союзу, а именно к России и к русским. Такой переход позволил избежать необходимости разделять героический статус с бывшими республиками (в том числе и с теми, которые не питают теплых чувств к РФ).

В результате нацизм определяется в России не через антисемитизм и теории о расовом превосходстве, а через ненависть к русским и нападение на Советский Союз. Хрустальная ночь, концлагеря, депортации, айнзацгруппы, программы расовой гигиены – все это вдруг стало мелким и незначительным на фоне прямого противостояния Берлина и Москвы.

Подобная логика провоцирует ошибочный вывод: если нацисты – наши враги, то все наши враги – нацисты. Понятно, почему власти, не проговаривая напрямую, подталкивают население к этой мысли: так можно убедить людей в засилье идеологических наследников фюрера где угодно – от Киева до Вашингтона, от Лондона до Иерусалима. Если евреи против русских – значит, они за нацистов. И плевать, что именно евреям выпала участь быть народом, через ненависть к которому определяли себя пропагандисты и теоретики Третьего рейха.

Чтобы объявлять себя борцами с нацизмом, хорошо бы знать, что он из себя представляет. Иначе можно перепутать международную арену с посиделками на кухне и случайно вбросить житейскую мудрость об антисемитизме евреев.
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Понтифик ответил, что «ничего не понимает».

Я разговаривал с Кириллом сорок минут по Zoom. Первые двадцать минут он читал с листка бумаги, который держал в руке, все причины, которые объясняют [«военную операцию»].

Я слушал его, а затем ответил: «Я ничего из этого не понимаю. Брат, мы не государственные клерки, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой же причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика».

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