Главная тема последних дней – выступление Лаврова о том, что «самые ярые антисемиты – евреи»
, а у Гитлера «была еврейская кровь»
. МИД РФ еще и заявил, что правительство Израиля поддерживает «неонацистский режим в Киеве»
.
Такие рассуждения представителей власти, которые наверня...
Главная тема последних дней – выступление Лаврова о том, что «самые ярые антисемиты – евреи», а у Гитлера «была еврейская кровь». МИД РФ еще и заявил, что правительство Израиля поддерживает «неонацистский режим в Киеве».
Такие рассуждения представителей власти, которые наверняка разделяет и часть населения, стали возможны из-за исторического пробела национального масштаба: в России плохо представляют, что такое нацизм. Еще в советское время гитлеровская Германия прежде всего считалась воплощением зла не из-за идеологии расовой ненависти, тотального контроля и террора, а потому что напала на СССР. Все остальные аспекты деятельности рейха оставались на втором плане, включая, как бы странно это ни звучало, и Холокост.
Нацизм – при всей его жестокости и абсурдности – все-таки основывался на довольно четких постулатах: на вере в еврейский заговор, на псевдонаучных теориях о превосходстве арийской расы и на радикальном социал-дарвинизме, в рамках которого отношения между нациями и государствами рассматривались в категориях межвидового противостояния. Да, славяне в нацистской расовой иерархии располагались на одной из низших ступеней, но ненависть к ним не была основополагающей для идеологии рейха.
В Советском Союзе единственным заслуживающим внимания ужасом нацизма считалось решение Гитлера начать экспансию на восток. О жертвах массовых убийств в Бабьем Яру говорили не как о евреях, а как о советских гражданах, потому что выделение людей по признаку происхождения противоречило идиллической пропаганде о дружбе и равенстве народов.
В самом СССР антисемитизм оставался развит и после войны – «неправильная» отметка в паспорте могла привести к плохой оценке на экзамене или к отказу при приеме на работу. Проявлялся антисемитизм и на бытовом уровне – в форме «шуток» про скупость и хитрость евреев. Мало кому казалось, что гордость за победу над нацизмом противоречит то ли снисходительному, то ли пренебрежительному отношению к его главным жертвам.
В последние годы риторика радикализовалась – власти и пропагандисты провели знак равенства между нацизмом и русофобией. Главной характеристикой Германии при Гитлере незаметно стала ненависть даже не к Советскому Союзу, а именно к России и к русским. Такой переход позволил избежать необходимости разделять героический статус с бывшими республиками (в том числе и с теми, которые не питают теплых чувств к РФ).
В результате нацизм определяется в России не через антисемитизм и теории о расовом превосходстве, а через ненависть к русским и нападение на Советский Союз. Хрустальная ночь, концлагеря, депортации, айнзацгруппы, программы расовой гигиены – все это вдруг стало мелким и незначительным на фоне прямого противостояния Берлина и Москвы.
Подобная логика провоцирует ошибочный вывод: если нацисты – наши враги, то все наши враги – нацисты. Понятно, почему власти, не проговаривая напрямую, подталкивают население к этой мысли: так можно убедить людей в засилье идеологических наследников фюрера где угодно – от Киева до Вашингтона, от Лондона до Иерусалима. Если евреи против русских – значит, они за нацистов. И плевать, что именно евреям выпала участь быть народом, через ненависть к которому определяли себя пропагандисты и теоретики Третьего рейха.
Чтобы объявлять себя борцами с нацизмом, хорошо бы знать, что он из себя представляет. Иначе можно перепутать международную арену с посиделками на кухне и случайно вбросить житейскую мудрость об антисемитизме евреев.
Опять не того деда
Ёбнем с арты и того, just wait
✏️Статья дополняется
Ещё какой-нибудь президент того?
Хороший был дядька, только сильно наивный для политики.
Земля пухом, отцу независимой Беларуси
Хоть бы Горбачев пережил путина
Земля стекловатой, пока все совки не сдохнут тут нормальную жизнь не построить
ну точно, в совках дело. ща совки сдохнут и ух заживем лучше чем в асашай
Лучше точно нет, скорее по средствам и собственным трудом, с полным осознанием своей ответственности за судьбу страны, ну или за судьбу тех государственных образований на месте нынешней тюрьмы народов
Так он же демократ был, по сравнению с Лукой
На смену совкам давно уж ватники пришли. Так что никакой нормальной жизни тебе не светит.
Хороший был мужик.
87 лет. Живучие они все какие. При том что у нас мужики редко дольше 70 живут т.к. после такой "прекрасной" жизни никакого здоровья не остается.
Меньше курить нужно
Вейп для хуесосов
чеее
Ты ротик закрой
А те которые айкос курят в помещении, потому что он же не пахнет!!?
Не пахнет, а воняет ска
DEL
не удивлюсь если половина беларуси не знает кто это такой
Заметили, что TJ начал писать "Беларусь" вместо "Белоруссия"?
Что это значит?
это значит что вы заметили, что TJ начал писать "Беларусь" вместо "Белоруссия"
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