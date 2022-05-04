Новости

Умер Станислав Шушкевич — первый глава Беларуси и один из авторов Беловежских соглашений Статьи редакции

Ему было 87 лет.

О смерти политика сообщила его жена Ирина в эфире «Еврорадио». По данным издания, в конце апреля он попал в реанимацию из-за последствий коронавируса. Через два дня Шушкевича выписали из больницы, однако болезнь серьёзно повлияла на его здоровье.

Шушкевич, наряду с другими представителями Беларуси, России и Украины, был одним из авторов Беловежских соглашений о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) после распада СССР в 1991 году. Тогда же он стал первым председателем Верховного Совета независимой республики и занимал эту должность до 1994 года.

Шушкевич также участвовал в выборах в президенты Беларуси 1994 года, но не вышел во второй тур. Осенью 1996 года он был одним их тех, кто подписал заявление об импичменте Александра Лукашенко, критиковал президента в последующие годы и был активным представителем оппозиции.

#новости #беларусь #некролог

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27 комментариев
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Биологический Илья

Опять не того деда

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пепси

Ёбнем с арты и того, just wait

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Мягкий клуб

✏️Статья дополняется
 Ещё какой-нибудь президент того?

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Зянон

Хороший был дядька, только сильно наивный для политики.

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Бронебойный Слон

Земля пухом, отцу независимой Беларуси

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Решающий микроскоп

Хоть бы Горбачев пережил путина

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Silence meat bags!

Земля стекловатой, пока все совки не сдохнут тут нормальную жизнь не построить

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Борат Сагдиев

ну точно, в совках дело. ща совки сдохнут и ух заживем лучше чем в асашай

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Silence meat bags!

Лучше точно нет, скорее по средствам и собственным трудом, с полным осознанием своей ответственности за судьбу страны, ну или за судьбу тех государственных образований на месте нынешней тюрьмы народов

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SergeB
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Angel Predochranitel

Так он же демократ был, по сравнению с Лукой

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SergeB

На смену совкам давно уж ватники пришли. Так что никакой нормальной жизни тебе не светит.

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Кредитный волк

Хороший был мужик.

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Aleksey

87 лет. Живучие они все какие. При том что у нас мужики редко дольше 70 живут т.к. после такой "прекрасной" жизни никакого здоровья не остается.

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пепси

Меньше курить нужно

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пепси

Вейп для хуесосов

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Рот закрой

чеее

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пепси

Ты ротик закрой

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Правоохранительный велосипед

А те которые айкос курят в помещении, потому что он же не пахнет!!?

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пепси

Не пахнет, а воняет ска

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Ботинки в прихожей

DEL

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Демшиза круче либертарианства

не удивлюсь если половина беларуси не знает кто это такой

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Чудовищный Илья

Заметили, что TJ начал писать "Беларусь" вместо "Белоруссия"?

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Чудовищный цветок

Что это значит?

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Борат Сагдиев

это значит что вы заметили, что TJ начал писать "Беларусь" вместо "Белоруссия"

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Dan

F

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Чудовищный цветок

F

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Интернет
Илон Маск допустил, что твиттер станет платным для рекламных и правительственных аккаунтов Статьи редакции

Для обычных пользователей соцсеть «навсегда останется бесплатной».

Alex S
Как легко найти много нацистов
Хроники тоталитарного времени
Главная тема последних дней – выступление Лаврова о том, что «самые ярые антисемиты – евреи», а у Гитлера «была еврейская кровь». МИД РФ еще и заявил, что правительство Израиля поддерживает «неонацистский режим в Киеве».

Такие рассуждения представителей власти, которые наверня...
Главная тема последних дней – выступление Лаврова о том, что «самые ярые антисемиты – евреи», а у Гитлера «была еврейская кровь». МИД РФ еще и заявил, что правительство Израиля поддерживает «неонацистский режим в Киеве».

Такие рассуждения представителей власти, которые наверняка разделяет и часть населения, стали возможны из-за исторического пробела национального масштаба: в России плохо представляют, что такое нацизм. Еще в советское время гитлеровская Германия прежде всего считалась воплощением зла не из-за идеологии расовой ненависти, тотального контроля и террора, а потому что напала на СССР. Все остальные аспекты деятельности рейха оставались на втором плане, включая, как бы странно это ни звучало, и Холокост.

Нацизм – при всей его жестокости и абсурдности – все-таки основывался на довольно четких постулатах: на вере в еврейский заговор, на псевдонаучных теориях о превосходстве арийской расы и на радикальном социал-дарвинизме, в рамках которого отношения между нациями и государствами рассматривались в категориях межвидового противостояния. Да, славяне в нацистской расовой иерархии располагались на одной из низших ступеней, но ненависть к ним не была основополагающей для идеологии рейха.

В Советском Союзе единственным заслуживающим внимания ужасом нацизма считалось решение Гитлера начать экспансию на восток. О жертвах массовых убийств в Бабьем Яру говорили не как о евреях, а как о советских гражданах, потому что выделение людей по признаку происхождения противоречило идиллической пропаганде о дружбе и равенстве народов.

В самом СССР антисемитизм оставался развит и после войны – «неправильная» отметка в паспорте могла привести к плохой оценке на экзамене или к отказу при приеме на работу. Проявлялся антисемитизм и на бытовом уровне – в форме «шуток» про скупость и хитрость евреев. Мало кому казалось, что гордость за победу над нацизмом противоречит то ли снисходительному, то ли пренебрежительному отношению к его главным жертвам.

В последние годы риторика радикализовалась – власти и пропагандисты провели знак равенства между нацизмом и русофобией. Главной характеристикой Германии при Гитлере незаметно стала ненависть даже не к Советскому Союзу, а именно к России и к русским. Такой переход позволил избежать необходимости разделять героический статус с бывшими республиками (в том числе и с теми, которые не питают теплых чувств к РФ).

В результате нацизм определяется в России не через антисемитизм и теории о расовом превосходстве, а через ненависть к русским и нападение на Советский Союз. Хрустальная ночь, концлагеря, депортации, айнзацгруппы, программы расовой гигиены – все это вдруг стало мелким и незначительным на фоне прямого противостояния Берлина и Москвы.

Подобная логика провоцирует ошибочный вывод: если нацисты – наши враги, то все наши враги – нацисты. Понятно, почему власти, не проговаривая напрямую, подталкивают население к этой мысли: так можно убедить людей в засилье идеологических наследников фюрера где угодно – от Киева до Вашингтона, от Лондона до Иерусалима. Если евреи против русских – значит, они за нацистов. И плевать, что именно евреям выпала участь быть народом, через ненависть к которому определяли себя пропагандисты и теоретики Третьего рейха.

Чтобы объявлять себя борцами с нацизмом, хорошо бы знать, что он из себя представляет. Иначе можно перепутать международную арену с посиделками на кухне и случайно вбросить житейскую мудрость об антисемитизме евреев.
Новости
Беларусь начала внезапную проверку сил реагирования армии Статьи редакции

В Минобороны страны заявили, что учения «не несут угрозы другим странам».

Фото Министерства обороны Республики Беларусь
Twitter
Ходорковский Михаил @mich261213
«МИД России обвинил Израиль в нацизме».
Дальше МИД РФ расскажет, что евреи хотели атаковать первыми и не оставили Гитлеру выбора, а Лукашенко покажет, откуда на Берлин готовилось нападение.
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Папа римский созвонился с патриархом Кириллом. Глава РПЦ 20 минут объяснял действия России в Украине с «листка бумаги» Статьи редакции

Понтифик ответил, что «ничего не понимает».

Я разговаривал с Кириллом сорок минут по Zoom. Первые двадцать минут он читал с листка бумаги, который держал в руке, все причины, которые объясняют [«военную операцию»].

Я слушал его, а затем ответил: «Я ничего из этого не понимаю. Брат, мы не государственные клерки, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой же причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика».

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