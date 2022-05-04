«Сбер» и два других крупных банка отключат от SWIFT, а Европа постепенно откажется от поставок нефти из России.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о введении шестого пакета санкций против России. Главные ограничения она отметила в твиттере, также информация доступна на сайте организации.

В первую очередь, санкции затронут «Сбер» и два других крупных банка, названия которых официально не называются. По данным газеты Politico, это «Россельхозбанк» и «Московский кредитный банк». В рамках новых ограничений их отключат от международной системы SWIFT.

Разборы vc.ru 27 фев России Статьи редакции Что будет, если банк отключат от SWIFT: разбор угроз для клиентов из Внутренние переводы в рублях не пострадают, а международные расчёты подорожают и замедлятся. Очередь к отделению «Сбера» в Праге 25 февраля. AFP/Getty

Европа планирует постепенно отказаться от импорта российской нефти. По информации Reuters, исключения могут сделать для Венгрии и Словакии из-за высокой зависимости от импортного сырья. Однако такой шаг может спровоцировать и другие страны потребовать освобождения от эмбарго, сообщил один из источников издания.

На территории Евросоюза официально запретят трансляцию трёх крупных российских телеканалов. Конкретные СМИ, попавшие под ограничения, также пока не называются.

Персональные санкции затронут ряд высокопоставленных офицеров, которые, по версии Евросоюза, имеют отношения к событиям в Буче.

Помимо этих официальных пунктов, AFP сообщает о персональных санкциях против патриарха Кирилла. 3 мая глава РПЦ созванивался с Папой римским, чтобы обсудить события в Украине. По словам понтифика, его собеседник 20 минут объяснял действия России, «зачитывая речь с листка бумаги».