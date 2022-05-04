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Евросоюз анонсировал новые санкции против РФ. В списке — телеканалы, банки и военные, а также эмбарго на импорт нефти Статьи редакции

«Сбер» и два других крупных банка отключат от SWIFT, а Европа постепенно откажется от поставок нефти из России.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о введении шестого пакета санкций против России. Главные ограничения она отметила в твиттере, также информация доступна на сайте организации.

  • В первую очередь, санкции затронут «Сбер» и два других крупных банка, названия которых официально не называются. По данным газеты Politico, это «Россельхозбанк» и «Московский кредитный банк». В рамках новых ограничений их отключат от международной системы SWIFT.
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Очередь к отделению «Сбера» в Праге 25 февраля. AFP/Getty
  • Европа планирует постепенно отказаться от импорта российской нефти. По информации Reuters, исключения могут сделать для Венгрии и Словакии из-за высокой зависимости от импортного сырья. Однако такой шаг может спровоцировать и другие страны потребовать освобождения от эмбарго, сообщил один из источников издания.
  • На территории Евросоюза официально запретят трансляцию трёх крупных российских телеканалов. Конкретные СМИ, попавшие под ограничения, также пока не называются.
  • Персональные санкции затронут ряд высокопоставленных офицеров, которые, по версии Евросоюза, имеют отношения к событиям в Буче.

Помимо этих официальных пунктов, AFP сообщает о персональных санкциях против патриарха Кирилла. 3 мая глава РПЦ созванивался с Папой римским, чтобы обсудить события в Украине. По словам понтифика, его собеседник 20 минут объяснял действия России, «зачитывая речь с листка бумаги».

#новости #санкции #евросоюз

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58 комментариев
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Литературный ГОСТ

Все ещё не выглядит супер серьезно

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Roman

Нормально выглядит. Решения принимаются не быстро, но тщательно и последовательно. В таком вопросе лучше стабильно, но не быстро, чем быстро и нестабильно. Сегодня приняли, завтра отменили - кому это нужно? Сейчас есть уверенность что это на десятилетия и будет только хуже. Меня такой вариант устраивает больше

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Тимурчик

Вот бы ввели санкции против Газпромбанка и сняли с мишани фридмана!!!!

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Anton Zakharikhin

А какие санкции должны ввести, чтобы все офигели? Число в теории

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Totorimoto

арест счетов одной пизды в швейцарии

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3 комментария
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Dan

Объявить Россию спонсором терроризма

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7 комментариев
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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Торговое эмбарго

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Прогрессивный магнит

Полное эмбарго всего и вся

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SP

Да любые, но без полумер.
Тот же свифт отключили, но выяснилось, что не совсем и не для всех

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1 комментарий
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испанский смех

какие-то, направленные не на добивание либерах

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Silence meat bags!

Единственное разумное решение, как по мне, это просто стереть рф из мирового сообщения, то есть оборвать все отношения, запретить любую торговлю,обнести забором, запретить въезд и выезд, отключить интернет, заглушить всю связь, а на глобусе написать что это no man's land. И когда через 20-30 лет тут все окончательно перепреет и сгниет, можно и начинать зачистку

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испанский смех

ну тогда хлебнете, когда мы сплотимся вокруг нац лидера

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2 комментария
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Petr Friendship

Ну тут две простые истины, что многие страны, хошь-нехошь зависят от России и просто так не изолируешься. Ну и второе - просто забыть о ёбнутой 1/6 части суши на которой есть ядрёное оружие тоже не получится.

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Violetta Nekrasova

Венесуэла тоже не за один день обнищала, так и будет

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1 комментарий
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Dan

Ну банки и эмбарго вроде нормально. У Венгрии и Словакии нефтеперерабатывающие заводы рассчитаны только на российскую нефть.

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SP

Им дадут 20 месяцев на отказ от нефти. Вроде ок выглядит

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Чудовищный цветок

«Сбер» и два других крупных банка отключат от SWIFT
 Я думал уже давно

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norm

Тоже не понял, что изменится.

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2 комментария
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Антон Гриценко

как же ЕС дрожит как сучка, давно бы уже уебали санкциями, а не полумерами

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Petr Friendship

Это мы так мыслим маргнально. А там чуется не глупые люди сидят, и делают взвешенные решения, а не чокнутые - ебанистические как наш презерватив.

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Роковой Кирилл

заморские дворяне таких же дворян но местных никогда не тронут.
для показухи, парочку, по предупреждению - мб.
но лучше обычных .

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Олег Кулаженко
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fdffd fdffd

Правильнее назвать "псевдосанкции". Особенно смешно "постепенный отказ". И сколько будет длиться этот постепенный отказ? 10, 20, 150 лет? Весь этот конфликт одно сплошное шоу, а Украина была выбрана, как площадка для этого.

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Dra

А кто режиссёр этого шоу, можно узнать?

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2 комментария
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SP

6 месяцев. Для Венгрии и Словакии - 20 в виде исключения. Это по сегодняшним заявлениям

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Прогрессивный магнит

Ну жиденько

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Constantine I

Та не плохо на самом деле. Минус ~15% доходов бюджета РФ только на нефти + предыдущие санкции + эффект снежного кома.

Главное чтобы не оставляли лазеек для покупки ру-нефти через Венгрию/Словакию для остальных стран ЕС годами. Ну а за этим пакетом ждём следующий и так до конца войны.

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NightMare

Упс, а что случилось?)

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Dra

Про бан зомбоканалов - хорошо.

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УюБ

Крохи какие-то

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Перпендикулярный ТЖ

зернышко по курочкам клюет

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УюБ

Крохи какие-то

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FrozenYogurt

Слабовато, имхо. Видно, что осторожничают, боясь "разозлить" путина.

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Дима Спицын

Военные и так невыездные. Клоуны)

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Иванов Иван

Чё-то я почитал что даёт SWIFT и не понял: таки можно, например, перевести деньги из банка, который пользуется SWIFT, в банк, который пользуется СПФС? С этим могут возникнуть трудности?

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AleXXX

Деньги можно и без SWIFT перевести в любой банк, хоть по факсу/телексу, как в старые добрые...

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2 комментария
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Andy

Да хуйня этот свифт, как и с мастеркардом\визой только срут себе в штаны такими решениями

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Еврейский космос

Надо в поддержку юмоней написать, что второй пункт скоро для них будет не актуален

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Егор Павлюк

Этот шестой пакет санкций по ощущениям обещают несколько лет. И снова выглядит как хрень.

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