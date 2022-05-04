Евросоюз анонсировал новые санкции против РФ. В списке — телеканалы, банки и военные, а также эмбарго на импорт нефти Статьи редакции
«Сбер» и два других крупных банка отключат от SWIFT, а Европа постепенно откажется от поставок нефти из России.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о введении шестого пакета санкций против России. Главные ограничения она отметила в твиттере, также информация доступна на сайте организации.
- В первую очередь, санкции затронут «Сбер» и два других крупных банка, названия которых официально не называются. По данным газеты Politico, это «Россельхозбанк» и «Московский кредитный банк». В рамках новых ограничений их отключат от международной системы SWIFT.
- Европа планирует постепенно отказаться от импорта российской нефти. По информации Reuters, исключения могут сделать для Венгрии и Словакии из-за высокой зависимости от импортного сырья. Однако такой шаг может спровоцировать и другие страны потребовать освобождения от эмбарго, сообщил один из источников издания.
- На территории Евросоюза официально запретят трансляцию трёх крупных российских телеканалов. Конкретные СМИ, попавшие под ограничения, также пока не называются.
- Персональные санкции затронут ряд высокопоставленных офицеров, которые, по версии Евросоюза, имеют отношения к событиям в Буче.
Помимо этих официальных пунктов, AFP сообщает о персональных санкциях против патриарха Кирилла. 3 мая глава РПЦ созванивался с Папой римским, чтобы обсудить события в Украине. По словам понтифика, его собеседник 20 минут объяснял действия России, «зачитывая речь с листка бумаги».
В Минобороны страны заявили, что учения «не несут угрозы другим странам».
Для обычных пользователей соцсеть «навсегда останется бесплатной».
Ему было 87 лет.
Суммарно под санкциями Австралии находятся уже более 700 граждан России и Беларуси.
Все ещё не выглядит супер серьезно
Нормально выглядит. Решения принимаются не быстро, но тщательно и последовательно. В таком вопросе лучше стабильно, но не быстро, чем быстро и нестабильно. Сегодня приняли, завтра отменили - кому это нужно? Сейчас есть уверенность что это на десятилетия и будет только хуже. Меня такой вариант устраивает больше
Вот бы ввели санкции против Газпромбанка и сняли с мишани фридмана!!!!
А какие санкции должны ввести, чтобы все офигели? Число в теории
арест счетов одной пизды в швейцарии
Объявить Россию спонсором терроризма
Торговое эмбарго
Полное эмбарго всего и вся
Да любые, но без полумер.
Тот же свифт отключили, но выяснилось, что не совсем и не для всех
какие-то, направленные не на добивание либерах
Единственное разумное решение, как по мне, это просто стереть рф из мирового сообщения, то есть оборвать все отношения, запретить любую торговлю,обнести забором, запретить въезд и выезд, отключить интернет, заглушить всю связь, а на глобусе написать что это no man's land. И когда через 20-30 лет тут все окончательно перепреет и сгниет, можно и начинать зачистку
ну тогда хлебнете, когда мы сплотимся вокруг нац лидера
Ну тут две простые истины, что многие страны, хошь-нехошь зависят от России и просто так не изолируешься. Ну и второе - просто забыть о ёбнутой 1/6 части суши на которой есть ядрёное оружие тоже не получится.
Венесуэла тоже не за один день обнищала, так и будет
Ну банки и эмбарго вроде нормально. У Венгрии и Словакии нефтеперерабатывающие заводы рассчитаны только на российскую нефть.
Им дадут 20 месяцев на отказ от нефти. Вроде ок выглядит
«Сбер» и два других крупных банка отключат от SWIFT
Я думал уже давно
Тоже не понял, что изменится.
как же ЕС дрожит как сучка, давно бы уже уебали санкциями, а не полумерами
Это мы так мыслим маргнально. А там чуется не глупые люди сидят, и делают взвешенные решения, а не чокнутые - ебанистические как наш презерватив.
заморские дворяне таких же дворян но местных никогда не тронут.
для показухи, парочку, по предупреждению - мб.
но лучше обычных .
Правильнее назвать "псевдосанкции". Особенно смешно "постепенный отказ". И сколько будет длиться этот постепенный отказ? 10, 20, 150 лет? Весь этот конфликт одно сплошное шоу, а Украина была выбрана, как площадка для этого.
А кто режиссёр этого шоу, можно узнать?
6 месяцев. Для Венгрии и Словакии - 20 в виде исключения. Это по сегодняшним заявлениям
Ну жиденько
Та не плохо на самом деле. Минус ~15% доходов бюджета РФ только на нефти + предыдущие санкции + эффект снежного кома.
Главное чтобы не оставляли лазеек для покупки ру-нефти через Венгрию/Словакию для остальных стран ЕС годами. Ну а за этим пакетом ждём следующий и так до конца войны.
Упс, а что случилось?)
Про бан зомбоканалов - хорошо.
Крохи какие-то
зернышко по курочкам клюет
Крохи какие-то
Слабовато, имхо. Видно, что осторожничают, боясь "разозлить" путина.
Военные и так невыездные. Клоуны)
Чё-то я почитал что даёт SWIFT и не понял: таки можно, например, перевести деньги из банка, который пользуется SWIFT, в банк, который пользуется СПФС? С этим могут возникнуть трудности?
Деньги можно и без SWIFT перевести в любой банк, хоть по факсу/телексу, как в старые добрые...
Да хуйня этот свифт, как и с мастеркардом\визой только срут себе в штаны такими решениями
Надо в поддержку юмоней написать, что второй пункт скоро для них будет не актуален
Этот шестой пакет санкций по ощущениям обещают несколько лет. И снова выглядит как хрень.