Потоковое видео может использоваться для распознавания лиц.

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Власти Москвы обязали некоторые развлекательные заведения города подключить их камеры видеонаблюдения к Единому центру хранения данных — подконтрольному департаменту информационных технологий столицы центру обработки данных, на базе которого работает городская система распознавания лиц. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на управляющих ночными клубами и барами.

Один из собеседников издания рассказал, что установку камер курирует префектура Центрального административного округа Москвы. По его словам, владельцев заведений обязали подписать гарантийное письмо, где будут указаны сроки установки оборудования. Другой источник сообщил, что переговоры с мэрией идут месяц, в первую очередь на них обсуждается подключение к ЕЦХД камер на входах.

Управляющий одного из ночных клубов передал «Коммерсанту» методичку по подключению коммерческих камер к городской системе, которую дал представитель мэрии. Там говорится, что разрешение устанавливаемых камер должно быть не менее 720p, скорость передачи данных — 1–4 Мбит/с, частота кадров — от 15 до 25 к/с. Такую же методичку в 2021 году получили владельцы московских торговых центров, которые мэрия обязала интегрировать свои камеры в городскую систему видеонаблюдения.

Директор по развитию веб-технологий Artezio Сергей Матусевич предполагает, что владельцы ночных клубов могут формально согласиться на размещение камер, но на деле могут саботировать проект мэрии: использовать аппаратные недостатки камер и системы передачи данных, специально устанавливать их в тёмных помещениях.