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«Коммерсантъ»: мэрия Москвы потребовала от клубов и баров подключить их камеры к городской системе видеонаблюдения Статьи редакции

Потоковое видео может использоваться для распознавания лиц.

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Власти Москвы обязали некоторые развлекательные заведения города подключить их камеры видеонаблюдения к Единому центру хранения данных — подконтрольному департаменту информационных технологий столицы центру обработки данных, на базе которого работает городская система распознавания лиц. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на управляющих ночными клубами и барами.

Один из собеседников издания рассказал, что установку камер курирует префектура Центрального административного округа Москвы. По его словам, владельцев заведений обязали подписать гарантийное письмо, где будут указаны сроки установки оборудования. Другой источник сообщил, что переговоры с мэрией идут месяц, в первую очередь на них обсуждается подключение к ЕЦХД камер на входах.

Управляющий одного из ночных клубов передал «Коммерсанту» методичку по подключению коммерческих камер к городской системе, которую дал представитель мэрии. Там говорится, что разрешение устанавливаемых камер должно быть не менее 720p, скорость передачи данных — 1–4 Мбит/с, частота кадров — от 15 до 25 к/с. Такую же методичку в 2021 году получили владельцы московских торговых центров, которые мэрия обязала интегрировать свои камеры в городскую систему видеонаблюдения.

Директор по развитию веб-технологий Artezio Сергей Матусевич предполагает, что владельцы ночных клубов могут формально согласиться на размещение камер, но на деле могут саботировать проект мэрии: использовать аппаратные недостатки камер и системы передачи данных, специально устанавливать их в тёмных помещениях.

По данным мэрии, в Москве работает 213 тысяч камер видеонаблюдения. Данные из них попадают в Единый центр хранения данных и используются для распознавания лиц. Доступ к системе имеют различные службы и ведомства.

#новости #москва #камеры #распознаваниелиц

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17 комментариев
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Sergei Timofeyev

Интересно, когда камеры в квартире надо будет подключать к этой системе?

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флутер погромист

Камера каждого подъезда уже подключена

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Sergei Timofeyev

У нас дерьмо, а не камеры.

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Российский нос

Да и не только подъездов. Ещё же камеры на стенах домов стоят.

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Российский нос

И прозрачные квартиры. Заживём.

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Решающий микроскоп

Замятин. Мы

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Российский нос

О, я знал что ты читал.

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Прогрессивный магнит

Очередной проект, не имеющий никаких целей, кроме распила бюджетных денег

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Sergei Timofeyev

ну, почему же? Вполне себе система распознавания работает в Москве. Не без ошибок, конечно, но реально. Оппозицию стало ловить удобнее.

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Российский нос

Этой хуйнёй активно пользуются. Цели разве что как всегда самые гадкие.

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Российский нос

Установите камеры в кабинеты чиновников. Особенно бы в кабинет Путину.

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Antony Duke

На это не пойдут. Камера опознает двойников.

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Российский нос

Каждому двойнику по камере.

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Antony Duke

с кондиционером и телевизором.

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Российский нос

И личным туалетом.

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Российский нос

Можно их в новый автозак, кстати, загнать.

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Прогрессивный магнит
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