Новости

Новые московские автозаки оборудуют кондиционером и туалетом Статьи редакции

Теперь в автомобилях будут «все комфортные условия доставки людей».

В Москве начнут выпускать новый автозак с кондиционером и туалетом, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева на заседании городского парламента. Её слова передают «Коммерсантъ», Baza и «Тайга.Инфо».

Ещё одна тема, которая беспокоит людей, — это перевозка в автозаках… Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться, я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей.

Татьяна Потяева
уполномоченный по правам человека в Москве

Когда именно появятся новые автомобили, Потяева не уточнила.

#новости #москва

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12 комментариев
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Angel Predochranitel

ОТТЕПЕЛЬ, сосите либералы. А то говорили, что у нас тоталитаризм

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Ze Katze

Ахуеть, теперь будут мокать головой в туалет уже в автозаке. И включать кондер на холод зимой. Заебись обновление прошивки автозака...

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Pavel Chernev

И пиздить ершиком задержанных

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флутер погромист

Туалеты украинского производства?

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Человеческий цвет

Украинской доставки

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Шумный велосипед

Забота

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Михаил Октябрьский

все комфортные условия доставки людей
 в ад

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Мягкий клуб

а шторки, шторки как в новых плацкартах будут?

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постмодерновый синдром

Да вообще не в кондёрах проблема, на самом деле.
А в том, что людей по много часов оставляют в автозаках перед ОВД, а в ОВД уже нельзя держать дольше определённого времени. А теперь можно будет ещё дольше держать, ведь «у вас даже туалет есть».

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Dan

Масква!!!

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Гаэль

Только для сотрудников!

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Фамилия и имя

По спецтарифу

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Шёлковая Касатка
Герой
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