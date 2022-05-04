Новые московские автозаки оборудуют кондиционером и туалетом Статьи редакции
Теперь в автомобилях будут «все комфортные условия доставки людей».
В Москве начнут выпускать новый автозак с кондиционером и туалетом, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева на заседании городского парламента. Её слова передают «Коммерсантъ», Baza и «Тайга.Инфо».
Когда именно появятся новые автомобили, Потяева не уточнила.
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ОТТЕПЕЛЬ, сосите либералы. А то говорили, что у нас тоталитаризм
Ахуеть, теперь будут мокать головой в туалет уже в автозаке. И включать кондер на холод зимой. Заебись обновление прошивки автозака...
И пиздить ершиком задержанных
Туалеты украинского производства?
Украинской доставки
Забота
все комфортные условия доставки людей
в ад
а шторки, шторки как в новых плацкартах будут?
Да вообще не в кондёрах проблема, на самом деле.
А в том, что людей по много часов оставляют в автозаках перед ОВД, а в ОВД уже нельзя держать дольше определённого времени. А теперь можно будет ещё дольше держать, ведь «у вас даже туалет есть».
Масква!!!
Только для сотрудников!
По спецтарифу