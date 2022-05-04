Ещё одна тема, которая беспокоит людей, — это перевозка в автозаках… Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться, я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей.