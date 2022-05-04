Кремль назвал «чушью» данные о мобилизации 9 мая. CNN сообщало об объявлении войны России с Украиной в этот день Статьи редакции
Никаких официальных анонсов на этот предмет пока нет.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг данные о возможной всеобщей мобилизации в День Победы, 9 мая. Об этом он заявил в ответ на вопрос журналистов, передают ТАСС и «Медуза».
Новость о возможной мобилизации появилась 3 мая. Американский телеканал CNN со ссылкой на заявления западных чиновников сообщил, что Путин может 9 мая официально объявить о войне с Украиной, что позволит провести всеобщую мобилизацию и привлечь резервы на фоне потерь во время боевых действий. CNN среди прочих цитировал, например, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
Ранее я просил суд взыскать с В. В. Путина 1 000 000 ₽ в качестве компенсации морального вреда.
Теперь в автомобилях будут «все комфортные условия доставки людей».
«Сбер» и два других крупных банка отключат от SWIFT, а Европа постепенно откажется от поставок нефти из России.
Ну значит точно объявят, да ебанный в рот блять
Готовиться будем к специальным сборам
Это как- "Мы никогда на нападём на Украину"...
всем любителям предсказаний по пескову предлагаю сначала найти обещанное военное положение
Твёрдо и чётко!
"Сегодня я объявляю ВСЕОБЩУЮ ЧУШЬ"
В регионах уже готовятся
4 мая
Военкомат в Нижневартовске забросали "коктейлями Молотова". Здание находится на улице Мира.
Сегодня ночью неизвестный бросил в предбанник военкомата в Нижневартовске две бутылки с горючей смесью. Один "коктейль Молотова" потух сразу, от второго загорелась деревянная обшивка, но огонь вскоре потушили огнетушителями приехавшие на вызов полицейские. На месте обнаружили еще один неиспользованный коктейль с зажигательной смесью.
В ночь с 17 на 18 апреля неизвестные забросили четыре бутылки с зажигательной смесью в здание военного комиссариата Зубово-Полянского и Торбеевского районов Мордовии в поселке Зубова Поляна, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости". По данным издания, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Официально эта информация пока не подтверждалась, однако в нескольких мордовских пабликах она появилась.
Сторож военкомата почувствовал запах дыма около 3 часов ночи, стал осматривать территорию учреждения и обнаружил очаги возгорания в нескольких кабинетах, один из которых сгорел полностью. В этих помещениях хранились бумаги с личными данными призывников и служебные компьютеры. Установить личности организаторов нападения пока не удалось — в военкомате не установлены камеры наблюдения.
5 марта аналогичное нападение на военкомат произошло в городе Березовском Свердловской области — местный житель забросил в здание коктейль Молотова, там начался пожар, но находившийся рядом патруль ДПС успел потушить его и задержать поджигателя. Новости о попытках поджога военных комиссариатов поступали также из Воронежской, Ивановской и Московской областей.
Молодой человек, поджегший военкомат в подмосковных Луховицах в начале марта, объяснил, что сделал это в качестве протеста против войны в Украине и чтобы помешать возможной мобилизации россиян.
Просто назовут по-другому:
"Отдельные мероприятия по организации гражданской административно-хозяйственной деятельности в целях упорядочивания численности резервных контингентов."
https://t.me/tass_agency/109196
Кремль рассчи...
Кремль рассчитывает, что после фейков о "вторжении" России на Украину читатели западных СМИ поймут, чего стоит авторитет этих изданий, добавил пресс-секретарь президента РФ.
Читатели пресс-секретаря тоже поняли, про авторитет пресс-секретаря
А потом песков ещё добавил, что никогда за всю свою историю росия ни на кого не нападала.
Не мобилизация, а мобилизационное положение!
А что это такое и чем от мобилизации отличается, да ни вбок, ни вровень никто не ебет - зато не мобилизация. Твёрдо и четко!
Кстати, г-н (сокращённое от гандон) усики вернулся в медийное пространство. Значит ещё живой
Ждём статью на Медузе: "Что такое мобилизационное положение и что делать?"
самомобилизация
Кремль назвал «чушью» данные о мобилизации 9 мая.
Так же Кремль 9 мая: НАЧИНАЕМ МОБИЛИЗАЦИЮ
Потому что будет не 9-го, а 7-го
На красную площадь выходят либерахи которые всю неделю шутили про мобилизацию
Интересно, как назовут мобилизацию на новоязе?
Отрицательный дембель в приграничных районах
военные сборы
Специальное мобилизационное положение
учения на белорусской границе
Отборы на Евровиденье.
вполне вероятно, что 9 мая они действительно ничего не сделают, а начнут либо раньше, либо позже на пару дней, чтобы спутать всем карты
Кому спутать карты?
Нет, не стоит. Это неправда. Это чушь.
Объявим 10-го
- добавил Песков
10 мая в 4 часа утра
Всё по-крысиному
Да когда же это закончится.
https://www.youtube.com/watch?v=XrvHgZIhfv8
Просто изменят слово, ваши варианты?
Бля парни, тикайте нахуй срочно, если не с рашки то хоть с места прописки.
А чем это поможет? Любой патруль на улице остановит для проверки документов и вручит повестку.
Спасибо за подтверждение?
Не могу понять смысла в мобилизации. Там еще всяких силовиков на годы войны припасено.
Это для митингов и репостов Вконтакте
Они ему тут нужны
Они не идут воевать.
нужно мясо для зерг-раша, а оно как раз и не должно уметь воевать
они говорят "ни хотим" и сделать им ничего не могут
при мобилизации это будет дезертирством
а население внутри страны тогда кто пиздить и кошмарить будет?
Вроде говорят что людей хватает, а вот техники не очень. Вот для того что бы поберечь технику нужно больше человеческого мяса.Зерграшь, все дела...
Потому что соотношение нападающих к защищающимся должно быть 4к1, а своих верных слуг жалко
Значит 10 мая в 5 утра будет, по обкатанной схеме
Не понимаю, почему следующим вопросом не было, что песков так же отрицал Роскомнадзор с Украиной..
Потому что скажет, что мы ни на кого не нападали
9 не будет. 10го в 5 утра тёпленькими возьмут
Также Песков
так он и не знал
https://www.youtube.com/watch?v=mqsMVBrsPG0
Да и так понятно что именно 9 не объявят.
Войну вон на неделю перенесли.
Никаких официальных анонсов на этот предмет пока нет.
Нравится мне это "пока"
Это неправда. Это чушь.
От создателей "Мы не нападем на Украину"
Не верю в мобилизацию, но если они все же сподобятся на такую хуйню да еще в праздники, это будет максимально иммерсивный день победы
Не верю в ...
сподобятся на такую хуйню
Согласен, но мы точно так же и до 24 февраля говорили.
Лицам из числа резервистов, а так же из числа армии недавно "высвобожденных" уж точно готовиться ненужно. Впрочем, с закрытием границ, особенно напрягаться с отловом проблем не будет.
Ну да, я посмотрю как они 40-летних мужиков с завода будут на смерть отправлять. Боюсь омон придётся вызывать.
Ну почему тут одни либерасты и выводов о их заявлениях не делаете? Да не будет 9го! Это праздничный день, не до того. Вот 10-го... полегче и пока ещё пыл патриотизма на разошелся, даа. А может и 9-го. Ну видно же как они там "совещаются" и решения принимают "совместно". А можно и раньше, ответ же был только о 9-ом числе, а есть 8, 7... Интересно, кто следующим тупить на камеру перед фактом будет. Да и вообще, почему они перед нами отчитываться должны, кто мы такие
Я конечно неопулярную тут вещь скажу, но вообще они могут добиться нужного эффекта без формальной мобилизации. Просто продлить срочку до 2х лет, как собственно и было до реформ Сердюкова. Автоматом +300 тысяч голов (средний годовой набор срочников). Практически вдвое больше чем уже воюет. Это не ВОВ, что бы миллионные армии туда сюда двигать, да и нет под миллионные армии ни оружия ни техники. А иначе как желанием набрать 5 миллионную армию формальную мобилизацию не объяснить.
Ну как это не будет мобилизации населения? А ГОСТы по захоронениям для кого писали? https://tjournal.ru/551698
Или вы думаете, что кр коды для ковида нужны были? Накиньте историю с ограничениями во время ковида на военное положение и все встанет на свои места. И да, мобилизация начнется 10 мая. Скриньте.
Песков: Это неправда. Это чушь.
WW3 confirmed
Почему журналисты продолжают их о чём-то спрашивать? Мало они напиздели за эти двадцать лет?
Песков: Нет, не стоит. Это неправда. Это чушь.
Где-то это уже было. Oh, wait...
Кто может сказать кого первого призовут?) Есть лайфхаки как гаситься от этого всего ?
https://www.youtube.com/watch?v=urUkcWMvOaA
под первую волну попадают все до 35 лет, независимо ни от чего
А компот?
Если кто-то помнит и любит, светлый старый ватобу.
Welcome побомбить
https://pikabu.ru/story/budet_li_mobilizatsiya_v_rossii_9082023