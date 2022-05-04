Новости

Кремль назвал «чушью» данные о мобилизации 9 мая. CNN сообщало об объявлении войны России с Украиной в этот день Статьи редакции

Никаких официальных анонсов на этот предмет пока нет.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг данные о возможной всеобщей мобилизации в День Победы, 9 мая. Об этом он заявил в ответ на вопрос журналистов, передают ТАСС и «Медуза».

«Говорит Москва»: В западных изданиях появляются сообщения, что якобы 9 мая может быть принято какое-то решение по поводу специальной военной операции, даже в России могут объявить мобилизацию. Как вы могли бы ответить на эти публикации? Стоит ли к ним прислушиваться?

Песков: Нет, не стоит. Это неправда. Это чушь.

СNN: Западные официальные лица также говорили о возможном объявлении войны Путиным на 9 мая. Какова вероятность того, что Путин воспользуется 9 мая для того, чтобы объявить войну?

Песков: Никакого. Я уже ответил на этот вопрос. Это чушь.

фрагмент общения Пескова и журналистов
цитата по «Медузе»

Новость о возможной мобилизации появилась 3 мая. Американский телеканал CNN со ссылкой на заявления западных чиновников сообщил, что Путин может 9 мая официально объявить о войне с Украиной, что позволит провести всеобщую мобилизацию и привлечь резервы на фоне потерь во время боевых действий. CNN среди прочих цитировал, например, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

#новости #деньпобеды #конфликтнаукраине

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124 комментария
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штемп

Ну значит точно объявят, да ебанный в рот блять

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Шесть Горячих Загрузок

Готовиться будем к специальным сборам

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2 комментария
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Kikaxa

Это как- "Мы никогда на нападём на Украину"...

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4 комментария
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Недовольный Мурод

всем любителям предсказаний по пескову предлагаю сначала найти обещанное военное положение

Кремль: Россия не планирует вводить военное…
Информация о введении военного положения на территории РФ — утка, сообщил официальный…
tjournal.ru
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10 комментариев
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Прогрессивный магнит

Твёрдо и чётко!

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

"Сегодня я объявляю ВСЕОБЩУЮ ЧУШЬ"

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1 комментарий
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Клизма Капитализма

В регионах уже готовятся

4 мая
Военкомат в Нижневартовске забросали "коктейлями Молотова". Здание находится на улице Мира.

Сегодня ночью неизвестный бросил в предбанник военкомата в Нижневартовске две бутылки с горючей смесью. Один "коктейль Молотова" потух сразу, от второго загорелась деревянная обшивка, но огонь вскоре потушили огнетушителями приехавшие на вызов полицейские. На месте обнаружили еще один неиспользованный коктейль с зажигательной смесью.

В ночь с 17 на 18 апреля неизвестные забросили четыре бутылки с зажигательной смесью в здание военного комиссариата Зубово-Полянского и Торбеевского районов Мордовии в поселке Зубова Поляна, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости". По данным издания, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Официально эта информация пока не подтверждалась, однако в нескольких мордовских пабликах она появилась.

Сторож военкомата почувствовал запах дыма около 3 часов ночи, стал осматривать территорию учреждения и обнаружил очаги возгорания в нескольких кабинетах, один из которых сгорел полностью. В этих помещениях хранились бумаги с личными данными призывников и служебные компьютеры. Установить личности организаторов нападения пока не удалось — в военкомате не установлены камеры наблюдения.

5 марта аналогичное нападение на военкомат произошло в городе Березовском Свердловской области — местный житель забросил в здание коктейль Молотова, там начался пожар, но находившийся рядом патруль ДПС успел потушить его и задержать поджигателя. Новости о попытках поджога военных комиссариатов поступали также из Воронежской, Ивановской и Московской областей.

Молодой человек, поджегший военкомат в подмосковных Луховицах в начале марта, объяснил, что сделал это в качестве протеста против войны в Украине и чтобы помешать возможной мобилизации россиян.

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3 комментария
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Antony Duke

Просто назовут по-другому:
"Отдельные мероприятия по организации гражданской административно-хозяйственной деятельности в целях упорядочивания численности резервных контингентов."

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ДЕДос Атака

https://t.me/tass_agency/109196

ТАСС
Москва не планирует требовать от западных СМИ публичных извинений за фейки о якобы планируемом вторжении России на территорию Украины, но надеется, что впредь авторы оголтелых заявлений будут придерживаться более серьезного и ответственного подхода, заявил Песков.

Кремль рассчи...
Москва не планирует требовать от западных СМИ публичных извинений за фейки о якобы планируемом вторжении России на территорию Украины, но надеется, что впредь авторы оголтелых заявлений будут придерживаться более серьезного и ответственного подхода, заявил Песков.

Кремль рассчитывает, что после фейков о "вторжении" России на Украину читатели западных СМИ поймут, чего стоит авторитет этих изданий, добавил пресс-секретарь президента РФ.
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Остальной магнит

Читатели пресс-секретаря тоже поняли, про авторитет пресс-секретаря

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Кислый
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морская улиточка

А потом песков ещё добавил, что никогда за всю свою историю росия ни на кого не нападала.

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зимнее безмолвие

Не мобилизация, а мобилизационное положение!

А что это такое и чем от мобилизации отличается, да ни вбок, ни вровень никто не ебет - зато не мобилизация. Твёрдо и четко!

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зимнее безмолвие

Кстати, г-н (сокращённое от гандон) усики вернулся в медийное пространство. Значит ещё живой

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Electrik Laserland

Ждём статью на Медузе: "Что такое мобилизационное положение и что делать?"

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1 комментарий
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izvergsklizmoy

самомобилизация

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1 комментарий
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Российский нос

Кремль назвал «чушью» данные о мобилизации 9 мая.
 Так же Кремль 9 мая: НАЧИНАЕМ МОБИЛИЗАЦИЮ

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Биологический Илья

Потому что будет не 9-го, а 7-го

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6 комментариев
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Роковой Кирилл

На красную площадь выходят либерахи которые всю неделю шутили про мобилизацию

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Тимурчик

Интересно, как назовут мобилизацию на новоязе?

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Who Q

Отрицательный дембель в приграничных районах

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1 комментарий
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tuorqai

военные сборы

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Прогрессивный магнит

Специальное мобилизационное положение

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5 комментариев
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Еврейский космос

учения на белорусской границе

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russianvoodoo

Отборы на Евровиденье.

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tuorqai

вполне вероятно, что 9 мая они действительно ничего не сделают, а начнут либо раньше, либо позже на пару дней, чтобы спутать всем карты

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Товарищ

Кому спутать карты?

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4 комментария
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Андрей Малинин

Нет, не стоит. Это неправда. Это чушь.
 Объявим 10-го
 - добавил Песков

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Непривычный мангал

10 мая в 4 часа утра

Всё по-крысиному

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Роковой Кирилл

Да когда же это закончится.

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Выдающийся цвет

https://www.youtube.com/watch?v=XrvHgZIhfv8

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Jane S

Просто изменят слово, ваши варианты?

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huge skill

Бля парни, тикайте нахуй срочно, если не с рашки то хоть с места прописки.

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Avocato

А чем это поможет? Любой патруль на улице остановит для проверки документов и вручит повестку.

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5 комментариев
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флутер погромист

Спасибо за подтверждение?

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Eugene

Не могу понять смысла в мобилизации. Там еще всяких силовиков на годы войны припасено.

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Андрей Малинин
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2 комментария
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Рациональный самолет

Это для митингов и репостов Вконтакте

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Наука

Они ему тут нужны

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Гусь

Они не идут воевать.

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tuorqai

нужно мясо для зерг-раша, а оно как раз и не должно уметь воевать

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Верующий ГОСТ

они говорят "ни хотим" и сделать им ничего не могут
при мобилизации это будет дезертирством

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1 комментарий
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Арт П

а население внутри страны тогда кто пиздить и кошмарить будет?

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1 комментарий
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Ярослав

Вроде говорят что людей хватает, а вот техники не очень. Вот для того что бы поберечь технику нужно больше человеческого мяса.Зерграшь, все дела...

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1 комментарий
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Литературный ГОСТ

Потому что соотношение нападающих к защищающимся должно быть 4к1, а своих верных слуг жалко

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Литературный ГОСТ

Значит 10 мая в 5 утра будет, по обкатанной схеме

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Дмитрий Кузьмин

Не понимаю, почему следующим вопросом не было, что песков так же отрицал Роскомнадзор с Украиной..

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Вечерний Хлеб

Потому что скажет, что мы ни на кого не нападали

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1 комментарий
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John Doe

9 не будет. 10го в 5 утра тёпленькими возьмут

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Виталий Макаров

Также Песков

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Чепухатор

так он и не знал

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1 комментарий
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TJaba

https://www.youtube.com/watch?v=mqsMVBrsPG0

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Дмитрий Шубкин

Да и так понятно что именно 9 не объявят.
Войну вон на неделю перенесли.

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Мягкий клуб

Никаких официальных анонсов на этот предмет пока нет.
 Нравится мне это "пока"

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Уголовный инструмент

Это неправда. Это чушь.

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Лишний Слава

От создателей "Мы не нападем на Украину"

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Alexander D

Не верю в мобилизацию, но если они все же сподобятся на такую хуйню да еще в праздники, это будет максимально иммерсивный день победы

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Шоггот2

Не верю в ...
 сподобятся на такую хуйню
Согласен, но мы точно так же и до 24 февраля говорили.

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Луговой Мариец

Лицам из числа резервистов, а так же из числа армии недавно "высвобожденных" уж точно готовиться ненужно. Впрочем, с закрытием границ, особенно напрягаться с отловом проблем не будет.

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Igor Chvalun

Ну да, я посмотрю как они 40-летних мужиков с завода будут на смерть отправлять. Боюсь омон придётся вызывать.

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1 комментарий
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Andvart

Ну почему тут одни либерасты и выводов о их заявлениях не делаете? Да не будет 9го! Это праздничный день, не до того. Вот 10-го... полегче и пока ещё пыл патриотизма на разошелся, даа. А может и 9-го. Ну видно же как они там "совещаются" и решения принимают "совместно". А можно и раньше, ответ же был только о 9-ом числе, а есть 8, 7... Интересно, кто следующим тупить на камеру перед фактом будет. Да и вообще, почему они перед нами отчитываться должны, кто мы такие

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Konstantin Sobyanin

Я конечно неопулярную тут вещь скажу, но вообще они могут добиться нужного эффекта без формальной мобилизации. Просто продлить срочку до 2х лет, как собственно и было до реформ Сердюкова. Автоматом +300 тысяч голов (средний годовой набор срочников). Практически вдвое больше чем уже воюет. Это не ВОВ, что бы миллионные армии туда сюда двигать, да и нет под миллионные армии ни оружия ни техники. А иначе как желанием набрать 5 миллионную армию формальную мобилизацию не объяснить.

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Сон Жириновского

Ну как это не будет мобилизации населения? А ГОСТы по захоронениям для кого писали? https://tjournal.ru/551698

Или вы думаете, что кр коды для ковида нужны были? Накиньте историю с ограничениями во время ковида на военное положение и все встанет на свои места. И да, мобилизация начнется 10 мая. Скриньте.

Напоминаю: с 1 февраля в России действует ГОСТ о…
Хочу напомнить всем свидетелям «ничегонебудет» и «расслабьсяинепарься»
tjournal.ru
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Майка Ника

Песков: Это неправда. Это чушь.
WW3 confirmed

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Правильный цветок

Почему журналисты продолжают их о чём-то спрашивать? Мало они напиздели за эти двадцать лет?

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Коммунистический бинокль

Песков: Нет, не стоит. Это неправда. Это чушь.
 Где-то это уже было. Oh, wait...

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ок

Кто может сказать кого первого призовут?) Есть лайфхаки как гаситься от этого всего ?

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Roman...

https://www.youtube.com/watch?v=urUkcWMvOaA

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Чепухатор

под первую волну попадают все до 35 лет, независимо ни от чего

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1 комментарий
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Paul Filatov

А компот?

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Неведомый Женя

Если кто-то помнит и любит, светлый старый ватобу.
Welcome побомбить
https://pikabu.ru/story/budet_li_mobilizatsiya_v_rossii_9082023

Будет ли мобилизация в России?
Пост пикабушника rahimov.maksssi
pikabu.ru
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