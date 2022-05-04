«Говорит Москва»: В западных изданиях появляются сообщения, что якобы 9 мая может быть принято какое-то решение по поводу специальной военной операции, даже в России могут объявить мобилизацию. Как вы могли бы ответить на эти публикации? Стоит ли к ним прислушиваться?

Песков: Нет, не стоит. Это неправда. Это чушь.

СNN: Западные официальные лица также говорили о возможном объявлении войны Путиным на 9 мая. Какова вероятность того, что Путин воспользуется 9 мая для того, чтобы объявить войну?

Песков: Никакого. Я уже ответил на этот вопрос. Это чушь.