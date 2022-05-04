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Великобритания ввела санкции против российских телеведущих, военных корреспондентов и ВГТРК Статьи редакции

Под ограничения также попали ПАО «Камаз» и помощник президента РФ Максим Орешкин.

Великобритания расширила санкционный список против российских физических и юридических лиц. Об этом говорится на сайте Министерство иностранных дел королевства.

Под ограничения попали:

  • глава банка «Открытие» Михаил Задорнов;
  • председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев;
  • помощник президента РФ Максим Орешкин;
  • замминистра обороны Николай Панков;
  • телеведущий Михаил Леонтьев;
  • военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин;
  • телеведущая Наиля Аскер-Заде;
  • ВГТРК;
  • ПАО «Камаз».

Великобритания также ввела запрет на пользование компаниями из РФ услуг британских фирм в сферах пиара, бухгалтерии и консультационного менеджмента.

#новости #санкции

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8 комментариев
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Егор Павлюк

Задорнов красава, даже после смерти нашёл работу)

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Fedor Andreev

А где эта шваль, алё?
Ох уж эти санкции на "пол шишечки"...

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Литературный алмаз

Туда на пол шишечки не войти, у него в заднем проходе лежит диплом журфака.

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Замминистра обороны только сейчас, серьезно?

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Роковой Кирилл

список вообще нелогичный, как будто в королевский банк сходили и запросили список россиян

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Перпендикулярный ТЖ

сначала бьют по главарям, потом по их шестеркам кошелькам, ну и просто по чмоням которых перед этим пропустили

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fyjybv
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Перпендикулярный ТЖ

телеведущая Наиля Аскер-Заде;
Шлюшку обнуляют, приятно

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