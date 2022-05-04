Великобритания ввела санкции против российских телеведущих, военных корреспондентов и ВГТРК Статьи редакции
Под ограничения также попали ПАО «Камаз» и помощник президента РФ Максим Орешкин.
Великобритания расширила санкционный список против российских физических и юридических лиц. Об этом говорится на сайте Министерство иностранных дел королевства.
Под ограничения попали:
- глава банка «Открытие» Михаил Задорнов;
- председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев;
- помощник президента РФ Максим Орешкин;
- замминистра обороны Николай Панков;
- телеведущий Михаил Леонтьев;
- военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин;
- телеведущая Наиля Аскер-Заде;
- ВГТРК;
- ПАО «Камаз».
Великобритания также ввела запрет на пользование компаниями из РФ услуг британских фирм в сферах пиара, бухгалтерии и консультационного менеджмента.
1095 просмотров
Задорнов красава, даже после смерти нашёл работу)
А где эта шваль, алё?
Ох уж эти санкции на "пол шишечки"...
Туда на пол шишечки не войти, у него в заднем проходе лежит диплом журфака.
Замминистра обороны только сейчас, серьезно?
список вообще нелогичный, как будто в королевский банк сходили и запросили список россиян
сначала бьют по главарям, потом по их шестеркам кошелькам, ну и просто по чмоням которых перед этим пропустили
телеведущая Наиля Аскер-Заде;
Шлюшку обнуляют, приятно