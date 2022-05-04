Под ограничения также попали ПАО «Камаз» и помощник президента РФ Максим Орешкин.

Великобритания расширила санкционный список против российских физических и юридических лиц. Об этом говорится на сайте Министерство иностранных дел королевства.

Под ограничения попали:

глава банка «Открытие» Михаил Задорнов;

председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев;

помощник президента РФ Максим Орешкин;

замминистра обороны Николай Панков;

телеведущий Михаил Леонтьев;

военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин;

телеведущая Наиля Аскер-Заде;

ВГТРК;

ПАО «Камаз».

Великобритания также ввела запрет на пользование компаниями из РФ услуг британских фирм в сферах пиара, бухгалтерии и консультационного менеджмента.