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РПЦ: патриарх Кирилл в беседе с Папой Римским говорил о Майдане и нарушении обещания НАТО не продвигаться на восток Статьи редакции

В Русской православной церкви обвинили понтифика в некорректном изложении беседы.

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Фото: РПЦ

3 мая Папа Римский рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere, что сорок минут беседовал с патриархом Кириллом по Zoom. По словам понтифика, первые двадцать минут тот читал с листка бумаги, который держал в руке, все причины, которые объясняют [«военную операцию»] в Украине.

В РПЦ заявили, что Папа «избрал некорректную тональность для передачи содержания» разговора с российским патриархом. «Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-Католической и Русской Православной Церквами», — отмечается в заявлении службы коммуникации Отдела внешних церковных связей РПЦ.

По версии РПЦ, патриарх в разговоре отметил, что конфликт начался в 2014 году с событий на Майдане в Киеве, по итогам которых произошла смена украинской власти. Особое внимание он уделил событиям в Одессе.

В этом городе [Одессе] проходил мирный митинг русскоязычных жителей, отстаивавших свое право на использование родного языка и культуры. Это мирное собрание было атаковано представителями нацистских группировок: они стали избивать манифестантов палками. Люди начали искать убежища в близлежащем здании Дома профсоюзов. И в этот момент произошло нечто ужасающее: это здание было заперто и затем подожжено. Люди пытались спастись, выпрыгивая со второго-третьего этажа и, конечно, разбивались. Те, кто подходили к окнам, не решаясь выпрыгнуть, расстреливались снизу. Мы следили за всем этим по телевидению практически в прямом эфире. Этот ужасающий урок Одессы повлиял на решение жителей юго-востока Украины защищать свои права.

патриарх Кирилл

Затем патриарх обвинил НАТО в нарушении данного России обещания не продвигаться в восточном направлении. Он добавил, что если бы Украину приняли в альянс, то «подлётное время до Москвы составило бы несколько минут», а «Россия никак не могла и не может этого допустить».

В завершение патриарх подчеркнул, что происходящее на Украине связано для него «с большой болью». Он поставил вопрос, как две церкви могут помочь «достичь укрепления мира и справедливости», при этом «абстрагируясь от геополитической составляющей».

#новости #конфликтнаукраине #рпц

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47 комментариев
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Тимурчик

РПЦ: патриарх Кирилл в разговоре с Папой Римским говорил о Майдане и нарушении обещания НАТО не продвигаться на восток
В Русской православной церкви обвинили понтифика в некорректном изложении беседы.
а, ну ебать, это совсем другое дело, именно про НАТО должен говорить поп

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Dima Sergeyevich

Как там в Библии было про НАТО:

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Не расширись на восток

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Егор Павлюк

Ещё не пришло НАТО,
А России уже пизда-то.
Послание к москвичам от пыни лукавого, стих 10.

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Moo Zaart

И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя мое — Господь

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TOMYMM

Иисус - Натовец получается.

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AnT

Это ты про экстра новый завет? "Да нисподет дубина ядренная на головы неправедных дерзнувших орды свои Натовские к священным землям богоизбранного свиатого Володимира раширить. Оминь." (псалм 1 стих 47)

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Pavel Klimov

псалм 1 стих 47
 ... Конституции РФ

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Bruno Traven

Ебанутый поп

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Общий пистолет

не ебанутый, а лживая чексистская мразь

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Darth Felus

В этом городе [Одессе] проходил мирный митинг русскоязычных жителей, отстаивавших свое право на использование родного языка и культуры. Это мирное собрание было атаковано представителями нацистских группировок: они стали избивать манифестантов палками.

Вот пидорас, всё было как раз наоборот. Как так оказалось вообще, что у "мирного" шествия тогда был огнестрел, а у "неонаццистов" нет?

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Dima Sergeyevich

я бы даже спросил, как так оказалось, что титуханы с пушками прятались за спинами мусоров?

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Darth Felus

А за ними ещё руссоСМИ стояли улюлюкали, когда те начали пиздить майдановский митинг. Когда только пришла ответка от ультрасов те начали скулить и убежали, а кое кто умудрился ещё и огонь открыть. Сука всё перевернули.

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Анатолий Польский

У них, блядь, для всех она и та же методичка на долгие года написана похоже. Думаю он и про 8 лет не забыл рассказать

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усталые игрушки

Чекист - он и рясе чекист

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fyjybv

В. Гундяев является одним из ведущих пропагандистов как внутренней, так и внешней политики путинского режима

База «СПИСОК ПУТИНА»

Гундяев
Церковь подлости и преступлений Митрополит Кирилл: реформы в РПЦ проводиться не будут… Пастырь…
www.spisok-putina.org
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Егор Павлюк

Просто Папа Римский реально верующий, а Кирюха циничный ублюдок.

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Мягкий клуб

весь покрытый золотом, абсолютно весь
пидарас гэбэшный в рпцухе есть

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Хрюнчик

Гореть этому пидорасу в аду

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Товарищ

Христос был против Майдана и расширение НАТО

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Диплодок

Пидорас, другого слова нет. Разжигатель войны.

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MessereYoh

Как церковник со стажем могу сказать, что это просто ебобо головного мозга. РПЦ окончательно стала еретическим культом войны, а его жрец гуня открыто уже демонстрирует свои звезды на погонах. Очень надеюсь, что РПЦ повторит судьбу своей предшественницы. То есть, будет разодрана на куски и смешана с говном.

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Darth Felus

Спасибо Богу что украинская православная церковь оторвалась от этого безумия. Взамен правда гуня называет нас раскольниками и еретиками, но пускай сосёт жопу.

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MessereYoh

Пускай сосет не только жопу, но и бибу за обе щеки. ПЦУ признана вселенским патриархом - на этом все. Это не обсуждается и не подвергается никаким спорам. А вот РПЦ скоро станет явным еретическим течением. Во всяком случае я лично на это надеюсь. Философия русского мира должна быть окончательно признана ересью, нарушающей все нормы и каноны.

Еще надеюсь, что ПЦУ примет все-таки тех, кто на территории Украины оставался в лоне МП. Потому что все-таки люди все знают, что происходит. Митрополит Онуфрий как-то разрулит, я думаю.

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fyjybv
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Черт из табакеркИ

Это какой-то блядь боевой паладин. Как он заебал сука

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Metalcoreman

какой к чёрт паладин? скорее чернокнижник

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Leo Galina

Меня вот этот скулёж про Одессу, 8 лет и так далее удивляет уже второй месяц. Давайте отбросим всю адекватную информацию и сделаем тупорылый вывод, что Украина не права. Что тогда? Получается можно оправдывать один пиздец другим? То есть, если через 10 лет в Россию припрётся Америка, убьёт полмиллиона человек, она будет права просто потому, что скажет: "А помните, как вы в 2022 украинцев убивали?"

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Деревянный рубин

Ну то есть он говорил именно о том, о чём упомянул Папа Римский - какая то правительственная шелуха не связанная с церквью. В каком месте тогда некорректное изложение беседы?

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lovemyonahole

Почему он в белорусском флаге? Он поддерживает протест?

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MessereYoh

Это на самом деле наш очень старый прекол. Типа, почему всех лукашенковских епископов не избивают и не пытают? Они ж вон в БЧБ обмотаны с ног до головы.
А вообще они просто символизируют учения старого и нового заветов. Но гуня об этом вряд ли что-то помнит.

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Передовой паркур

Агент Михайлов как никогда был близок к провалу.

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Totorimoto

и нарушении обещания НАТО не продвигаться на восток
 блядь
это ебаный шаман, ты-то куда лезешь, придурок? в библии нет нихуя про нато

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Sergei Timofeyev

Так Гундяев не только церковный клирик

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Мягкий клуб

да у них нормальный такой клиринг происходит, многие финансовые учреждения позавидуют

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флутер погромист

Даже когда Путин будет в раю ему все равно будет сниться дом профсоюзов

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Путин латентный либерал

крест бы ему в очко.. нато запрещает на восток ахах

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Petr Friendship

Продвигайся ко господу ублюдок. И шефа своего прихвати, он и есть воплощение всего плохого о чём вы втираете на проповедях

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Yggdrasil

Хотел бы я посмотреть на лицо Папы после выслушивания всего этого дерьма

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Анатолий Толмачев

Ура

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Tannim

А я, комментируя прошлую новость про помойную церковь говорил, что от ИГИЛ больше смысла чем от РПЦ.

Вот подтверждение.

Какое НАТО?Какое расширение? он слуга божий или чей?

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DyaDyaWoWa

Я что-то похожее в библии видел. "Не убей, не укради, не выходи на Майдан"

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Дед Макар

Это быдланы что-то говорят о тональности или мне показалось?

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red blue

мирное собрание

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Ilya Uu

Что за вести из позопрошлого века?

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Котике

патриарх Кирилл в беседе с Папой Римским говорил о Майдане и нарушении обещания НАТО не продвигаться на восток
А картинку про "восимь лет" в чат не постил?

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андрей Андреев

Какое дело Путину до Украины и что там происходит.Надо своей страной заниматься

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