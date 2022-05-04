В Русской православной церкви обвинили понтифика в некорректном изложении беседы.

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Фото: РПЦ

3 мая Папа Римский рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere, что сорок минут беседовал с патриархом Кириллом по Zoom. По словам понтифика, первые двадцать минут тот читал с листка бумаги, который держал в руке, все причины, которые объясняют [«военную операцию»] в Украине.

В РПЦ заявили, что Папа «избрал некорректную тональность для передачи содержания» разговора с российским патриархом. «Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-Католической и Русской Православной Церквами», — отмечается в заявлении службы коммуникации Отдела внешних церковных связей РПЦ.

По версии РПЦ, патриарх в разговоре отметил, что конфликт начался в 2014 году с событий на Майдане в Киеве, по итогам которых произошла смена украинской власти. Особое внимание он уделил событиям в Одессе.

В этом городе [Одессе] проходил мирный митинг русскоязычных жителей, отстаивавших свое право на использование родного языка и культуры. Это мирное собрание было атаковано представителями нацистских группировок: они стали избивать манифестантов палками. Люди начали искать убежища в близлежащем здании Дома профсоюзов. И в этот момент произошло нечто ужасающее: это здание было заперто и затем подожжено. Люди пытались спастись, выпрыгивая со второго-третьего этажа и, конечно, разбивались. Те, кто подходили к окнам, не решаясь выпрыгнуть, расстреливались снизу. Мы следили за всем этим по телевидению практически в прямом эфире. Этот ужасающий урок Одессы повлиял на решение жителей юго-востока Украины защищать свои права. патриарх Кирилл

Затем патриарх обвинил НАТО в нарушении данного России обещания не продвигаться в восточном направлении. Он добавил, что если бы Украину приняли в альянс, то «подлётное время до Москвы составило бы несколько минут», а «Россия никак не могла и не может этого допустить».