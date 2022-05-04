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Профсоюз «Курьер» объявил бойкот Delivery Club и призвал курьеров не выходить на смены Статьи редакции

Пользователей попросили удалить приложение службы доставки и ставить ему минимальную оценку.

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1 мая в группе профсоюза «Курьер» в ВК появился пост о начале бойкота Delivery Club. Причиной называют отсутствие комментария компании по поводу новой системы оплаты, а также ареста Кирилла Украинцева, председателя профсоюза.

Пользователей призвали удалить приложение службы доставки и ставить ему минимальную оценку. Сейчас рейтинг приложения в Google Play — 1,8, всего поставили оценки примерно полмиллиона человек. Рейтинг приложения в App Store — 4,6.

Профсоюз также призвал курьеров массово не выходить на смены, заявив, что «крупные фирмы» идут на переговоры только в случае, если это отражается на их прибыли.

Кроме того, что весна – это время, когда в курьерской среде сезонно происходят сокращения из-за падения спроса, Delivery Club резко снизил расценки. Заставить считаться с курьерами поможет только коллективные невыходы на смены. Крупные фирмы только тогда идут на переговоры, когда это отражается на их прибыли.

Профсоюз «Курьер»

21 апреля Delivery Club изменила систему оплаты, из-за чего на следующий день начались забастовки курьеров. Работники жалуются, что заработок упал с трёх до двух тысяч рублей в день. В компании забастовки отрицали.

27 апреля глава профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева арестовали на два месяца за «неоднократное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия». По версии следствия, Украинцев размещал в интернете призывы к работникам курьерских служб и такси выходить на акции протеста против нарушения их трудовых прав.

#новости #забастовки #бойкоты #deliveryclub

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47 комментариев
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Российский нос

Есть тут кто в теме? В деливери ведь не первый раз бастуют. Почему у яндекс.еды такого нет? Неужели условия лучше?

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Российский нос

Думаю куда работать пойти.

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Решающий микроскоп

В РПЦ, будешь как у Бога за пазухой

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Российский нос

Это что-то про ковид??

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Чудовищный цветок

Почти

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Российский нос

Вот так всю жизнь. ПОЧТИ

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Чудовищный цветок

Принимай правила игры, сынок

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Решающий микроскоп

Почему?

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Российский нос

Мазок такой.

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Решающий микроскоп

А, я никогда не проверялся, поэтому не знаю

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Российский нос

Ничего, сейчас местные доктора тебя по комментам проверят. Листочку вон вчера f20 диагностировали.

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Решающий микроскоп

Что это?

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Российский нос
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Чудовищный цветок

Хаха

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Денис

Но есть нюанс

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Чудовищный цветок

В Rндекс

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Российский нос

Но ведь.

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Нерестович

че умеешь?

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Отображаемое имя

В айти

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Великий Спецоператор

Принципиальной разницы не было. Просто яндекс не снижал ставку на треть в отличии от зеленых

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Ядерный пепел

Вот Профсоюз «Курьер» в Telegram, зайдите и спросите https://t.me/courier_fight
И ещё один профсоюз https://t.me/skrmsk

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Big Boss

Вся система со временем будет рушиться как карточный домик. Кульминацию ждем осенью

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Нерестович

тебе надо семинары по высасыванию из пальца проводить

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infinity one

Курочка по зернышку как говорится.
Россия пылает, коктейль Молотова прилетел в полицейский бобик. Подрывают жд пути. Соловьёв не следя за базаром агрится Сибирь. Всё это копится

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Отображаемое имя

Казалось бы причем тут система

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Отображаемое имя

О, я знаю картинку лучше

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Отображаемое имя

Короче, не смог найти: причем_тут_путин.jpg

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хзхз

чёт напомнило

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Ім'я та По-батькові

Украинцев
 Давайте будем откровенными, всё же прекрасно понимают за что его упаковали

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Женщина, я не танцую

А почему рядовые пользователи должны обрушивать рейтинг Деливери, если потребителя все устраивает? Это же не вина и тем более не проблемы потребителя, что курьеру заплатили грубо говоря не 200 рублей, а 180.

Это мне напоминает ямщиков из Яндекса. Очень многие из них (и не только в экономе), любят скулить о том, что цены низкие и что им всей страной надо выйти на протесты на 3-4 дня и тогда пассажиры начнут по достоинству оценивать их труд.

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Влад Гагай

Не должны, это просто просьба

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Женщина, я не танцую

А давайте все на 5 дней удалимся из ТЖ. Тогда ТЖ поймет, что мы все ушли и вернет Лихачёва!

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Нерестович

Давай, ты первый

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Коммунистический бинокль

если потребителя все устраивает
 призвал курьеров не выходить на смены
 при отсутствии курьеров явно не все устроит, а просьба видимо призвана усилить очевидный эффект от невыхода курьеров на смены

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Женщина, я не танцую

Не будет ДК, люди начнут заказывать еду во всяких Яндексах, Самокатах, Сберах. Это кстати вариант для курьеров. Почему бы не уйти к конкурентам, раз Деливери так ужасен?

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Коммунистический бинокль

люди начнут заказывать еду во всяких Яндексах, Самокатах, Сберах
 В этом и цель, создать отток пользователей, потому что именно они приносят деньги деливери

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Ядерный пепел

Обнаружил удивительный профсоюз курьеров, почитайте их чат
https://t.me/skrmsk

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Ядерный пепел

И это московский профсоюз курьеров, а не TJ. Кто бы мог подумать, что революция начнётся с них

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Закомплексованная Душа

Удалил приложение

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Роман

Не забывайте обновлять отзыв даже если когда-то давно уже ставили одну звезду - свежие (обновленные) оценки или изменённые отзывы имеют бОльший вес

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qweqwe

У курьеров нет Айфона и ставить колы просто некому

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Alverion

Но ведь это ничего не изменит. Рынок доставок был безумно перегрет пандемией. Сейчас ограничения сняли и при этом из-за войны упали доходы населения и покупательская способность, отсюда и уменьшение зарплат курьеров. Спрос на них упал и будет только падать со временем. Получается, остаётся два пути: либо дальнейшее сокращение ставки, либо массовое увольнение курьеров.

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Коммунистический бинокль

Где-то потирают руки манагеры яндекс еды

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Станислав Вершилло

Оценки приложения очень помогут,особенно.

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Дід Василь Петрович

Сейчас работники макдака пересядут на велики.

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Обязательный велосипед

Дави их, блядь!

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Случайный поезд

Есть фонд работников (курьеров), чтобы можно было донатить туда?

P.S. В рот ебал яндекс/деливери и их эффективных менеджеров

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