Профсоюз «Курьер» объявил бойкот Delivery Club и призвал курьеров не выходить на смены Статьи редакции
Пользователей попросили удалить приложение службы доставки и ставить ему минимальную оценку.
1 мая в группе профсоюза «Курьер» в ВК появился пост о начале бойкота Delivery Club. Причиной называют отсутствие комментария компании по поводу новой системы оплаты, а также ареста Кирилла Украинцева, председателя профсоюза.
Пользователей призвали удалить приложение службы доставки и ставить ему минимальную оценку. Сейчас рейтинг приложения в Google Play — 1,8, всего поставили оценки примерно полмиллиона человек. Рейтинг приложения в App Store — 4,6.
Профсоюз также призвал курьеров массово не выходить на смены, заявив, что «крупные фирмы» идут на переговоры только в случае, если это отражается на их прибыли.
21 апреля Delivery Club изменила систему оплаты, из-за чего на следующий день начались забастовки курьеров. Работники жалуются, что заработок упал с трёх до двух тысяч рублей в день. В компании забастовки отрицали.
27 апреля глава профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева арестовали на два месяца за «неоднократное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия». По версии следствия, Украинцев размещал в интернете призывы к работникам курьерских служб и такси выходить на акции протеста против нарушения их трудовых прав.
Есть тут кто в теме? В деливери ведь не первый раз бастуют. Почему у яндекс.еды такого нет? Неужели условия лучше?
Думаю куда работать пойти.
В РПЦ, будешь как у Бога за пазухой
Это что-то про ковид??
Почти
Вот так всю жизнь. ПОЧТИ
Принимай правила игры, сынок
Почему?
Мазок такой.
А, я никогда не проверялся, поэтому не знаю
Ничего, сейчас местные доктора тебя по комментам проверят. Листочку вон вчера f20 диагностировали.
Что это?
Хаха
Но есть нюанс
В Rндекс
Но ведь.
че умеешь?
В айти
Принципиальной разницы не было. Просто яндекс не снижал ставку на треть в отличии от зеленых
Вот Профсоюз «Курьер» в Telegram, зайдите и спросите https://t.me/courier_fight
И ещё один профсоюз https://t.me/skrmsk
Вся система со временем будет рушиться как карточный домик. Кульминацию ждем осенью
тебе надо семинары по высасыванию из пальца проводить
Курочка по зернышку как говорится.
Россия пылает, коктейль Молотова прилетел в полицейский бобик. Подрывают жд пути. Соловьёв не следя за базаром агрится Сибирь. Всё это копится
Казалось бы причем тут система
О, я знаю картинку лучше
Короче, не смог найти: причем_тут_путин.jpg
чёт напомнило
Украинцев
Давайте будем откровенными, всё же прекрасно понимают за что его упаковали
А почему рядовые пользователи должны обрушивать рейтинг Деливери, если потребителя все устраивает? Это же не вина и тем более не проблемы потребителя, что курьеру заплатили грубо говоря не 200 рублей, а 180.
Это мне напоминает ямщиков из Яндекса. Очень многие из них (и не только в экономе), любят скулить о том, что цены низкие и что им всей страной надо выйти на протесты на 3-4 дня и тогда пассажиры начнут по достоинству оценивать их труд.
Не должны, это просто просьба
А давайте все на 5 дней удалимся из ТЖ. Тогда ТЖ поймет, что мы все ушли и вернет Лихачёва!
Давай, ты первый
если потребителя все устраивает
призвал курьеров не выходить на смены
при отсутствии курьеров явно не все устроит, а просьба видимо призвана усилить очевидный эффект от невыхода курьеров на смены
Не будет ДК, люди начнут заказывать еду во всяких Яндексах, Самокатах, Сберах. Это кстати вариант для курьеров. Почему бы не уйти к конкурентам, раз Деливери так ужасен?
люди начнут заказывать еду во всяких Яндексах, Самокатах, Сберах
В этом и цель, создать отток пользователей, потому что именно они приносят деньги деливери
Обнаружил удивительный профсоюз курьеров, почитайте их чат
https://t.me/skrmsk
И это московский профсоюз курьеров, а не TJ. Кто бы мог подумать, что революция начнётся с них
Удалил приложение
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У курьеров нет Айфона и ставить колы просто некому
Но ведь это ничего не изменит. Рынок доставок был безумно перегрет пандемией. Сейчас ограничения сняли и при этом из-за войны упали доходы населения и покупательская способность, отсюда и уменьшение зарплат курьеров. Спрос на них упал и будет только падать со временем. Получается, остаётся два пути: либо дальнейшее сокращение ставки, либо массовое увольнение курьеров.
Где-то потирают руки манагеры яндекс еды
Оценки приложения очень помогут,особенно.
Сейчас работники макдака пересядут на велики.
Дави их, блядь!
Есть фонд работников (курьеров), чтобы можно было донатить туда?
P.S. В рот ебал яндекс/деливери и их эффективных менеджеров