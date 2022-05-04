Пользователей попросили удалить приложение службы доставки и ставить ему минимальную оценку.

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1 мая в группе профсоюза «Курьер» в ВК появился пост о начале бойкота Delivery Club. Причиной называют отсутствие комментария компании по поводу новой системы оплаты, а также ареста Кирилла Украинцева, председателя профсоюза.

Пользователей призвали удалить приложение службы доставки и ставить ему минимальную оценку. Сейчас рейтинг приложения в Google Play — 1,8, всего поставили оценки примерно полмиллиона человек. Рейтинг приложения в App Store — 4,6.

Профсоюз также призвал курьеров массово не выходить на смены, заявив, что «крупные фирмы» идут на переговоры только в случае, если это отражается на их прибыли.

Кроме того, что весна – это время, когда в курьерской среде сезонно происходят сокращения из-за падения спроса, Delivery Club резко снизил расценки. Заставить считаться с курьерами поможет только коллективные невыходы на смены. Крупные фирмы только тогда идут на переговоры, когда это отражается на их прибыли. Профсоюз «Курьер»

21 апреля Delivery Club изменила систему оплаты, из-за чего на следующий день начались забастовки курьеров. Работники жалуются, что заработок упал с трёх до двух тысяч рублей в день. В компании забастовки отрицали.