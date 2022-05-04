Исключение из списков студентов сочли незаконным.

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Таганский суд Москвы удовлетворил иск двух студенток «Высшей школы „Останкино“», которых в 2021 году отчислили за лайк под комментарием о том, что руководство школы отменяет занятия, не меняя условий оплаты. Об этом рассказал ТАСС адвокат девушек Марат Аманлиев.

Суд счёл отчисление незаконным. Алину Темирчиеву и Алису Тимченко восстановили в качестве обучающихся.

В октябре 2021 года Темирчиеву и Тимченко отчислили за лайк под комментарием, в котором критиковалось решение руководства перенести занятия, а не провести их в онлайн-режиме. Автор с анонимного аккаунта возмутилась тем, что она «платит немаленькие деньги», а занятия просто не проводят.

С аккаунта учебного заведения в инстаграме* студенткам написали, что «они поддержали абсолютно отвратительный комментарий о Школе», и сообщили об отчислении. Художественный руководитель «Останкино» Елена Летучая при этом заявила, что двоих студенток отчислили за «саботирование антиковидных мер», а не за лайк комментария с критикой школы.

Новости Sasha Shambilova 26.10.2021 руководства Статьи редакции Студенты «Высшей школы „Останкино“» заявили об отчислении из-за лайка под комментарием с критикой Обновлено: худрук «Высшей школы „Останкино“» Елена Летучая худрук «Высшей школы „Останкино“» Елена Летучая рассказала , что двоих студенток отчислили за «саботирование антиковидных мер», а не за лайк комментария с критикой школы. Скриншот предоставили телеграм-каналу «Можем объяснить»

Один месяц обучения в «Высшей школе „Останкино“» стоит 22 тысячи рублей. Курс состоит из 15, общая стоимость — 330 тысяч.