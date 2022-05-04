Суд Москвы восстановил студенток «Высшей школы „Останкино“», отчисленных за лайк под комментарием с критикой руководства Статьи редакции
Исключение из списков студентов сочли незаконным.
Таганский суд Москвы удовлетворил иск двух студенток «Высшей школы „Останкино“», которых в 2021 году отчислили за лайк под комментарием о том, что руководство школы отменяет занятия, не меняя условий оплаты. Об этом рассказал ТАСС адвокат девушек Марат Аманлиев.
Суд счёл отчисление незаконным. Алину Темирчиеву и Алису Тимченко восстановили в качестве обучающихся.
В октябре 2021 года Темирчиеву и Тимченко отчислили за лайк под комментарием, в котором критиковалось решение руководства перенести занятия, а не провести их в онлайн-режиме. Автор с анонимного аккаунта возмутилась тем, что она «платит немаленькие деньги», а занятия просто не проводят.
С аккаунта учебного заведения в инстаграме* студенткам написали, что «они поддержали абсолютно отвратительный комментарий о Школе», и сообщили об отчислении. Художественный руководитель «Останкино» Елена Летучая при этом заявила, что двоих студенток отчислили за «саботирование антиковидных мер», а не за лайк комментария с критикой школы.
Один месяц обучения в «Высшей школе „Останкино“» стоит 22 тысячи рублей. Курс состоит из 15, общая стоимость — 330 тысяч.
*Meta, владеющая инстаграмом, признана в России экстремистской организацией
Вау
Летучую приземлили
Оттепель?
Через 5 лет еще могли восстановить
Теперь по-честному завалят на сессии