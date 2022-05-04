Петербургский суд не стал наказывать протестующего за плакат с цитатой из «1984» Джорджа Оруэлла Статьи редакции
Суд счёл, что плакат не содержит дискредитации вооружённых сил России.
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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело в отношении Алексея Подгорных, который вышел с плакатом с изменённой цитатой из романа «1984» Джорджа Оруэлла.
24 февраля Подгорных задержали за пикет с плакатом «Война — мир, свобода — рабство, незнание — сила, хватит искажений». На него составили протокол по статье о «дискредитации» вооружённых сил России.
Суд не увидел в действиях пикетчика состава правонарушения, пишет пресс-служба.
Что по пустым листикам?
Тут ясно виден состав преступления
Это как понимать?
Суды иногда заворачивают откровенно тупорылые высеры полиции, но только иногда
Когда kpi уже выполнен.
Может быть и так, не зря же суды обработали 6500+ задержанных
Гражданин, вам понимать не положено. Суд разобрался.
Не натянули.
Сову на глобус?
Но разве суд может не доверять сотрудникам правоохранительных органов? На каких основаниях?!
Суд может сомневаться в когнитивных способностях сотрудников полиции!
вам штраф за дискредитацию
Все всё поняли.
Ну что, кто повторит?
Топчик:
«использования Вооруженных сил РФ за пределами страны в целях поддержания мира»