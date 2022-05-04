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Петербургский суд не стал наказывать протестующего за плакат с цитатой из «1984» Джорджа Оруэлла Статьи редакции

Суд счёл, что плакат не содержит дискредитации вооружённых сил России.

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело в отношении Алексея Подгорных, который вышел с плакатом с изменённой цитатой из романа «1984» Джорджа Оруэлла.

24 февраля Подгорных задержали за пикет с плакатом «Война — мир, свобода — рабство, незнание — сила, хватит искажений». На него составили протокол по статье о «дискредитации» вооружённых сил России.

Суд не увидел в действиях пикетчика состава правонарушения, пишет пресс-служба.

Суд сказал, что плакат содержит антонимы и словосочетания. Не содержит никаких призывов, в том числе призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ за пределами страны в целях поддержания мира и баланса. Представленная в суд фотография подтверждает лишь то, что Подгорных находился в указанное время в указанном месте с плакатом в руках.

Суд дело прекратил за отсутствием состава.

объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Полицейские с пацифистским плакатом. Фото: Дмитрий Лебедев, «Коммерсантъ»

#новости

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15 комментариев
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Ім'я та По-батькові

Что по пустым листикам?

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Бишбармак Кибердвач

Тут ясно виден состав преступления

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Прогрессивный магнит

Это как понимать?

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Значимый диод

Суды иногда заворачивают откровенно тупорылые высеры полиции, но только иногда

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Российский нос

Когда kpi уже выполнен.

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Значимый диод

Может быть и так, не зря же суды обработали 6500+ задержанных

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Российский нос

Гражданин, вам понимать не положено. Суд разобрался.

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Обязательный велосипед

Не натянули.

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Прогрессивный магнит

Сову на глобус?

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Решающий микроскоп

Но разве суд может не доверять сотрудникам правоохранительных органов? На каких основаниях?!

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Значимый диод

Суд может сомневаться в когнитивных способностях сотрудников полиции!

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Нерестович

вам штраф за дискредитацию

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Металлический хот-дог

Все всё поняли.

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Big Boss

Ну что, кто повторит?

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Petr Microgal

Топчик:

«использования Вооруженных сил РФ за пределами страны в целях поддержания мира»

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