Калининградский автомобильный холдинг «Автотор», где собирали BMW, Kia и Hyundai, «в связи с непростым экономическим положением» решил выделить сотрудникам участки под огороды. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Всем желающим бесплатно отдадут по 10 соток. Для этого «Автотор» выделил два земельных участка общей площадью 300 гектаров в районе посёлков Холмогоровка и Люблино под Калининградом.

В районе Холмогоровки 168 участков уже распределили по жеребьёвке. Во второй половине мая таким же образом распределят участки в Люблино.