Калининградский завод «Автотор» выделил сотрудникам участки под огороды «в связи с непростым экономическим положением» Статьи редакции
Калининградский автомобильный холдинг «Автотор», где собирали BMW, Kia и Hyundai, «в связи с непростым экономическим положением» решил выделить сотрудникам участки под огороды. Об этом сообщается на сайте предприятия.
Всем желающим бесплатно отдадут по 10 соток. Для этого «Автотор» выделил два земельных участка общей площадью 300 гектаров в районе посёлков Холмогоровка и Люблино под Калининградом.
В районе Холмогоровки 168 участков уже распределили по жеребьёвке. Во второй половине мая таким же образом распределят участки в Люблино.
Список работников, желающих получить участки, сформировали заранее. «Автотор» также решил продавать работникам «высококачественный семенной картофель отечественного производства» для посадки.
После начала военных действий производство иномарок BMW на заводе приостановилось. Часть сотрудников отправили в оплачиваемый отпуск с 1 по 22 мая. В штатном режиме будут работать только подразделения, поддерживающие жизнеобеспечение производственной инфраструктуры, а также отделы, работающие над производством электромобилей.
То есть крупная компания, которая сотрудничала с международным брендами, в 2022 году предлагает своим работникам вместо фин.помощи просто перейти на натуральное хозяйство. То есть это даже не вопрос комфорта жизни, а банально виживания в голод. Ахуенный расклад, поздравляю
ну, можно в армию призвать.
Выделить, а осенью отделить обратно
Так посадите картоху бы сами, трактором по большой площади то быстрее это делать, осенью собрали раздали работникам. Нет, совок из головы вообще не выбить.
Зато в стране СТАБИЛЬНО
Не вижу ничего плохого в том чтобы выращивать свою еду.
Это совсем необязательно признак чего-то плохого.
Я обожаю сх, так что абсолютно согласен
Но контекст и сам месседж все таки наводит на мысли)
безусловно, если ты фермер, то выращивать свою еду - нормально и хорошо. А если ты житель города, то делать это "нормально" только если это твоё хобби.
Да тут выгоднее картошку на продажу сажать, чем за запчастями плестись.
А если уйдешь с работы, то что? Или это как колхозы?:)