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Сервисы VK Combo оказались в подписке бывшего конкурента «Огонь», которую запустил Газпромбанк Статьи редакции

Ранее партнёрами подписки холдинга были компании группы «Газпром», «Лента», «Ситилинк», онлайн-кинотеатры ivi и Premier, СОГАЗ и другие.

В подписке «Огонь», которую развивает Газпромбанк с партнёрами, появились сервисы подписки VK Combo, обнаружил «Коммерсант». Речь идёт, в частности, о «VK Музыке», Delivery Club и «Самокате». При этом сервисов из подписки «Огонь» в перечне предложений VK Combo нет.

«Огонь» запустился в июне 2021 года, а в декабре «Газпром-медиа» стал акционером VK: компания получила 45% в АО «МФ Технологии», контролирующем 57,3% голосующих акций VK. Представитель «Газпром-медиа» тогда утверждал, что VK «продолжает сохранять статус независимой компании и развивать собственную цифровую экосистему».

Фактически, Газпромбанк теперь развивает сразу четыре программы лояльности — VK Combo, подписку «Огонь», «Нам по пути» на базе «Газпром-нефти» и «Быть вместе» на базе виртуального мобильного оператора «Газпром Мобайл».

#vk #новости #огонь

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13 комментариев
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Бишбармак Кибердвач

Ничего не понятно из новости

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Изящный паркур

Ебала жаба гадюку, или просто два уродца

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Условный томагавк_два

2022 год
 VK
 статус независимой компании

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Закомплексованная Душа

Выглядит как пиар, так как никакой информационной ценности не несёт

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Chef

кто-то уронил сосиску, напомните, кто?

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Навальнята спасают Фермана

Они там были ещё месяц назад. Подписка огонь реально огонь если по акции брать.

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Навальнята спасают Фермана

А, это реклама получается

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Положенный ихтиандр

Это хорошо, или плохо?

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Относительный Слава

ни разу не совок

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Одетый шар

«Огонь»
 Актуальное название подписки

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Одетый шар

Газпромбанк теперь развивает сразу четыре программы лояльности — VK Combo, подписку «Огонь», «Нам по пути» на базе «Газпром-нефти» и «Быть вместе» на базе виртуального мобильного оператора «Газпром Мобайл»
 Еще нужна программа «Хлопок»

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хруст

кг/ам

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qweqwe

Очень специфичная подписка

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