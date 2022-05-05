Ранее партнёрами подписки холдинга были компании группы «Газпром», «Лента», «Ситилинк», онлайн-кинотеатры ivi и Premier, СОГАЗ и другие.

В подписке «Огонь», которую развивает Газпромбанк с партнёрами, появились сервисы подписки VK Combo, обнаружил «Коммерсант». Речь идёт, в частности, о «VK Музыке», Delivery Club и «Самокате». При этом сервисов из подписки «Огонь» в перечне предложений VK Combo нет.

«Огонь» запустился в июне 2021 года, а в декабре «Газпром-медиа» стал акционером VK: компания получила 45% в АО «МФ Технологии», контролирующем 57,3% голосующих акций VK. Представитель «Газпром-медиа» тогда утверждал, что VK «продолжает сохранять статус независимой компании и развивать собственную цифровую экосистему».

Фактически, Газпромбанк теперь развивает сразу четыре программы лояльности — VK Combo, подписку «Огонь», «Нам по пути» на базе «Газпром-нефти» и «Быть вместе» на базе виртуального мобильного оператора «Газпром Мобайл».