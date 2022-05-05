Сервисы VK Combo оказались в подписке бывшего конкурента «Огонь», которую запустил Газпромбанк Статьи редакции
Ранее партнёрами подписки холдинга были компании группы «Газпром», «Лента», «Ситилинк», онлайн-кинотеатры ivi и Premier, СОГАЗ и другие.
В подписке «Огонь», которую развивает Газпромбанк с партнёрами, появились сервисы подписки VK Combo, обнаружил «Коммерсант». Речь идёт, в частности, о «VK Музыке», Delivery Club и «Самокате». При этом сервисов из подписки «Огонь» в перечне предложений VK Combo нет.
«Огонь» запустился в июне 2021 года, а в декабре «Газпром-медиа» стал акционером VK: компания получила 45% в АО «МФ Технологии», контролирующем 57,3% голосующих акций VK. Представитель «Газпром-медиа» тогда утверждал, что VK «продолжает сохранять статус независимой компании и развивать собственную цифровую экосистему».
Фактически, Газпромбанк теперь развивает сразу четыре программы лояльности — VK Combo, подписку «Огонь», «Нам по пути» на базе «Газпром-нефти» и «Быть вместе» на базе виртуального мобильного оператора «Газпром Мобайл».
Ничего не понятно из новости
Ебала жаба гадюку, или просто два уродца
2022 год
VK
статус независимой компании
Выглядит как пиар, так как никакой информационной ценности не несёт
кто-то уронил сосиску, напомните, кто?
Они там были ещё месяц назад. Подписка огонь реально огонь если по акции брать.
А, это реклама получается
Это хорошо, или плохо?
ни разу не совок
«Огонь»
Актуальное название подписки
Газпромбанк теперь развивает сразу четыре программы лояльности — VK Combo, подписку «Огонь», «Нам по пути» на базе «Газпром-нефти» и «Быть вместе» на базе виртуального мобильного оператора «Газпром Мобайл»
Еще нужна программа «Хлопок»
кг/ам
Очень специфичная подписка