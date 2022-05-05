ФНС сможет ограничивать доступ к информации о российских юрлицах, к которым применяются или в теории «могут быть применены» санкции.

Правительство предлагает закрыть информацию о подсканцкционных компаниях в публичных реестрах. Вести непубличный реестр юрлиц, которые нуждаются в сокрытии информации о себе, предлагается ФНС, но заявки на включение в него надо будет подавать через Минфин.

Согласно постановлению, будет несколько оснований для включения в реестр ФНС. В частности, это введение в отношении непосредственно юрлица мер ограничительного характера, распространение на него косвенных санкций из-за нахождения под контролем лица, в отношении которого уже введены ограничения, а также угрозы санкций.

Ранее доступ к сведениям в публичных реестрах мог быть закрыт по запросу компаний в трёх случаях: если она находится под санкциями, если это один из уполномоченных банков для гособоронзаказа или если компания находится в Крыму или Севастополе (или если у организации есть там филиалы).