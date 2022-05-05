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Правительство России предлагает закрыть информацию о подсанкционных юрлицах в публичных реестрах Статьи редакции

ФНС сможет ограничивать доступ к информации о российских юрлицах, к которым применяются или в теории «могут быть применены» санкции.

Правительство предлагает закрыть информацию о подсканцкционных компаниях в публичных реестрах. Вести непубличный реестр юрлиц, которые нуждаются в сокрытии информации о себе, предлагается ФНС, но заявки на включение в него надо будет подавать через Минфин.

Согласно постановлению, будет несколько оснований для включения в реестр ФНС. В частности, это введение в отношении непосредственно юрлица мер ограничительного характера, распространение на него косвенных санкций из-за нахождения под контролем лица, в отношении которого уже введены ограничения, а также угрозы санкций.

Ранее доступ к сведениям в публичных реестрах мог быть закрыт по запросу компаний в трёх случаях: если она находится под санкциями, если это один из уполномоченных банков для гособоронзаказа или если компания находится в Крыму или Севастополе (или если у организации есть там филиалы).

#новости #фнс

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10 комментариев
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Грамотный коктейль

«Как у путина за пазухой»

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Vitalii Serdiuk

Вот тут как раз «своих не бросаем» работает

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Колоссальный татарин

штош

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Гусь

штош

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Положенный ихтиандр

Не надо стесняться!

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Лондонская Шаурма

Объясните в чем смісл, please

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Trade Scum

проведение темных делишек без страха возможной публичной оценки и последующими блокировками судами и прочее.

по факту гуляй рванина, воруй, пизди, пили, откатывай, никто тебе ниче не сделает

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Nick Nick

По-сути надо поднимать железный занавес и вводить «белые» списки - с кем можно торговать и что продавать/покупать, а не наоборот.

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Рулон Абоев

Ещё один удар по Воронежу, ибо логичным ответом будет применение санкций ко _всем_ компаниям из России, а не точечно.

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alter-jx38

Сперва прочитал «Предательство России предлагает…»
Странно.

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