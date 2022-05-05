Guardian: в Китае проводят «стресс-тест» экономики на случай введения таких же санкции, как против России Статьи редакции
В тестировании участвуют ключевые ведомства — от банковских регуляторов до международной торговли.
- В Китае проводят тестирование экономики с конца февраля — начала марта, когда западные страны начали вводить санкции против России из-за конфликта в Украине, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
- По словам источника, нескольким ведомствам поручили разработать ответные меры на случай, если против Китая введут те же санкции, что уже действуют против России.
- Один из источников назвал такой стресс-тест «естественной реакцией» Китая с учётом тесных отношений с Россией. Другой рассказал, что китайские дипломаты в последние несколько недель встречались с экспертами, чтобы понять возможные пути развития конфликта.
- По мнению бывшего специалиста по санкциям в Госдепартаменте США Эдварда Фишмана, ни одна экономика не застрахована от санкций, а возможный экономический конфликт между Западом и Китаем будет не таким масштабным, как с Россией. Он сосредоточится «на борьбе за рычаги влияния» в стратегических областях — например, передовых технологиях.
- Беспокойство Китая может быть связано «не с тем, произойдёт ли это, а с тем, когда это произойдёт», считает старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Пекине Тун Чжао.
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просто не лезьте в тайвань и всё будет хорошо
make rice not war
Почему не лезть? Скорее залезь е туда
нехуй там им делать
У спецназа появилась первая часть материала по Китаю. Там только вводная информация, но все равно читать интересно:
https://t.me/sofaspecialforces/322
В связи с переломом в настроениях вокруг войны в Украине с "как бы Киеву выстоять" до "Киев пойдет в контрнаступление" и растущее в связи с этим беспокойство о возможном начале новой мировой войны, хотелось...
В связи с переломом в настроениях вокруг войны в Украине с "как бы Киеву выстоять" до "Киев пойдет в контрнаступление" и растущее в связи с этим беспокойство о возможном начале новой мировой войны, хотелось бы попытаться разобраться что может быть на уме у Пекина и какую стратегию они выберут на данном этапе. Я не эксперт Китая, и могу ошибаться в своих выводах или взглядах, но попробовать стоит.
Для начала надо очертить исходные данные.
Китай вступил в 2022, как и весь мир, пребывая в скрытой (тщательно скрываемый пропагандой) турбулентности. Уже 10 лет там правит товарищ Винни Пух, который решил, что пора бы перестать заискивать перед США и западом, и пора бы отказываться от образа "мировой фабрики" переходя к образу "мировой силы". Для этого он в 2012 твердо и чётко начал обширную работу:
* Устроил настоящую чистку в рядах армии (под удар попали от 100 до 200 генералов НОАК и еще бесчисленное количество офицеров рангом пониже);
* И запустил её полную модернизацию под руководством российских "экспертов" (к этому мы еще вернемся);
* Вместе с армией занялся чисткой и репрессиями в КПК, выгнав оттуда любых более-менее адекватных конкурентов;
* Нарастил инвестиции в науку до уровня США (почти $500 млрд в год), "поднял" школу математики и ИИ;
* Активно полез во внешнюю политику. Предлагая странам "второго и третьего мира" альтернативу США, Китай налево и направо раздавал кредиты, влезал в инфраструктурыне проекты, скупал все, что плохо лежит, особенно ресурсы.
Тут стоит остановится немного подробней. Доктрина США называется rule-based order, то есть США требует от своих союзников и партнеров работы в рамках определенных правил и норм поведения, краеугольные из которых это демократия, права человека, свобода слова, разделение веток власти и все такое (я уже писал свою версию почему именно эта система так прижилась). Но для многих маленьких и больших диктаторов, типа Путина, Орбана или Лукашенко такие требования неприемлимы. Им хочется править просто потому что хочется. И желательно не иметь ограничений по репрессиям и издевательствам над оппонентами. И эту нишу занял Китай, раздавая деньги в обмен на лояльность, а не следование правилам;
* Параллельно с этим, внутри страны, Си начал закручивать гайки. Он подчинил себе железобетонной рукой весь интернет, и построил технофашизм из самых страшных снов Оруэлла. Камеры наблюдения с ИИ и фейс рекогнишн, социальный рейтинг, полный контроль над всеми аспектами жизни своих граждан (передвижение, траты, мысли), неугомонная, неусыпная, сумасшедшая пропаганда;
Все это вылилось в неизбежную конфронтацию с США. Обама, как большой поклонник "мягкой силы" и дипломатии, питал определенную слабость и уважение к Китаю, как истинный гуманист и либерал он верил, что можно построить мир в котором всем найдется место. Китай этим активно пользовался и нарушал собственные же обещания, занимался промышленным кибершпионажем и кражей интеллектуальной собственности, отказываясь мало-мальски преследовать нарушителей и хакеров. Когда пришел Трамп, у американской верхушки лопнуло терпение от страха потерять статус "мировой державы" и они начали торговую войну. Цель США была простая: показать Китаю кто в доме главный и от кого они больше всего зависят.
Но Винни Пух понял это по-другому, и лишь убедился в том, что США зависият от Китая не меньше чем Китай от США. А значит свою линию можно гнуть. Параллельно с этим, внутри страны он снял все тормоза с любой анти-американской истерии. В принципе, внутреннее китайское информационное пространство мало отличается от российского. Такая же оголтелая пропаганда, такие же аргументы в стиле "биолабораторий" и теорий заговора. Такой же дикий махровый сленг пропаганды из 30-х годов сталинской России. Такой же шовинизм и национализм в умах поклонников партии.
Где-то в районе 2019 окончательно стали понятными цели самого Си: он не мечтал о Китае или его будущем, он хотел своей личной власти, мнил себя китайским Сталиным, который выведет свою страну вперед за долгие десятки лет правления.
ой награфоманил
Ну тупым вроде меня зайдёт 🤷🏼♀️🤷🏼♀️
меня смущает что он такой эксперт по всему
Да ко всем этим экспертам-аналитикам нужно относиться критически. Если ты недостаточно сведущ в той или иной сфере, пара умных слов присыпанных логическими цепочками и ссылками на «умные» источники, создают иллюзию истины
Поэтому даже в таких случаях «доверяй, но проверяй». Лучше получать информацию с разных точек зрения и бэкграундов - так картина восприятия шире и объективнее
Самое дорогое для таких текстов — сноски с пруфами каждого утверждения. Потому что такое получается воспринимать критически, когда явно видны (или нет) параллели из действительности, с которыми уже был знаком. Но часто и за уши притягивают и выворачивают 🙃
Очень много субъективного мнение которое опирается на «а вот я так вижу, да»
Как минимум по поводу «деньги в обмен на лояльность», я так понимаю идёт речь про инвестиции в страны третьего мира на разработку и реализацию инфраструктурных объектов (например, железная дорога в одной из стран Африки), так вот постройкой этих вещей по факту занимаются китайские компании, которые используют местную рабочую силу. Мало того, в контрактах зачастую фигурирует фраза «обслуживание инфраструктуры» что значит - ремонт и поставка запчастей будет тоже делать китайская компания. Вот и получается, что денег как бы дали, но как бы сразу часть вернули и ещё заработают. И таких примеров просто уйма, а на уступки не идут по одной причине, китайская культура и история длинной в тысячи лет. 中国 в переводе на русский - Китай, а дословно - срединная земля. Поэтому не опускайтесь до уровня Трампа и не ведитесь на «аналитику» подобных ребят, что геополитические разборы устраивают по принципу «да это же складывается так хорошо в голове, значит так и есть».
По поводу РФ и Китай - братья на век, ну как бы СССР в своё время Китаю помог отстроится и провести модернизацию, а не США, а китайцы хорошо помнят историю. Чтобы понимать нынешнюю ситуацию, нужно хотя бы оглядываться назад.
Я никогда не считал, что чтение статьи в интернете позволит тебе перепрыгнуть через годы изучения профильного предмета и работы с различными источниками, научными трудами и кучей информации. Читать подобные материалы не является чём-то плохим, строить картину мира опираясь на написанное, является
Я вообще живу по принципу «я знаю, что ничего не знаю», так что даже если бы я был дипломированным специалистом, все равно бы гасился, что мб какую-то хуйню несу
вынеси в отдельный пост, очень интересно!
Спецназ писал на ТЖ долгое время, на самом деле, а потом ушёл, потому что ему вроде как аудитория тут не зашла
Сделаю пост в подсайте телеги, как выйдет весь цикл. Но могут закидать хуями, потому что тут таких диванных аналитиков не любят. У нас их тут и так хватает
А почему бы не тестировать меры по улучшению условий жизни и прав населения?
пизда тайваню