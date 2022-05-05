«Коммерсант»: производство российских процессоров «Байкал» рискуют приостановить из-за британских санкций Статьи редакции
В разработках используется архитектура ARM, но действующая лицензия есть только на часть процессоров.
- В майский санкционный список Великобритании попали российские производители процессоров «Эльбрус» и «Байкал». Последний использует лицензию на архитектуру британской ARM. На ней также работают процессоры Apple, Nvidia, Qualcomm, Samsung и другие.
- Активы компаний в стране заморозят, работу с контрагентами ограничат. «Новые санкции не обязывают отзывать уже выданные лицензии на интеллектуальную собственность. А вот заплатить за новые без разрешения Управления по осуществлению финансовых санкций не получится», — пояснил «Коммерсанту» руководитель практики санкционного права Pen & Paper Сергей Гландин. В АО МЦСТ и АО «Байкал Электроникс» отказались от комментариев.
- «Байкал» владеет проектировочными и производственными лицензиями на все процессоры вплоть до Baikal S. Но на те, что в разработке (Baikal M2, Baikal L, Baikal S2), у компании есть только проектировочные лицензии, рассказал источник «Коммерсанта» на рынке.
- Без производственной лицензии с компанией не будут работать фабрики, объяснил другой источник издания. «Байкал Электроникс» не сможет выпускать новые процессоры на фабриках UMC, Global Foundries и TSMC, подтвердил второй источник в отрасли.
- «Выходов немного: либо искать фабрику, которая пойдет на нарушение патентного права ARM, либо переносить свои разработки на открытые процессорные архитектуры, например RISK V, MIPS, VLIW», — объяснил источник и добавил, что для этого надо перепроектировать весь процессор, это займет два-три года и потребует до 1 миллиарда рублей.
- В марте производители российских процессоров уже попали под санкции США. Зарубежные партнёры должны согласовывать с американским Минторгом поставки технологической продукции российским компаниям. В январе 2022 года владелец «Ситилинка» обещал начать продажу компьютеров с российскими процессорами «Байкал-М» в рознице в этом году.
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А это Хорошие процессоры или путинские?
Деньги там в любом случае государственные. Но сами процессоры вполне работоспособны, не то что всратый эльбрус.
эльбрус
El brus. Даже название сос мыслом.
А где вы видели, чтобы путинское было хорошим?
Они не самые плохие и вполне пойдут для рабочих станций итп.
коротко: - эти шлангососы по лицензиям и старые не могут произвести, занавес
«Выходов немного: либо искать фабрику, которая пойдет на нарушение патентного права ARM
Это кто ж себе захочет яйцы отстрелить? Индусы простейший уголь бортуют из-за токсичности, а китайский длуга и раньше не особо горел желанием помогать.
Ещё добавлю.
Фабрик, которые вообще могут делать по адекватным технологиям достаточно мало. Например, по 28 нанометров. При чём даже те, что есть забиты заказами, они и раньше не горели желании на мелкие партии от РФ брать (вернее вообще не брали).
Также в современном микропроцессоре, на самом деле гораздо больше разных "блоков", а не только вычислительные ядра АРМ. С ними также не всё гладко.
Из этого не следует, что в РФ не обойдут ограничения, может и найдут выход.
Если интересна тема
https://habr.com/ru/post/661637/
что-то статья не открывается.... Видать не видать будущего российской микроэлектронике
ПО_БЕ_ДА
Без производственной лицензии с компанией не будут работать фабрики
F
Но.. только на пользу..
Заебись импортозаместили