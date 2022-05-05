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vc.ru

«Коммерсант»: производство российских процессоров «Байкал» рискуют приостановить из-за британских санкций Статьи редакции

В разработках используется архитектура ARM, но действующая лицензия есть только на часть процессоров.

  • В майский санкционный список Великобритании попали российские производители процессоров «Эльбрус» и «Байкал». Последний использует лицензию на архитектуру британской ARM. На ней также работают процессоры Apple, Nvidia, Qualcomm, Samsung и другие.
  • Активы компаний в стране заморозят, работу с контрагентами ограничат. «Новые санкции не обязывают отзывать уже выданные лицензии на интеллектуальную собственность. А вот заплатить за новые без разрешения Управления по осуществлению финансовых санкций не получится», — пояснил «Коммерсанту» руководитель практики санкционного права Pen & Paper Сергей Гландин. В АО МЦСТ и АО «Байкал Электроникс» отказались от комментариев.
  • «Байкал» владеет проектировочными и производственными лицензиями на все процессоры вплоть до Baikal S. Но на те, что в разработке (Baikal M2, Baikal L, Baikal S2), у компании есть только проектировочные лицензии, рассказал источник «Коммерсанта» на рынке.
  • Без производственной лицензии с компанией не будут работать фабрики, объяснил другой источник издания. «Байкал Электроникс» не сможет выпускать новые процессоры на фабриках UMC, Global Foundries и TSMC, подтвердил второй источник в отрасли.
  • «Выходов немного: либо искать фабрику, которая пойдет на нарушение патентного права ARM, либо переносить свои разработки на открытые процессорные архитектуры, например RISK V, MIPS, VLIW», — объяснил источник и добавил, что для этого надо перепроектировать весь процессор, это займет два-три года и потребует до 1 миллиарда рублей.
  • В марте производители российских процессоров уже попали под санкции США. Зарубежные партнёры должны согласовывать с американским Минторгом поставки технологической продукции российским компаниям. В январе 2022 года владелец «Ситилинка» обещал начать продажу компьютеров с российскими процессорами «Байкал-М» в рознице в этом году.

#новость #байкал

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14 комментариев
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Навальнята спасают Фермана

А это Хорошие процессоры или путинские?

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Высокий инструмент

Деньги там в любом случае государственные. Но сами процессоры вполне работоспособны, не то что всратый эльбрус.

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Высокий инструмент

эльбрус
 El brus. Даже название сос мыслом.

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Клаус Шульце

А где вы видели, чтобы путинское было хорошим?

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Николай Колчин

Они не самые плохие и вполне пойдут для рабочих станций итп.

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Chef

коротко: - эти шлангососы по лицензиям и старые не могут произвести, занавес

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Руслан Турченко

«Выходов немного: либо искать фабрику, которая пойдет на нарушение патентного права ARM
Это кто ж себе захочет яйцы отстрелить? Индусы простейший уголь бортуют из-за токсичности, а китайский длуга и раньше не особо горел желанием помогать.

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Савелий

Ещё добавлю.
Фабрик, которые вообще могут делать по адекватным технологиям достаточно мало. Например, по 28 нанометров. При чём даже те, что есть забиты заказами, они и раньше не горели желании на мелкие партии от РФ брать (вернее вообще не брали).
Также в современном микропроцессоре, на самом деле гораздо больше разных "блоков", а не только вычислительные ядра АРМ. С ними также не всё гладко.
Из этого не следует, что в РФ не обойдут ограничения, может и найдут выход.

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Ржавый Тромбон

Если интересна тема
https://habr.com/ru/post/661637/

Будущее российской микроэлектроники
В конце февраля 2022 года крупнейший тайваньский производитель полупроводников TSMC объявил о…
habr.com
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Перпендикулярный ТЖ

что-то статья не открывается.... Видать не видать будущего российской микроэлектронике

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Относительный Слава

ПО_БЕ_ДА

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Одетый шар

Без производственной лицензии с компанией не будут работать фабрики
 F

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Беспонтовый пирожок

Но.. только на пользу..

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Душевный корабль

Заебись импортозаместили

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