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Суд в Петербурге запретил клип Инстасамки и блогера CMH из-за пропаганды экстремистского движения АУЕ Статьи редакции

Иск подала военная прокуратура.

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Кировский районный суд Петербурга удовлетворил административный иск военной прокуратуры к Роскомнадзору о признании запрещённой информации на ютубе. Речь идёт о клипе Инстасамки и блогера CMH на трек «АУЕ» («Когда меня рожали, мусора дрожали»).

Проверка установила, что контент содержит нецензурные выражения, информацию и изображения, пропагандирующие противоправное поведение и субкультуру АУЕ, «ориентированную на внедрение в повседневную жизнь воровского и криминального стиля общения и поведения».

Требования военной прокуратуры удовлетворили. Суд решил, что видео распространяет идеологию «АУЕ», «пропагандирует философию воров в законе и тюремные понятия, ставя их выше законодательства Российской Федерации, тем самым подрывает авторитет легитимных органов исполнительной и судебной власти».

17 августа Верховный суд России признал движение АУЕ («Арестантское уголовное единство») экстремистским и запретил на территории страны. Как заявляла Генпрокуратура, у движения больше 34 тысяч сторонников в 40 регионах. Силовики считают, что члены движения пропагандируют воровские и тюремные понятия, а также требуют соблюдения «воровского кодекса».

В 2020 году Сенгилеевский суд Ульяновской области запретил текст песни «АУЕ» Инстасамки и CMH.

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Часть треков признана экстремистскими, в других нашли призывы к суициду и пропаганду наркотиков. Но чаще всего причина неизвестна.

Скриншот из клипа Хаски «Панелька»

#новости #блокировки #YouTube #музыка

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41 комментарий
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Lockheed Martin Goose F-45

А можно вообще их забанить за пропаганду тупости?

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Солдатский блик

бл, вам лишь бы всё забанить

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horus

ну все равно должна быть какая-то система противовесов, по сути такие вещи как соц сети создают тоже какую-то повестку, но при этом для них нету нормальной законодательной базы которая может их ограничить, так как законы в разы медленее создаются чем новые бизнес модели.

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Sail

Не нравится - не смотри, вот тебе и противовес

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horus

путинская пропаганда отлично показывает что когда не оставляешь выбора "Не нравится - не смотри" не работает для большинства населения.

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Леонид Гудимов

Ты не путай пожалуйста искусство и пропаганду, а то так и до цензуры недалеко

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horus

ну искусство в пропаганде также используется, смысл в том что у тех и у тех есть влияния на массы, и если такое влияние присутствует то должны быть системы противовесов которые могут их ограничить.
Я не говорю про баны или цензуру, хотя все равно рамки закона тоже существуют. Но в целом сдерживающие или противовесные инструменты должны присутствовать.
Тут как с монополиями, в случае получения большой власти, можно получить картельный сговор который повлияет на жизни сотен миллионов.

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Ломтик Сахара

этот супер мега совет не работает с основной массой людей
что под носом то и хавают

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Литературный кавалер

почему они отбывают срок на таможне??

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Относительный Слава

в оранжевых робах смертников американских тюрем

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Totorimoto

ахахах бляяяяяя

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Totorimoto

АУЕ ЕАЭС

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Относительный Слава

стихи уровня "когда тебя ебали, что на жопе написали"

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Закомплексованная Душа

Многим такое нравится

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infinity one

"Под такое прикольно трахаться"
Заявила мне одна юная особа

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Добро и позитив

это не отрывок из песни?

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Относительный Слава

возможно, я не знаком с творчеством так сказать

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Ржавый Тромбон

Всегда считал "инстасамкой" не конкретного человека, а как имя нарицательное для всех жоповиляльщиц в инсте.

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Добро и позитив

Я поначалу думал что у них это метаирония такая, а на деле это не ирония( и музло спизженное зачастую

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Paul

Ирония в том, что это и была метаирония, но в какой-то момент она стала тем, кого высмеивала. Как Моргенштерн, который высмеивал новую школу рэпа, а потом стал ее самым ярким представителем.

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Glorious

Хоть что-то полезное сделали.

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Столичный пришелец

и чем ты отличаешься от государства, которое цензурирует и блокирует всё вокруг?

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Максим Иванов

Я ОДОБРЯЮ ПОДОБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ

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f пора менять ник 4815162342

Пройдёмте

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Максим Иванов

Инстасамочники щас начнут минусить ааааа памагити напали

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Максим Соколовский

При чем тут это?

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Леонид Гудимов

Ну надо же заранее обвинить несогласных с его мнением. Типа: каждый кто поставит минус - лошара. Видишь какие тут уровни дискуссии

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Иван Ерохин

Проставил дизы всем, кто поддерживает ЛЮБЫЕ блокировки ЛЮБОГО творчества ❤️

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Вадим Соловьёв

Это поебота, а не творчество.

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Иван Ерохин

Просто не слушай

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Мира Солар

.. «пропагандирующие противоправное поведение, «ориентированную на внедрение в повседневную жизнь воровского и криминального стиля общения и поведения».
«пропагандирует философию воров в законе и тюремные понятия, ставя их выше законодательства Российской Федерации»..

борятся с конкурентами

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Закомплексованная Душа

Бля, как же без автотюна Инстасамка звучит убого

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TJaba

Где послушать?

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Относительный Слава

поверь ты не хочешь этого

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Закомплексованная Душа

https://t.me/dvachannel/91173

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TJaba

воровайки на минималках

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Одетый шар

Требования военной прокуратуры удовлетворили

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Дальний Женя

Военная прокуратура уже выяснила, как срочники на войне оказались?

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Cecil Cooke

А почему военная? Обычная всё?

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Леонид Гудимов

Да им впадлу придумывать или искать «обеспокоенных граждан которые услышали эту песню и захотели совершать противоправные действия», потому сразу от своего имени подали иск

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Гражданин концлагеря Путлера

если суды тратят время на высер 2х слабоумных отморозков, то видимо мы живем уже идеальном государстве, где преступлений фактически нет...

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