Суд в Петербурге запретил клип Инстасамки и блогера CMH из-за пропаганды экстремистского движения АУЕ Статьи редакции
Иск подала военная прокуратура.
Кировский районный суд Петербурга удовлетворил административный иск военной прокуратуры к Роскомнадзору о признании запрещённой информации на ютубе. Речь идёт о клипе Инстасамки и блогера CMH на трек «АУЕ» («Когда меня рожали, мусора дрожали»).
Проверка установила, что контент содержит нецензурные выражения, информацию и изображения, пропагандирующие противоправное поведение и субкультуру АУЕ, «ориентированную на внедрение в повседневную жизнь воровского и криминального стиля общения и поведения».
Требования военной прокуратуры удовлетворили. Суд решил, что видео распространяет идеологию «АУЕ», «пропагандирует философию воров в законе и тюремные понятия, ставя их выше законодательства Российской Федерации, тем самым подрывает авторитет легитимных органов исполнительной и судебной власти».
17 августа Верховный суд России признал движение АУЕ («Арестантское уголовное единство») экстремистским и запретил на территории страны. Как заявляла Генпрокуратура, у движения больше 34 тысяч сторонников в 40 регионах. Силовики считают, что члены движения пропагандируют воровские и тюремные понятия, а также требуют соблюдения «воровского кодекса».
В 2020 году Сенгилеевский суд Ульяновской области запретил текст песни «АУЕ» Инстасамки и CMH.
А можно вообще их забанить за пропаганду тупости?
бл, вам лишь бы всё забанить
ну все равно должна быть какая-то система противовесов, по сути такие вещи как соц сети создают тоже какую-то повестку, но при этом для них нету нормальной законодательной базы которая может их ограничить, так как законы в разы медленее создаются чем новые бизнес модели.
Не нравится - не смотри, вот тебе и противовес
путинская пропаганда отлично показывает что когда не оставляешь выбора "Не нравится - не смотри" не работает для большинства населения.
Ты не путай пожалуйста искусство и пропаганду, а то так и до цензуры недалеко
ну искусство в пропаганде также используется, смысл в том что у тех и у тех есть влияния на массы, и если такое влияние присутствует то должны быть системы противовесов которые могут их ограничить.
Я не говорю про баны или цензуру, хотя все равно рамки закона тоже существуют. Но в целом сдерживающие или противовесные инструменты должны присутствовать.
Тут как с монополиями, в случае получения большой власти, можно получить картельный сговор который повлияет на жизни сотен миллионов.
этот супер мега совет не работает с основной массой людей
что под носом то и хавают
почему они отбывают срок на таможне??
в оранжевых робах смертников американских тюрем
ахахах бляяяяяя
АУЕ ЕАЭС
стихи уровня "когда тебя ебали, что на жопе написали"
Многим такое нравится
"Под такое прикольно трахаться"
Заявила мне одна юная особа
это не отрывок из песни?
возможно, я не знаком с творчеством так сказать
Всегда считал "инстасамкой" не конкретного человека, а как имя нарицательное для всех жоповиляльщиц в инсте.
Я поначалу думал что у них это метаирония такая, а на деле это не ирония( и музло спизженное зачастую
Ирония в том, что это и была метаирония, но в какой-то момент она стала тем, кого высмеивала. Как Моргенштерн, который высмеивал новую школу рэпа, а потом стал ее самым ярким представителем.
Хоть что-то полезное сделали.
и чем ты отличаешься от государства, которое цензурирует и блокирует всё вокруг?
Я ОДОБРЯЮ ПОДОБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ
Пройдёмте
Инстасамочники щас начнут минусить ааааа памагити напали
При чем тут это?
Ну надо же заранее обвинить несогласных с его мнением. Типа: каждый кто поставит минус - лошара. Видишь какие тут уровни дискуссии
Проставил дизы всем, кто поддерживает ЛЮБЫЕ блокировки ЛЮБОГО творчества ❤️
Это поебота, а не творчество.
Просто не слушай
.. «пропагандирующие противоправное поведение, «ориентированную на внедрение в повседневную жизнь воровского и криминального стиля общения и поведения».
«пропагандирует философию воров в законе и тюремные понятия, ставя их выше законодательства Российской Федерации»..
борятся с конкурентами
Бля, как же без автотюна Инстасамка звучит убого
Где послушать?
поверь ты не хочешь этого
https://t.me/dvachannel/91173
воровайки на минималках
Требования военной прокуратуры удовлетворили
Военная прокуратура уже выяснила, как срочники на войне оказались?
А почему военная? Обычная всё?
Да им впадлу придумывать или искать «обеспокоенных граждан которые услышали эту песню и захотели совершать противоправные действия», потому сразу от своего имени подали иск
если суды тратят время на высер 2х слабоумных отморозков, то видимо мы живем уже идеальном государстве, где преступлений фактически нет...