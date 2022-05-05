Иск подала военная прокуратура.

{"id":611828,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":611828,"gtm":null} 1648 просмотров

Кировский районный суд Петербурга удовлетворил административный иск военной прокуратуры к Роскомнадзору о признании запрещённой информации на ютубе. Речь идёт о клипе Инстасамки и блогера CMH на трек «АУЕ» («Когда меня рожали, мусора дрожали»).

Проверка установила, что контент содержит нецензурные выражения, информацию и изображения, пропагандирующие противоправное поведение и субкультуру АУЕ, «ориентированную на внедрение в повседневную жизнь воровского и криминального стиля общения и поведения».

Требования военной прокуратуры удовлетворили. Суд решил, что видео распространяет идеологию «АУЕ», «пропагандирует философию воров в законе и тюремные понятия, ставя их выше законодательства Российской Федерации, тем самым подрывает авторитет легитимных органов исполнительной и судебной власти».

17 августа Верховный суд России признал движение АУЕ («Арестантское уголовное единство») экстремистским и запретил на территории страны. Как заявляла Генпрокуратура, у движения больше 34 тысяч сторонников в 40 регионах. Силовики считают, что члены движения пропагандируют воровские и тюремные понятия, а также требуют соблюдения «воровского кодекса».

В 2020 году Сенгилеевский суд Ульяновской области запретил текст песни «АУЕ» Инстасамки и CMH.