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Ксения

Команда Владимира Соловьёва сделала чат-бот для жалоб на уральцев, занимающихся «антироссийской деятельностью» Статьи редакции

Подписчики телеграм-канала ведущего уже пожаловались на ресторатора, спросившего в соцсетях, стоит ли плюнуть в коктейль посетителю с буквой Z на футболке.

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Команда телеведущего Владимира Соловьёва создала чат-бот в телеграме, через который можно отправить донос на жителей Екатеринбурга и Урала, которые якобы занимаются «антироссийской деятельностью».

Ссылку на бот распространяет телеграм-канал «УралLive». Он входит в сетку каналов Соловьёва и его сторонников, отмечают местные издания It's My City и URA.ru. Предлагать пожаловаться на уральцев стали 4 мая.

Судя по информации в телеграм-канале, одним из первым, на кого пожаловались подписчики «УралLive», стал екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин. В соцсетях он запустил опрос, стоит ли плюнуть в коктейль посетителю с буквой Z на футболке. В комментарии URA.ru он сказал, что пошутил.

Скриншот из телеграм-канала «УралLive»

Конфликт Соловьева и жителей Екатеринбурга продолжается уже несколько дней. Телеведущий назвал город «центром мерзотной либероты». Губернатор региона Евгений Куйвашев в ответ посоветовал Соловьёву «следить за языком», а уральский шансонье Александр Новиков добавил: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А ещё лучше закуси своё поганое жало». Соловьёв спросил, «не вызывают ли его на стрелку».

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Телеведущий назвал город «центром мерзотной либероты».

В конце апреля фракция «Единой России» в Санкт-Петербурге создала в телеграме чат-бот для «приема сигналов о фейковых сообщениях». Пользователи твиттера завалили его абстрактными мемами, анекдотами и картинками с котами.

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Пользователи твиттера спамят абстрактными мемами в телеграм-бот «Единой России» для жалоб на «фейки» Статьи редакции

Беременный Шрек, анекдоты и картинки с котами — вот что отправляют депутатам вместо фейковых новостей о российской армии.

#новости #telegram

Материал дополнен редакцией
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26 комментариев
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Antony Duke

Надо туда подключить Дон Бота. Чтобы они извинились.

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Yelena Clever

бля... Как же они боятся, что Урал объявит себя отдельной республикой..
"Федералисты" хреновы

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Закомплексованная Душа

Да не об этом речь, не этого они боятся.
У Соловьева теперь на них зуб, он така сказать собирает папку с компроматом

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Yelena Clever

Соловей все делает по инструкции Кремля... Иначе его выкинут

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Медный пришелец

Нет для этого особо предпосылок. И никогда не было, даже когда в 1993 году троллировали Уральской республикой.
И даже срач помёта с губером, это типичная жаба с гадюкой. Губер (который в регионе, если что, всеми воспринимается как левый назначенный хуй) принял слова Соловьева скорее как личный наезд, поэтому и отреагировал.

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Yelena Clever

Повод у регионов появится чуть позднее, когда госбюджет начнет тощать и кремль начнёт экономить на финансировании регионов

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Медный пришелец

Не знаю, по мне рассказы о сепаратизме пока что кажутся слишком туманными.
Кроме экономических причин нужны и другие составляющие, например сильные региональные элиты или национальные движение. В регионах всю политическую движуху задавили ещё в середине-конце нулевых. И откуда она может возродится не очень пока ясно.
Да и с экономикой сомнительно. Даже при уменьшении бюджета (что в ближайшей перспективе вряд ли случится из-за цен на энергоносители) нищие регионы станут ещё более зависимыми, куда они побегут то? А более богатые регионы могли бы конечно повыделываться и просить себе больше прав и федерализации, но там то угрозу репрессий понимают вполне хорошо. Так что пока силовая машина не ослабнет вряд ли станут поднимать особый шум.

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Kuks

Ну дык погнали тогда, чего вы.

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Ксения
Автор
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Лютый кусок ДОБРА

Чую этого штрибана внатуре под шконку скоро жукнут

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Россия без путина

Хрюканина.Live

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Lee

Репортнул. И вам советую

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Столичный пришелец

Не вижу такой кнопки

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Изящный паркур

Карлан ебанный

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Сухой рак

Время завалить чат хуесосного штрибана спамом

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Сухой рак
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Иван Пинтя

Отличная новость для нас! Пусть мудозвон и дальше разжигает внутри страны!
Слава свободному народу Урала!)

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Cecil Cooke

Вот пидорасина

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slowhands

Завалим штрибана репортами!

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slowhands

Кстати, кто такой штрибан по новоязу?

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aslan nurmagambetov

Соловьев

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Михаил Октябрьский

Shtriban_bot

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dead moroze

Пометыч молодец! Ведь многим очевидно что все войны за пределами страны устраиваются чтобы избежать войны внутренней, гражданской. Не успеешь организовать войну с беларусами или украинцами- дикие найдут врага в лице кавказцев. Так что он сейчас нужным делом занят- канализирует жажду воевать и убивать вовнутрь

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Никита Борисова

Цифровые доносы

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Voronezh Morning Herald

Пиздец Соловьёв жалкий

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aslan nurmagambetov

Этот кексин туповат?
Что за вопрос? Конечно, плюнуть!

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