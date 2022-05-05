Подписчики телеграм-канала ведущего уже пожаловались на ресторатора, спросившего в соцсетях, стоит ли плюнуть в коктейль посетителю с буквой Z на футболке.

{"id":611861,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":611861,"gtm":null} 2451 просмотров

Команда телеведущего Владимира Соловьёва создала чат-бот в телеграме, через который можно отправить донос на жителей Екатеринбурга и Урала, которые якобы занимаются «антироссийской деятельностью».

Ссылку на бот распространяет телеграм-канал «УралLive». Он входит в сетку каналов Соловьёва и его сторонников, отмечают местные издания It's My City и URA.ru. Предлагать пожаловаться на уральцев стали 4 мая.

Судя по информации в телеграм-канале, одним из первым, на кого пожаловались подписчики «УралLive», стал екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин. В соцсетях он запустил опрос, стоит ли плюнуть в коктейль посетителю с буквой Z на футболке. В комментарии URA.ru он сказал, что пошутил.

Скриншот из телеграм-канала «УралLive»

Конфликт Соловьева и жителей Екатеринбурга продолжается уже несколько дней. Телеведущий назвал город «центром мерзотной либероты». Губернатор региона Евгений Куйвашев в ответ посоветовал Соловьёву «следить за языком», а уральский шансонье Александр Новиков добавил: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А ещё лучше закуси своё поганое жало». Соловьёв спросил, «не вызывают ли его на стрелку».

Новости 29 апр Екатеринбурге Статьи редакции «Штрибан, фильтруй хрюканину»: уральский бард Александр Новиков ответил на слова Владимира Соловьёва о Телеведущий назвал город «центром мерзотной либероты».

В конце апреля фракция «Единой России» в Санкт-Петербурге создала в телеграме чат-бот для «приема сигналов о фейковых сообщениях». Пользователи твиттера завалили его абстрактными мемами, анекдотами и картинками с котами.

Интернет 22 апр «фейки» Статьи редакции Пользователи твиттера спамят абстрактными мемами в телеграм-бот «Единой России» для жалоб на Беременный Шрек, анекдоты и картинки с котами — вот что отправляют депутатам вместо фейковых новостей о российской армии.