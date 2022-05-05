Команда Владимира Соловьёва сделала чат-бот для жалоб на уральцев, занимающихся «антироссийской деятельностью» Статьи редакции
Подписчики телеграм-канала ведущего уже пожаловались на ресторатора, спросившего в соцсетях, стоит ли плюнуть в коктейль посетителю с буквой Z на футболке.
Команда телеведущего Владимира Соловьёва создала чат-бот в телеграме, через который можно отправить донос на жителей Екатеринбурга и Урала, которые якобы занимаются «антироссийской деятельностью».
Ссылку на бот распространяет телеграм-канал «УралLive». Он входит в сетку каналов Соловьёва и его сторонников, отмечают местные издания It's My City и URA.ru. Предлагать пожаловаться на уральцев стали 4 мая.
Судя по информации в телеграм-канале, одним из первым, на кого пожаловались подписчики «УралLive», стал екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин. В соцсетях он запустил опрос, стоит ли плюнуть в коктейль посетителю с буквой Z на футболке. В комментарии URA.ru он сказал, что пошутил.
Конфликт Соловьева и жителей Екатеринбурга продолжается уже несколько дней. Телеведущий назвал город «центром мерзотной либероты». Губернатор региона Евгений Куйвашев в ответ посоветовал Соловьёву «следить за языком», а уральский шансонье Александр Новиков добавил: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А ещё лучше закуси своё поганое жало». Соловьёв спросил, «не вызывают ли его на стрелку».
В конце апреля фракция «Единой России» в Санкт-Петербурге создала в телеграме чат-бот для «приема сигналов о фейковых сообщениях». Пользователи твиттера завалили его абстрактными мемами, анекдотами и картинками с котами.
Надо туда подключить Дон Бота. Чтобы они извинились.
бля... Как же они боятся, что Урал объявит себя отдельной республикой..
"Федералисты" хреновы
Да не об этом речь, не этого они боятся.
У Соловьева теперь на них зуб, он така сказать собирает папку с компроматом
Соловей все делает по инструкции Кремля... Иначе его выкинут
Нет для этого особо предпосылок. И никогда не было, даже когда в 1993 году троллировали Уральской республикой.
И даже срач помёта с губером, это типичная жаба с гадюкой. Губер (который в регионе, если что, всеми воспринимается как левый назначенный хуй) принял слова Соловьева скорее как личный наезд, поэтому и отреагировал.
Повод у регионов появится чуть позднее, когда госбюджет начнет тощать и кремль начнёт экономить на финансировании регионов
Не знаю, по мне рассказы о сепаратизме пока что кажутся слишком туманными.
Кроме экономических причин нужны и другие составляющие, например сильные региональные элиты или национальные движение. В регионах всю политическую движуху задавили ещё в середине-конце нулевых. И откуда она может возродится не очень пока ясно.
Да и с экономикой сомнительно. Даже при уменьшении бюджета (что в ближайшей перспективе вряд ли случится из-за цен на энергоносители) нищие регионы станут ещё более зависимыми, куда они побегут то? А более богатые регионы могли бы конечно повыделываться и просить себе больше прав и федерализации, но там то угрозу репрессий понимают вполне хорошо. Так что пока силовая машина не ослабнет вряд ли станут поднимать особый шум.
Ну дык погнали тогда, чего вы.
Чую этого штрибана внатуре под шконку скоро жукнут
Хрюканина.Live
Репортнул. И вам советую
Не вижу такой кнопки
Карлан ебанный
Время завалить чат хуесосного штрибана спамом
Отличная новость для нас! Пусть мудозвон и дальше разжигает внутри страны!
Слава свободному народу Урала!)
Вот пидорасина
Завалим штрибана репортами!
Кстати, кто такой штрибан по новоязу?
Соловьев
Shtriban_bot
Пометыч молодец! Ведь многим очевидно что все войны за пределами страны устраиваются чтобы избежать войны внутренней, гражданской. Не успеешь организовать войну с беларусами или украинцами- дикие найдут врага в лице кавказцев. Так что он сейчас нужным делом занят- канализирует жажду воевать и убивать вовнутрь
Цифровые доносы
Пиздец Соловьёв жалкий
Этот кексин туповат?
Что за вопрос? Конечно, плюнуть!