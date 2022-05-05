«Медуза»: в «Яндексе» сформировали «белый список» изданий, чьи статьи попадали на главную страницу новостей Статьи редакции
По словам бывших сотрудников компании, перечень СМИ согласовывали с администрацией президента.
В «Яндексе» использовали список изданий, чьи статьи можно было публиковать на главной странице новостей. При этом публикации независимых медиа не попадали в топ заголовков. Об этом «Медузе» рассказали несколько бывших сотрудников компании.
Негласный «белый список»
В перечне состояли 15 изданий. Известно, что в нём были:
- «Известия»,
- РИА «Новости»,
- ТАСС,
- «Интерфакс»,
- «Российская газета»,
- «Коммерсантъ»,
- «Ведомости»,
- РБК,
- «Газета.ру»,
- RT,
- «Лента»,
- Regnum,
- «Независимая газета»,
- «Взгляд».
Новости независимых медиа, например, «Дождя», «Эха Москвы» и «Новой газеты», выводить на главную страницу было нельзя.
Связи с администрацией президента
По словам собеседников «Медузы», «белый список» ввели по согласованию с администрацией президента. «АП давно пыталась давить на „Яндекс“ и совершала пляски с бубном в попытках сделать свой список СМИ, из которого будет формироваться пятёрка на главной странице», — рассказал один из бывших сотрудников «Яндекс.Новостей». О том, что на введении такого списка давно настаивала АП, подтверждает также источник, близкий к ведомству.
Впервые люди из АП пришли в «Яндекс» в 2008 году, вскоре после войны в Южной Осетии, рассказывал РБК бывший руководитель «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон. Тогда разговор шёл о том, чтобы в качестве источников использовались только одобренные Кремлём СМИ. Чиновники также просили дать им доступ к интерфейсу главной страницы «на случай войны». Тогда от вмешательства властей «Яндексу» удалось «как-то отболтаться и отшутиться», но после 2008 года визиты представителей АП продолжились.
В 2015 году список СМИ для топа новостей обсуждали снова. Спустя несколько лет переговоров «Яндекс» и АП договорились о 15 позициях: взяли топ-50 самых цитируемых СМИ и из них согласовали полтора десятка. Такой «белый список» действовал с 2016 года. От передачи властям «кнопки доступа» к главной странице удалось «отболтаться», рассказал собеседник «Медузы».
Продажа «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена»
Из-за сокрытия на главной странице поисковика новостей о военных действиях в Украине из компании ушла основательница The Question и бывшая руководительница «Яндекс.Кью» Тоня Самсонова. Она назвала действия «Яндекса» «преступлением». Топ заголовков также раскритиковал бывший руководитель «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон. Многие действующие сотрудники «Яндекса» спрашивали, можно ли убрать «Новости» с главной страницы, выяснила «Медуза».
Закрыть «Новости» «Яндекс» не мог, опасаясь национализации и смены руководства. В итоге компания решила их продать, заодно избавившись от «Яндекс.Дзена», который критиковали власти из-за блогов оппозиционеров, например, политика Ильи Яшина и «фейков».
28 апреля официально объявили, что «Новости» и «Дзен» купит VK — корпорация, которую возглавляет Владимир Кириенко, сын первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.
Раскол «Яндекса»
После продажи «Дзена» и «Новостей» компания, предположительно, разделится на две части: руководство «Яндекса» постарается вывести все сервисы, которые только возможно, на международный рынок. Об этом рассказал «Медузе» источник, близкий к руководству компании. «Будет российский „Яндекс“, который станет процветать в России, и будет международный „Яндекс“ — другой бренд, другое название, просто построен выходцами из „Яндекса“, скажем так», — уточнил он.
На международном рынке, говорит собеседник «Медузы» в компании, «Яндекс» планирует развивать сервисы «Яндекс.Облако» и беспилотники.
РРЯЯЯЯ ЭТО ВСЁ АЛГОРИТМЫ
Яндекс в любой непонятной ситуации.
Что если Путин это алгоритм Яндекса
Уже не Яндекс, а институт пчеловодства какой-то.
always has been
"у них не было выбора"
они просто выполняли приказы
@How Fucking пришло время поработать ротиком.
Ну почему, был. Как у Дурова с Вконтачом, например - отжим бизнеса в пользу властей и бегство за границу. Правда, кому будет лучше, если из лояльного власти Яндекс стал бы ей принадлежащим - вопрос.
Вопрос, ответ на который никому не нужен, а чисто для галочки напротив надписи "не все однозначно".
правды мы уже не узнаем
Я ничего не понял, если что. Но если так и было задумано, то ок :)
У "журналиста" в рф два пути: главная яндекс новостей или 10 год тюрми
или ты пишешь по делу, или дело пишут тебе
дела шьют
Как годами быть главным агрегатором новостей для ватников так это норма. А как война началась, то сразу «мы не такие». Да пошли вы нахуй, пидарасы ебаные. Поздно переобуваться.
Будто бы поисковая выдача работает не по белым спискам.
Вы посмотрите что в топе, сайты не меняющиеся десятилетиями.
Это косяк алгоритмов поисковых сетей.
Я пробовал продвигать сайт небольшого бизнеса у знакомых, и хоть сеошник из меня так себе но технически и по наполнению сайт собрать смог нормальный, уж точно на голову выше/быстрее/сильнее чем те что в топе по самым популярным ключам.
Так за пару лет в топ 20 так он и не вышел, только по каким то специфичным запросам.
Есть ощущение что те, кто занял топ 20 лет десять назад застолбили за собой какие то там внутренние коэффициенты и сдвинуть их оттуда нереально. Остается только маневрировать через объявления авито, метки на карте и прочей ерундой.
ТЗ из отдела яндекс.новостей, образец 2019 года, устарел чуток.
РБК антироссийский? Да и когда он таким был? От риа новостей мало чем отличается. В 2019 было то же самое.
Рбк антироссийский, ха!
РБК просто про экономику рассказывает, что уже вызов власти
Не соглашусь. РБК просто не публикует явно про российские или анти российские новости. В частности я читаю их телеграмм канал. Они стараются освещать новости, не нарушая "законы". Это лучше, чем полностью закрыться, как дождь.
До сих пор противно, что слово «патриотизм» смешали с таким говном, как победобесие.
always has been
ну в общем-то это секрет полишинеля был. АП держала Яндекс новости за яйца минимум еще со времен болотной
В яндексе уже давно отключили все комментарии, как и на мэйле. Читать эти новости стало большинству неинтересно, т.к. понимаешь что там будет только то, что радует слух администрации бункерного президента
Там были комментарии?
там когда то яндекс район был,иожно было критиковать чиновников и собянина.
Его давно закрыли возможность комментировать сначала потом и все остальное.
По словам бывших сотрудников компании, перечень СМИ согласовывали с администрацией президента
А мы не знали
Прошелся по названиям и как будто в чан с говном окунулся
У Яндекса есть настройка источников для отображения на главной.
Работает вот так (все источники кроме ТЖ помечены как "нежелательные"):
Забавно было, когда сравнивали какие то поисковые запросы в картинках, связанные с войной (то ли про Бучу, то ли про обстрелы какие то) и в яндексе были травка цветочки, а в гугле ад и разрушения.
И кто-то объяснял, что в яндексе то просто по дефолту настройки не те, вот если зайти туда, отключить безопасный поиск, переключить два рычага, станцевать ча-ча-ча при полной луне в день зимнего солнцестояния, то тоже получишь такую картинку, как в гугле. Всеж просто, а вы теории заговора какие то плетете.
Нет, ты переврал новость. Изначально было сказано, что при поиске по яндексу и гуглу - разные картинки. Но это было в день события. Позже все стало идентично
В яндексе это объяснили алгоритмами, которые показывают то, что более соответствует запросу. Как программист, считаю, что они сказали правду
ты переврал новость
Дык это была не новость, а эксперименты самих юзеров. Как там яндекс оправдывался - абсолютно фиолетово.
Я это к тому, что у Яндекса действительно есть алгоритмы. И в этом случае это выглядит как доеб на пустом месте. Результат в итоге всё равно стал идентичным
В том же посте была выдача с домена ком и там все было ок
самое смешное, что у ЯН есть список СМИ, СМИ из которого можно удалять из выдачи. Но удаленные госпомойки все равно оказываются на главной.
А врали, что это "алгоритмы"
На сайте Медузы написано, что с 2019го. А в статье - с 2016го. Ошибка?
Не все так однозначно.
Всей правды мы не узнаем
Пойди-ка там разберись.
Яндекс дефолтная хуета.
ну что, как отболтались?
Давно известно, что яндекс это помойка, сливающая все данные пользователей фэшникам.
Категорически не рекомендую пользоваться их сервисами, а особенно поисковиком - все поисковые запросы от конкретного лица лежат на столе силовиков и могут быть использованы ими против Вас.
Да я без всяких расследований еще месяц назад пришел к этому. А проверить было очень просто - внес все эти RT в черный список (и еще около сотни подобных "СМИ"), а всякие медузы - в белый. Но ничего не изменилось - заголовки новостей выдавались все как под копирку, источники из черного списка не блокировались, а из белого - не выдавались вообще.
Писал в службу поддержки, там отмахнулись мол "особенности алгоритма".