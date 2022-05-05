По словам бывших сотрудников компании, перечень СМИ согласовывали с администрацией президента.

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Фото: iStock

В «Яндексе» использовали список изданий, чьи статьи можно было публиковать на главной странице новостей. При этом публикации независимых медиа не попадали в топ заголовков. Об этом «Медузе» рассказали несколько бывших сотрудников компании.

Негласный «белый список»

В перечне состояли 15 изданий. Известно, что в нём были:

«Известия»,

РИА «Новости»,



ТАСС,

«Интерфакс»,



«Российская газета»,



«Коммерсантъ»,



«Ведомости»,



РБК,



«Газета.ру»,



RT,



«Лента»,



Regnum,



«Независимая газета»,



«Взгляд».



Новости независимых медиа, например, «Дождя», «Эха Москвы» и «Новой газеты», выводить на главную страницу было нельзя.

Мнения 1 мар коллегам Статьи редакции «Минимум 30 млн пользователей видят, что никакой войны нет»: экс-глава «Яндекс.Новостей» обратился к бывшим Лев Гершензон назвал «Яндекс» ключевым элементом «в сокрытии информации о войне». Он призвал сотрудников «перестать быть соучастниками ужасного преступления». То, что значительная часть населения России может считать, что войны нет, является основой и движущей силой этой войны. «Яндекс» сегодня — ключевой элемент в сокрытии информации о войне. Каждый день и час таких «новостей» — это человеческие жизни. И вы, мои бывшие коллеги, за это тоже отвечаете.

Связи с администрацией президента

По словам собеседников «Медузы», «белый список» ввели по согласованию с администрацией президента. «АП давно пыталась давить на „Яндекс“ и совершала пляски с бубном в попытках сделать свой список СМИ, из которого будет формироваться пятёрка на главной странице», — рассказал один из бывших сотрудников «Яндекс.Новостей». О том, что на введении такого списка давно настаивала АП, подтверждает также источник, близкий к ведомству.

Впервые люди из АП пришли в «Яндекс» в 2008 году, вскоре после войны в Южной Осетии, рассказывал РБК бывший руководитель «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон. Тогда разговор шёл о том, чтобы в качестве источников использовались только одобренные Кремлём СМИ. Чиновники также просили дать им доступ к интерфейсу главной страницы «на случай войны». Тогда от вмешательства властей «Яндексу» удалось «как-то отболтаться и отшутиться», но после 2008 года визиты представителей АП продолжились.

В 2015 году список СМИ для топа новостей обсуждали снова. Спустя несколько лет переговоров «Яндекс» и АП договорились о 15 позициях: взяли топ-50 самых цитируемых СМИ и из них согласовали полтора десятка. Такой «белый список» действовал с 2016 года. От передачи властям «кнопки доступа» к главной странице удалось «отболтаться», рассказал собеседник «Медузы».

Продажа «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена»

Из-за сокрытия на главной странице поисковика новостей о военных действиях в Украине из компании ушла основательница The Question и бывшая руководительница «Яндекс.Кью» Тоня Самсонова. Она назвала действия «Яндекса» «преступлением». Топ заголовков также раскритиковал бывший руководитель «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон. Многие действующие сотрудники «Яндекса» спрашивали, можно ли убрать «Новости» с главной страницы, выяснила «Медуза».

Закрыть «Новости» «Яндекс» не мог, опасаясь национализации и смены руководства. В итоге компания решила их продать, заодно избавившись от «Яндекс.Дзена», который критиковали власти из-за блогов оппозиционеров, например, политика Ильи Яшина и «фейков».

Мы устали бороться с властями и хотели избавиться от токсичных активов. О том, почему эти активы стали такими, в компании уже никто не думал — хотели спасти то, что можно спасти. менеджер «Яндекса» о продаже «Дзена» и «Новостей»

28 апреля официально объявили, что «Новости» и «Дзен» купит VK — корпорация, которую возглавляет Владимир Кириенко, сын первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Интернет Ленинский огонь 3.12.2021 Главное Статьи редакции За два дня холдинг VK фактически стал государственным и получил нового главу — сына влиятельного чиновника. До VK Кириенко-младший инвестировал в американские и израильские стартапы. Его отец возглавлял рабочую группу по закону об иноагентах. Фото «Коммерсанта»

Раскол «Яндекса»

После продажи «Дзена» и «Новостей» компания, предположительно, разделится на две части: руководство «Яндекса» постарается вывести все сервисы, которые только возможно, на международный рынок. Об этом рассказал «Медузе» источник, близкий к руководству компании. «Будет российский „Яндекс“, который станет процветать в России, и будет международный „Яндекс“ — другой бренд, другое название, просто построен выходцами из „Яндекса“, скажем так», — уточнил он.