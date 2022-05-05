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ВОЗ: с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года из-за последствий Covid-19 и пандемии умерли почти 15 млн человек Статьи редакции

Это в 2,5 раза больше официальных правительственных данных.

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Избыточная смертность во всём мире составила 14,9 миллиона человек. Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Избыточная смертность включает в себя смертность, связанную с Covid-19 напрямую (из-за болезни) и косвенно (из-за воздействия пандемии на системы здравоохранения и общество люди не смогли получить доступ к лечению), отметили в организации.

Большинство смертей от последствий коронавируса и пандемии зафиксировали в Юго-Восточной Азии, Европе и Америке (86%). Общее число погибших среди мужчин было выше, чем среди женщин (57% и 43% соответственно).

Эти отрезвляющие данные указывают не только на влияние пандемии, но и на необходимость того, чтобы все страны инвестировали в более устойчивые системы здравоохранения, которые могут поддерживать основные медицинские услуги во время кризисов.

Тедрос Аданом Гебреисус
генеральный директор ВОЗ

The New York Times отмечает, что данные ВОЗ в 2,5 раза превышают официальные. По информации из отчётов министерств здравоохранения различных стран, по всему миру умерли чуть больше шести миллионов человек.

#новости #коронавирус #воз

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24 комментария
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Сеньор Помидор

Старый добрый 2020

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Относительный Слава

и никто не накажет Китай, конечно же

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Демократический турник

вроде наказали, запретили использовать unionpay в России

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Одетый Петя

Для политиков торговать с ним важнее чем жизни этих людей.

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Гражданин концлагеря Путлера

не из-за ковида, а из-за прививок от него

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Солёная собака

красава

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Dmitry Pasyutin

разъебал по фактам

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Солёная собака

что есть, то есть

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Железнодорожный франт

Ты укололся? Почему ещё не умер? А ну быстро!

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Солёная собака

я русский, со мной бог

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ans
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Демократический турник
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Noname nonamer

Сложно оценивать сколько из—за прямых и не прямых и методов ведения учета разных, но очень много людей, да.

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Особенно мне нравится "из-за последствий пандемии"
Интересно, экономические последствия туда тоже включили?
Никак нельзя точно оценить смертность от подобной болезни

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Никита Борисова

Мне больше нравится формулировка наших, мол
умерли не от ковида
 а от последствий.
Ну да, лёгкие у него отказали из-за коронавируса. Но умер-то от отказа лёгких, а не вируса!

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Столичный пришелец

Ну, голая цифра ни о чем не говорит, её нужно сравнивать с количеством смертей от других причин

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Чепухатор

не все так однозначно

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Столичный пришелец

Именно

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Русский

А, ну если на дорогах погибает больше, то в целом похуй на 15 миллионов

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Железнодорожный франт

Её нужно сравнивать со статистикой от Министерства здравоохранения РФ: если данные расходятся, значит, брешут в ВОЗ, гадины!

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Dmitry Pasyutin

каждый 533-й

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у дракона понос

Я так нихуя и не понял, кому выгодна смертность, а кому выгоден карантин. Может просто забить хуй на такие новости.

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Трудовой ихтиандр

А я сейчас вам расскажу, кому была выгодна смертность, а кому выгоден карантин...

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Daffy Duck

А я так не дождался ответочек от людей которые говорили: от ковида не умирают, умирают от других болезней, если он умер от инфаркта, он бы и без короны умер от инфаркта, вот когда будет годовая статистика по годовой смертности, то увидите, что ничего не изменилось»
Так вот статистика есть, а ответы куда то пропали

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