ВОЗ: с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года из-за последствий Covid-19 и пандемии умерли почти 15 млн человек Статьи редакции
Это в 2,5 раза больше официальных правительственных данных.
Избыточная смертность во всём мире составила 14,9 миллиона человек. Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Избыточная смертность включает в себя смертность, связанную с Covid-19 напрямую (из-за болезни) и косвенно (из-за воздействия пандемии на системы здравоохранения и общество люди не смогли получить доступ к лечению), отметили в организации.
Большинство смертей от последствий коронавируса и пандемии зафиксировали в Юго-Восточной Азии, Европе и Америке (86%). Общее число погибших среди мужчин было выше, чем среди женщин (57% и 43% соответственно).
The New York Times отмечает, что данные ВОЗ в 2,5 раза превышают официальные. По информации из отчётов министерств здравоохранения различных стран, по всему миру умерли чуть больше шести миллионов человек.
Старый добрый 2020
и никто не накажет Китай, конечно же
вроде наказали, запретили использовать unionpay в России
Для политиков торговать с ним важнее чем жизни этих людей.
не из-за ковида, а из-за прививок от него
красава
разъебал по фактам
что есть, то есть
Ты укололся? Почему ещё не умер? А ну быстро!
я русский, со мной бог
Сложно оценивать сколько из—за прямых и не прямых и методов ведения учета разных, но очень много людей, да.
Особенно мне нравится "из-за последствий пандемии"
Интересно, экономические последствия туда тоже включили?
Никак нельзя точно оценить смертность от подобной болезни
Мне больше нравится формулировка наших, мол
умерли не от ковида
а от последствий.
Ну да, лёгкие у него отказали из-за коронавируса. Но умер-то от отказа лёгких, а не вируса!
Ну, голая цифра ни о чем не говорит, её нужно сравнивать с количеством смертей от других причин
не все так однозначно
Именно
А, ну если на дорогах погибает больше, то в целом похуй на 15 миллионов
Её нужно сравнивать со статистикой от Министерства здравоохранения РФ: если данные расходятся, значит, брешут в ВОЗ, гадины!
каждый 533-й
Я так нихуя и не понял, кому выгодна смертность, а кому выгоден карантин. Может просто забить хуй на такие новости.
А я сейчас вам расскажу, кому была выгодна смертность, а кому выгоден карантин...
А я так не дождался ответочек от людей которые говорили: от ковида не умирают, умирают от других болезней, если он умер от инфаркта, он бы и без короны умер от инфаркта, вот когда будет годовая статистика по годовой смертности, то увидите, что ничего не изменилось»
Так вот статистика есть, а ответы куда то пропали