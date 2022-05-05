Это в 2,5 раза больше официальных правительственных данных.

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Избыточная смертность во всём мире составила 14,9 миллиона человек. Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Избыточная смертность включает в себя смертность, связанную с Covid-19 напрямую (из-за болезни) и косвенно (из-за воздействия пандемии на системы здравоохранения и общество люди не смогли получить доступ к лечению), отметили в организации.

Большинство смертей от последствий коронавируса и пандемии зафиксировали в Юго-Восточной Азии, Европе и Америке (86%). Общее число погибших среди мужчин было выше, чем среди женщин (57% и 43% соответственно).

Эти отрезвляющие данные указывают не только на влияние пандемии, но и на необходимость того, чтобы все страны инвестировали в более устойчивые системы здравоохранения, которые могут поддерживать основные медицинские услуги во время кризисов. Тедрос Аданом Гебреисус

генеральный директор ВОЗ