Клиенты должны снять деньги со счёта до 31 мая.

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Coinbase предупредила, что вынуждена ограничить услуги для граждан России, российских юрлиц или резидентов. Текст сообщения опубликовал в своём телеграм-канале финансовый консультант Исаак Беккер.

В письме площадка объяснила блокировку санкциями ЕС от 8 апреля 2022 года. По ним криптосервисы не могут обслуживать российские счета, на которых хранится больше 10 тысяч евро.

Сервис дал пользователям время до 31 мая, чтобы вывести деньги, иначе они будут заморожены. Пополнять кошелёк до этой даты нельзя.

Судя по сообщениям в твиттере, письма получили и пользователи, которые не живут в России, но указали при регистрации местные документы.

Violetta @Violetta_ch Coinbase прислали, что закроют нах, если не предоставить внж

В Германию @vgermaniu Ну вот, coinbase прислали письмо, что хотят видеть мои документы иначе аккаунт заблокируют :( Германия, где моё гражданство уже?!