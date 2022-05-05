Coinbase предупредила россиян о блокировке счетов из-за санкций: они запрещают хранить больше €10 тысяч в криптовалюте Статьи редакции
Клиенты должны снять деньги со счёта до 31 мая.
Coinbase предупредила, что вынуждена ограничить услуги для граждан России, российских юрлиц или резидентов. Текст сообщения опубликовал в своём телеграм-канале финансовый консультант Исаак Беккер.
В письме площадка объяснила блокировку санкциями ЕС от 8 апреля 2022 года. По ним криптосервисы не могут обслуживать российские счета, на которых хранится больше 10 тысяч евро.
Сервис дал пользователям время до 31 мая, чтобы вывести деньги, иначе они будут заморожены. Пополнять кошелёк до этой даты нельзя.
Судя по сообщениям в твиттере, письма получили и пользователи, которые не живут в России, но указали при регистрации местные документы.
В марте 2022 года Coinbase заблокировала 25 тысяч российских кошельков, которые могли быть «причастны к незаконной деятельности». Тогда компания исключила возможность блокировки всех российских кошельков.
опять русских отменяют, да что ж такое
*россиян
независимые частные деньги, кричали они
Я прочитал каннабис предупредила россиян о блокировке
вот тебе и анонимность и децентрализация
это биржа, они централизованные как правило
за шо??????