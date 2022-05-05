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Coinbase предупредила россиян о блокировке счетов из-за санкций: они запрещают хранить больше €10 тысяч в криптовалюте Статьи редакции

Клиенты должны снять деньги со счёта до 31 мая.

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Coinbase предупредила, что вынуждена ограничить услуги для граждан России, российских юрлиц или резидентов. Текст сообщения опубликовал в своём телеграм-канале финансовый консультант Исаак Беккер.

В письме площадка объяснила блокировку санкциями ЕС от 8 апреля 2022 года. По ним криптосервисы не могут обслуживать российские счета, на которых хранится больше 10 тысяч евро.

Сервис дал пользователям время до 31 мая, чтобы вывести деньги, иначе они будут заморожены. Пополнять кошелёк до этой даты нельзя.

Судя по сообщениям в твиттере, письма получили и пользователи, которые не живут в России, но указали при регистрации местные документы.

Violetta @Violetta_ch
Coinbase прислали, что закроют нах, если не предоставить внж
В Германию @vgermaniu
Ну вот, coinbase прислали письмо, что хотят видеть мои документы иначе аккаунт заблокируют :( Германия, где моё гражданство уже?!

В марте 2022 года Coinbase заблокировала 25 тысяч российских кошельков, которые могли быть «причастны к незаконной деятельности». Тогда компания исключила возможность блокировки всех российских кошельков.

#новости #coinbase #криптовалюты

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7 комментариев
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Грамотный коктейль

опять русских отменяют, да что ж такое

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Одетый шар

*россиян

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Относительный Слава

независимые частные деньги, кричали они

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Одетый шар

Я прочитал каннабис предупредила россиян о блокировке

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испанский смех

вот тебе и анонимность и децентрализация

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Гусь

это биржа, они централизованные как правило

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УкраiнськийРобiт

за шо??????

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