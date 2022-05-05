Компании объявили о следующем шаге к «беспарольному будущему».

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5 мая 2022 года, во Всемирный день паролей, Apple, Microsoft и Google объявили о том, что в течение года внедрят на свои платформы единый стандарт беспарольной авторизации, в том числе на веб-сайтах.

Платформы компаний начнут поддерживать протокол беспарольной онлайновой аутентификации, разработанный альянсом технологических компаний FIDO и консорциумом World Wide Web.

Пользователи смогут выбрать в качестве основного устройства аутентификации свой смартфон. После этого у них появится возможность входить в приложения, на веб-сайты и в прочие цифровые сервисы путём биометрического сканирования или ввода PIN-кода мобильного устройства.

Безопасность такого процесса аутентификации обеспечит уникальный криптографический токен passkey, который передаётся между смартфоном и веб-сайтом. Такие ключи шифрования будут ассиметричными. Это означает, что если злоумышленники получат доступ к одной части токена в результате взлома сайта, никакой угрозы для пользователей не возникнет.

Главная идея консорциума FIDO заключается в том, чтобы сделать процесс авторизации зависимым от физического устройства. За счёт этого повысится не только безопасность входа на сайты, но и удобство.

Беспарольная аутентификация не позволит хакерам подбирать пароли потенциальных жертв или использовать украденные защитные комбинации в результате фишинговых атак. Злоумышленникам в целом станет значительно сложнее удалённо взламывать пользователей сети.

В Apple, Microsoft и Google сообщили, что токен passkey будет легко перенести на другое устройство, в том числе из «облака» в случае потери смартфона.