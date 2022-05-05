Apple, Microsoft и Google внедрят единый стандарт авторизации без паролей до конца 2023 года Статьи редакции
Компании объявили о следующем шаге к «беспарольному будущему».
5 мая 2022 года, во Всемирный день паролей, Apple, Microsoft и Google объявили о том, что в течение года внедрят на свои платформы единый стандарт беспарольной авторизации, в том числе на веб-сайтах.
Платформы компаний начнут поддерживать протокол беспарольной онлайновой аутентификации, разработанный альянсом технологических компаний FIDO и консорциумом World Wide Web.
Пользователи смогут выбрать в качестве основного устройства аутентификации свой смартфон. После этого у них появится возможность входить в приложения, на веб-сайты и в прочие цифровые сервисы путём биометрического сканирования или ввода PIN-кода мобильного устройства.
Безопасность такого процесса аутентификации обеспечит уникальный криптографический токен passkey, который передаётся между смартфоном и веб-сайтом. Такие ключи шифрования будут ассиметричными. Это означает, что если злоумышленники получат доступ к одной части токена в результате взлома сайта, никакой угрозы для пользователей не возникнет.
Главная идея консорциума FIDO заключается в том, чтобы сделать процесс авторизации зависимым от физического устройства. За счёт этого повысится не только безопасность входа на сайты, но и удобство.
Беспарольная аутентификация не позволит хакерам подбирать пароли потенциальных жертв или использовать украденные защитные комбинации в результате фишинговых атак. Злоумышленникам в целом станет значительно сложнее удалённо взламывать пользователей сети.
В Apple, Microsoft и Google сообщили, что токен passkey будет легко перенести на другое устройство, в том числе из «облака» в случае потери смартфона.
Возможность беспарольной авторизации появится в Windows, macOS, iOS, Android, а также браузерах Chrome и Safari в 2022-2023 годах.
Просрал телефон где то, потерял доступ ко всему
Нашёл телефон где-то, нашёл доступ ко всему.
Для этого есть разовые коды доступа. Записал код на бумажку, положил в сейф. Потерял девайс, ввел код, удалил потерянный девайс из списка, зарегал новый.
Россияне могут не читать заметку
Россияне будут через госуслуги авторизоваться, все нормально
уу биометрия)) нет , уж лучше я пароль поввожу))
Волков боятся в лес не ходить, эта биометрия ничего общего с рашкинской не имеет. Она не хранится как попало. Она в девайсах, face id или сканер пальца используешь или совсем параноик?
В протоколе FIDO биометрия не обязательна. Всё что нужно для авторизации — это разблокировать телефон. И тут уже не важно как: пальцем, лицом, пин-кодом.
Биометрия не покидает твой личный девайс.
Ну что тут сказать, наконец-то. Телефон гораздо сложней украсть, технология будет пользоваться бешеным успехом и имеет реальный практический смысл.
Цифровой гулаг! Prism, Tempora и XKeyscore в восторге!
Потом на iPhone всплывает сообщение от Siri:
"Произошёл взлом жёпы!"
Главная идея консорциума FIDO заключается в том, чтобы сделать процесс авторизации зависимым от физического устройства.
Охуенная идея. Что-же может пойти не так, если авторизация будет завязана на физическое устройство?
Им просто в голову не приходит, что у нас тебя могут на улице остановить менты и «настойчиво попросить» твой телефон.
Это будет просто как-бы твоя проблема, и никто не обвинит компании, как было со «взломом» и утечкой нюдсов знаменитостей. Вот что их на самом деле волнует.
Ну в прочем, они об этом открыто и пишут — «...станет значительно сложнее удалённо взламывать пользователей сети».
Ещё с анонимностью в сети новый подход не сильно дружит.
С паролем можно хитрить. Можно забыть его, можно ввести dead пароль.
А морда она всегда при тебе, 2 бугая по бокам и улыбнёшься в камеру.
Мне не нужно. Кому нужно, тот без принудиловки такое включает.
Телефон уронил в воду и остался без всех логинов)
Там же написано, что возможность восстановления будет такой же простой на другом устройстве с помощью биометрических данных.
Для этого есть коды восстановления. Если и их потерял, тогда беда.
А нормальным подставлением хотя бы почты, не то что их охуительных паролей Эппл займётся сразу после?
Ват? Какой нахуй почты? Нахуя это эпл?
Есть ещё ахуительная идея для них внедрить нормальную работу авторизации через Гугл во фрейме. Когда ты в приложении логинишься через Гугл и тебе нужно логинится в Гугл и подтверждать через аутентитфикатор, хотя рядом ты уже залогинен. Так же и с банками.
Мало им дырявой авторизации через смс, нужен ещё один надёжный способ.
круто наконецто!
Появится в андроид или в андроид с Гуглом? На Huawei я так понимаю работать далее не будет?
Сам фейсбук и гугл не так-то нужен, можно использовать сторонние клиенты или веб-версии, а вот то, что авторизоваться не дает - грустно
Появится. Она уже есть и работает в браузерах. Сайты вот только забыли завести себе эту технологию.
Меня одного смущает:
1) "токен passkey будет легко перенести на другое устройство, в том числе из «облака» в случае потери смартфона"
2) "Главная идея консорциума FIDO заключается в том, чтобы сделать процесс авторизации зависимым от физического устройства."
Т.е. их главная идея по определению не работает, слабое звено остается в сети/облаке.
Ко всем здешним кукарекающим петухам у меня только один вопрос: вы хотя бы безопасным менеджером паролем то пользуетесь? А то кукарекать что-то про такие технологии и иметь на всех сайтах один и тот же пароль — много ума не надо.
если злоумышленники получат доступ к одной части токена в результате взлома сайта, никакой угрозы для пользователей не возникнет.
Но если украдут телефон, то заодно получат доступ и ко всем твоим учёткам. Где-то прибыло, где-то убыло~
Будет пин код