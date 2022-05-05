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Apple, Microsoft и Google внедрят единый стандарт авторизации без паролей до конца 2023 года Статьи редакции

Компании объявили о следующем шаге к «беспарольному будущему».

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5 мая 2022 года, во Всемирный день паролей, Apple, Microsoft и Google объявили о том, что в течение года внедрят на свои платформы единый стандарт беспарольной авторизации, в том числе на веб-сайтах.

Платформы компаний начнут поддерживать протокол беспарольной онлайновой аутентификации, разработанный альянсом технологических компаний FIDO и консорциумом World Wide Web.

Пользователи смогут выбрать в качестве основного устройства аутентификации свой смартфон. После этого у них появится возможность входить в приложения, на веб-сайты и в прочие цифровые сервисы путём биометрического сканирования или ввода PIN-кода мобильного устройства.

Безопасность такого процесса аутентификации обеспечит уникальный криптографический токен passkey, который передаётся между смартфоном и веб-сайтом. Такие ключи шифрования будут ассиметричными. Это означает, что если злоумышленники получат доступ к одной части токена в результате взлома сайта, никакой угрозы для пользователей не возникнет.

Главная идея консорциума FIDO заключается в том, чтобы сделать процесс авторизации зависимым от физического устройства. За счёт этого повысится не только безопасность входа на сайты, но и удобство.

Беспарольная аутентификация не позволит хакерам подбирать пароли потенциальных жертв или использовать украденные защитные комбинации в результате фишинговых атак. Злоумышленникам в целом станет значительно сложнее удалённо взламывать пользователей сети.

В Apple, Microsoft и Google сообщили, что токен passkey будет легко перенести на другое устройство, в том числе из «облака» в случае потери смартфона.

Возможность беспарольной авторизации появится в Windows, macOS, iOS, Android, а также браузерах Chrome и Safari в 2022-2023 годах.

#новости #apple #microsoft #google

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54 комментария
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Капитальный Никита

Просрал телефон где то, потерял доступ ко всему

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Ежегодный браслет

Нашёл телефон где-то, нашёл доступ ко всему.

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3 комментария
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Владислав Косинов

Для этого есть разовые коды доступа. Записал код на бумажку, положил в сейф. Потерял девайс, ввел код, удалил потерянный девайс из списка, зарегал новый.

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3 комментария
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Одетый шар

Россияне могут не читать заметку

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Грамотный коктейль

Россияне будут через госуслуги авторизоваться, все нормально

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7 комментариев
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Ауф

уу биометрия)) нет , уж лучше я пароль поввожу))

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Капитальный Никита

Волков боятся в лес не ходить, эта биометрия ничего общего с рашкинской не имеет. Она не хранится как попало. Она в девайсах, face id или сканер пальца используешь или совсем параноик?

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7 комментариев
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Mak Sim

В протоколе FIDO биометрия не обязательна. Всё что нужно для авторизации — это разблокировать телефон. И тут уже не важно как: пальцем, лицом, пин-кодом.

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IvanDurov

Биометрия не покидает твой личный девайс.

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1 комментарий
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Относительный Слава
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Управляющий супер_стар

Ну что тут сказать, наконец-то. Телефон гораздо сложней украсть, технология будет пользоваться бешеным успехом и имеет реальный практический смысл.

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Юридический паук например

Цифровой гулаг! Prism, Tempora и XKeyscore в восторге!

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Длительный паук например

Потом на iPhone всплывает сообщение от Siri:

"Произошёл взлом жёпы!"

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JilaNis

Главная идея консорциума FIDO заключается в том, чтобы сделать процесс авторизации зависимым от физического устройства.
 Охуенная идея. Что-же может пойти не так, если авторизация будет завязана на физическое устройство?

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Анатолий Смолов

Им просто в голову не приходит, что у нас тебя могут на улице остановить менты и «настойчиво попросить» твой телефон.
Это будет просто как-бы твоя проблема, и никто не обвинит компании, как было со «взломом» и утечкой нюдсов знаменитостей. Вот что их на самом деле волнует.
Ну в прочем, они об этом открыто и пишут — «...станет значительно сложнее удалённо взламывать пользователей сети».
Ещё с анонимностью в сети новый подход не сильно дружит.

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Савелий

С паролем можно хитрить. Можно забыть его, можно ввести dead пароль.
А морда она всегда при тебе, 2 бугая по бокам и улыбнёшься в камеру.
Мне не нужно. Кому нужно, тот без принудиловки такое включает.

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Одетый Петя

Телефон уронил в воду и остался без всех логинов)

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Серебряный ихтиандр

Там же написано, что возможность восстановления будет такой же простой на другом устройстве с помощью биометрических данных.

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1 комментарий
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IvanDurov

Для этого есть коды восстановления. Если и их потерял, тогда беда.

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Александр Прохоренко

А нормальным подставлением хотя бы почты, не то что их охуительных паролей Эппл займётся сразу после?

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Пластиковое Окно

Ват? Какой нахуй почты? Нахуя это эпл?

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2 комментария
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плюшевый батон

Есть ещё ахуительная идея для них внедрить нормальную работу авторизации через Гугл во фрейме. Когда ты в приложении логинишься через Гугл и тебе нужно логинится в Гугл и подтверждать через аутентитфикатор, хотя рядом ты уже залогинен. Так же и с банками.

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Alexander the Nth

Мало им дырявой авторизации через смс, нужен ещё один надёжный способ.

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Tobio Romero

круто наконецто!

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Александр Багно

Появится в андроид или в андроид с Гуглом? На Huawei я так понимаю работать далее не будет?

Сам фейсбук и гугл не так-то нужен, можно использовать сторонние клиенты или веб-версии, а вот то, что авторизоваться не дает - грустно

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Пластиковое Окно

Появится. Она уже есть и работает в браузерах. Сайты вот только забыли завести себе эту технологию.

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Алехандро

Меня одного смущает:
1) "токен passkey будет легко перенести на другое устройство, в том числе из «облака» в случае потери смартфона"

2) "Главная идея консорциума FIDO заключается в том, чтобы сделать процесс авторизации зависимым от физического устройства."

Т.е. их главная идея по определению не работает, слабое звено остается в сети/облаке.

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Пластиковое Окно

Ко всем здешним кукарекающим петухам у меня только один вопрос: вы хотя бы безопасным менеджером паролем то пользуетесь? А то кукарекать что-то про такие технологии и иметь на всех сайтах один и тот же пароль — много ума не надо.

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Взрослый бокал

если злоумышленники получат доступ к одной части токена в результате взлома сайта, никакой угрозы для пользователей не возникнет.
Но если украдут телефон, то заодно получат доступ и ко всем твоим учёткам. Где-то прибыло, где-то убыло~

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Вадім Головейчук

Будет пин код

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