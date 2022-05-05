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«Россия пошла с войной на нас. Очень паршиво»: украинские журналисты нашли предполагаемую бабушку с красным флагом Статьи редакции

Как утверждают украинские власти, женщину эвакуировали в Харьков.

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Украинский государственный Центр стратегических коммуникаций и инфобезопасности сообщил, что нашёл бабушку, вышедшую к солдатам с флагом СССР в руках. Видео с женщиной опубликовали в фейсбук-аккаунте* организации.

В ролике утверждается, что бабушку зовут Анна Ивановна Иванова. В её дом попал российский снаряд, и женщину эвакуировали в Харьков.

Дело, конечно, паршивое, что Россия пошла... так... с войной на нас. Очень паршиво. Я не думала, что так будет громыхать нас.

Анна Ивановна

На замечание журналиста, что она теперь «знаменитость», женщина ответила, что «лучше бы знаменитости не было, и войны не было». «Я просто думала, чтоб поздравить россиян, что пришли, и сказать, чтоб больше не громили тут, а мирно решали бы вопросы», — добавила она.

При этом 26 апреля появилась неподтверждённая информация о том, что бабушку вывезли из Украины. Сообщается, что ролик увидела дочь старушки, проживающая в России — она с мужем приехала в Луганск за родственниками и забрала их с собой в Барнаул. Согласно сообщению, которое распространяется в медиа, «Бабушку Z» также пригласили в Москву на празднование Дня Победы.

Образ украинской бабушки с флагом СССР в руках — это ещё один символ тех, кто поддерживает действия России в Украине. Он закрепился в таком качестве после распространения в соцсетях видео о том, как женщина перепутала украинских военных с российскими и встретила их с красным знаменем Победы.

Интернет
Бабушка с красным флагом: как вирусный ролик из Украины стал символом поддержки российской армии Статьи редакции

Женщина встретила солдат ВСУ с флагом СССР и стала героиней в России: Рогозин обещает отправить её в космос (не буквально), а за «осквернение образа» привлекают к ответственности (буквально).

*Meta, владеющая фейсбуком, признана экстремистской организацией

#новости #конфликтнаукраине

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16 комментариев
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Грамотный коктейль

Никогда такого не было и вот опять нам напиздели

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Одетый шар

А мы поверили

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Ежегодный браслет

Нет

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Священная спецоперация Путина

Ну ты и лошара конечно я с самого начала не повёлся

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Солдатский блик

сук, даже символ оккупации фейковый
страна фейк блять

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Дед Макар

Штош!

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орущий оруэлл

Штош

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Щячло Попячтса

штош

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Гусь

-Там бабка
-Поднять плакаты и воздвигнуть памятники!
-Она эвакуировалась в Украинский город и критикует Россию
-Снести памятники и сорвать плакаты!

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Клуб фанатов Skrillex
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Ім'я та По-батькові

В следующий раз ватермарку буду ставить

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Клуб фанатов Skrillex

Такую ещё нашёл

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Liam Larsen

Лошки. Так не нужно символом живых делать, нужно уже погибших, чтобы они уже не смогли малину испортить.

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Paul Filatov

Есть же уже партийная линия, что "она" приглашена на парад. А там как в анекдоте:
- Кто - она?
- Кто надо, та и она...

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Рог Кирилл

Чувствую, что мы сейчас тут увидим кучу старух. Прям дети лейтенанта Шмидта.

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Навальнята спасают Фермана

как оперативно редакция отвечает на мои запросы

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