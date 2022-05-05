Как утверждают украинские власти, женщину эвакуировали в Харьков.

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Украинский государственный Центр стратегических коммуникаций и инфобезопасности сообщил, что нашёл бабушку, вышедшую к солдатам с флагом СССР в руках. Видео с женщиной опубликовали в фейсбук-аккаунте* организации.

В ролике утверждается, что бабушку зовут Анна Ивановна Иванова. В её дом попал российский снаряд, и женщину эвакуировали в Харьков.

Дело, конечно, паршивое, что Россия пошла... так... с войной на нас. Очень паршиво. Я не думала, что так будет громыхать нас. Анна Ивановна

На замечание журналиста, что она теперь «знаменитость», женщина ответила, что «лучше бы знаменитости не было, и войны не было». «Я просто думала, чтоб поздравить россиян, что пришли, и сказать, чтоб больше не громили тут, а мирно решали бы вопросы», — добавила она.

При этом 26 апреля появилась неподтверждённая информация о том, что бабушку вывезли из Украины. Сообщается, что ролик увидела дочь старушки, проживающая в России — она с мужем приехала в Луганск за родственниками и забрала их с собой в Барнаул. Согласно сообщению, которое распространяется в медиа, «Бабушку Z» также пригласили в Москву на празднование Дня Победы.

Образ украинской бабушки с флагом СССР в руках — это ещё один символ тех, кто поддерживает действия России в Украине. Он закрепился в таком качестве после распространения в соцсетях видео о том, как женщина перепутала украинских военных с российскими и встретила их с красным знаменем Победы.

Интернет 27 апр армии Статьи редакции Бабушка с красным флагом: как вирусный ролик из Украины стал символом поддержки российской Женщина встретила солдат ВСУ с флагом СССР и стала героиней в России: Рогозин обещает отправить её в космос (не буквально), а за «осквернение образа» привлекают к ответственности (буквально).