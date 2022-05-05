«Россия пошла с войной на нас. Очень паршиво»: украинские журналисты нашли предполагаемую бабушку с красным флагом Статьи редакции
Как утверждают украинские власти, женщину эвакуировали в Харьков.
Украинский государственный Центр стратегических коммуникаций и инфобезопасности сообщил, что нашёл бабушку, вышедшую к солдатам с флагом СССР в руках. Видео с женщиной опубликовали в фейсбук-аккаунте* организации.
В ролике утверждается, что бабушку зовут Анна Ивановна Иванова. В её дом попал российский снаряд, и женщину эвакуировали в Харьков.
На замечание журналиста, что она теперь «знаменитость», женщина ответила, что «лучше бы знаменитости не было, и войны не было». «Я просто думала, чтоб поздравить россиян, что пришли, и сказать, чтоб больше не громили тут, а мирно решали бы вопросы», — добавила она.
При этом 26 апреля появилась неподтверждённая информация о том, что бабушку вывезли из Украины. Сообщается, что ролик увидела дочь старушки, проживающая в России — она с мужем приехала в Луганск за родственниками и забрала их с собой в Барнаул. Согласно сообщению, которое распространяется в медиа, «Бабушку Z» также пригласили в Москву на празднование Дня Победы.
Образ украинской бабушки с флагом СССР в руках — это ещё один символ тех, кто поддерживает действия России в Украине. Он закрепился в таком качестве после распространения в соцсетях видео о том, как женщина перепутала украинских военных с российскими и встретила их с красным знаменем Победы.
*Meta, владеющая фейсбуком, признана экстремистской организацией
Никогда такого не было и вот опять нам напиздели
А мы поверили
Нет
Ну ты и лошара конечно я с самого начала не повёлся
сук, даже символ оккупации фейковый
страна фейк блять
Штош!
Штош
штош
-Там бабка
-Поднять плакаты и воздвигнуть памятники!
-Она эвакуировалась в Украинский город и критикует Россию
-Снести памятники и сорвать плакаты!
В следующий раз ватермарку буду ставить
Такую ещё нашёл
Лошки. Так не нужно символом живых делать, нужно уже погибших, чтобы они уже не смогли малину испортить.
Есть же уже партийная линия, что "она" приглашена на парад. А там как в анекдоте:
- Кто - она?
- Кто надо, та и она...
Чувствую, что мы сейчас тут увидим кучу старух. Прям дети лейтенанта Шмидта.
как оперативно редакция отвечает на мои запросы