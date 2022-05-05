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Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля за слова Лаврова о «еврейских корнях Гитлера» Статьи редакции

Нафтали Беннет принял извинения лично, по телефону.

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5 мая между Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом состоялся телефонный разговор. По информации Кремля, политики обсуждали ситуацию в Украине. Кроме того, президент России поздравил израильский народ с Днём независимости, который отмечается 4-5 мая.

Позже о телефонном разговоре официально сообщила и израильская сторона. Канцелярия премьер-министра указала, что помимо прочего Путин извинился за слова главы МИД Сергея Лаврова, который ранее заявил, что у Гитлера в роду якобы были евреи. В сообщении Кремля извинения не упоминаются.

«Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», — говорится в сообщении канцелярии Нафтали Беннета.

2 мая Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании заявил, что у «Гитлера тоже была еврейская кровь» — таким был его ответ на аргументы, что в Украине не может быть нацистов, так как Зеленский сам еврей. Кроме того, глава МИД отметил, что «самые яркие антисемиты, как правило, евреи».

Слова Лаврова взывали возмущение израильских властей. Помимо Беннета, российского политика осудили также министр иностранных дел Яир Лапид и председатель мемориала Холокоста «Яд ва-Шем» Дани Даян. Они потребовали от Кремля официальных извинений и взывали российского посла в МИД.

Новости
roman
Сергей Лавров заявил, что «у Гитлера была еврейская кровь». Российского посла вызвали в МИД Израиля Статьи редакции

«Самые ярые антисемиты, как правило, евреи», — сказал министр иностранных дел.

#новости #лавров #путин #израиль

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45 комментариев
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Грамотный коктейль

Прикиньте, как его корёжило во время разговора? В его философии извинения и любые проявления слабости это же зашквар

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Грамотный коктейль

Особенно, если приходится впрягаться за своих проштрафившихся подчиненных

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Правоохранительный американец

Путин вроде весь срок власти был семитофрендли, тем более бессистемный пиздеж мида - это реальная проблема

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Грамотный коктейль

Да ладно, он при евреях ещё и анекдоты про евреев травил

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Правоохранительный американец

Те мне менее, долгое время высокий бытовой антисемитизм россиян сознательно подавлялся и ограничивался силами гос.машины

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Грамотный коктейль

Кстати, вспомнил ещё вот такую его выходку, хотя это и не относится к антисемитизму:

Путин позавидовал мужской силе Кацава
На встрече с премьером Израиля Эхудом Ольмертом Владимир Путин, решив, что микрофоны выключены…
lenta.ru
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Hfr Olod

Прикинь как его корёжило во время отступления от Киева. После 24-го там любой мув это проявление слабости и зашквар

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Грамотный коктейль

Боюсь представлять. Хотя, он же явно пребывает в своём манямирке, поэтому я даже не уверен, что у него полная картина ситуации

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norm

Сорян за баян

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Trident Force

Порвались? Жаль.

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Квадратный хот-дог

Ожидание: Александр Невзоров
Реальность: Александр Неврозов

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Круглый парфюмер

Дон

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Дон Бот

Дон ДОН

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Синий кiт

Рон Дон

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Дон Бот

Проси прощения

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Синий кiт

Ты должен был сказать Рон Дон ДОН!

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Дон Бот

Мои ребята ДОН уже выехали к тебе

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Синий кiт

Ну и ладно, поставил чай завариваться.

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Дон Бот

Не вижу искренних извинений

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Гусь

@Дон Бот

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Правоохранительный американец

@Эммануэль Макрон. Звони обниму ты Путина научил терки по телефону решать???

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Yevhen Tytov

Приучил к телефону

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Щячло Попячтса

Скоро на мессенджеры перейдут и пу научится пользоваться смартфоном.

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Правоохранительный американец

А там и телеграм, тут-то его и хватит удар

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Хрюнчик

Лол, так путин сучка кокаиновой лошади ?

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крэпкый картошек

министерство солей опять подставляет великого геополитика

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Степан Пантера

«Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте»

- Извините, что Гитлер был евреем.
- Спасибо за разъяснения!

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Литературный кавалер

Лошадь наказана и отправлена в стойло?

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Dmitry Why

"Лошадь взбесилась, мы ее на собачью колбасу пустим", заявил Владимир Путин.

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Отчаянный магнит

А перед Украиной он когда извинится?

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Ежегодный браслет

Это сделает Гитлер 3.0 через 70 лет

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Отчаянный магнит

Посмертно?

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Грамотный коктейль

@Дон Бот

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Дон Бот

Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля за слова Лаврова о «еврейских корнях Гитлера» ДОН

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Седой фитиль

А чо не Лавров?
Или царь за них теперь будет бегать перед всеми извиняться?

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Правоохранительный американец

Слова императора дороже стоят

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Седой фитиль

Та как то не солидно, надо было чтобы он хоть че то сказал наверное.

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Квадратный хот-дог

Твит Ройзмана сработал.

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Навальнята спасают Фермана

а это поможет?
это системная проблема, а не оговорка

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морская улиточка

Путин не антисемит, у него главный друг по жизни Аркадий Ротенберг, который его из подворотни вытащил.

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Masster

у вас там "взывали" два раза, глаз режет)

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Alex Red

Что дальше? @Дон Бот

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Дон Бот

Заставим каждого еврея извинится ДОН, а Лаврова к нам гости извинятся

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Dmytry Kovalsky

А не все ли равно что ощущал Путин и когда ?
Мне лично глубоко пофигу

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Демократический паркур

Пускай лошадь и алкашню уволит. Так пустые слова просто.

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