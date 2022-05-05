Нафтали Беннет принял извинения лично, по телефону.

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5 мая между Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом состоялся телефонный разговор. По информации Кремля, политики обсуждали ситуацию в Украине. Кроме того, президент России поздравил израильский народ с Днём независимости, который отмечается 4-5 мая.

Позже о телефонном разговоре официально сообщила и израильская сторона. Канцелярия премьер-министра указала, что помимо прочего Путин извинился за слова главы МИД Сергея Лаврова, который ранее заявил, что у Гитлера в роду якобы были евреи. В сообщении Кремля извинения не упоминаются.

«Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», — говорится в сообщении канцелярии Нафтали Беннета.

2 мая Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании заявил, что у «Гитлера тоже была еврейская кровь» — таким был его ответ на аргументы, что в Украине не может быть нацистов, так как Зеленский сам еврей. Кроме того, глава МИД отметил, что «самые яркие антисемиты, как правило, евреи».

Слова Лаврова взывали возмущение израильских властей. Помимо Беннета, российского политика осудили также министр иностранных дел Яир Лапид и председатель мемориала Холокоста «Яд ва-Шем» Дани Даян. Они потребовали от Кремля официальных извинений и взывали российского посла в МИД.