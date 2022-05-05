Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля за слова Лаврова о «еврейских корнях Гитлера» Статьи редакции
Нафтали Беннет принял извинения лично, по телефону.
5 мая между Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом состоялся телефонный разговор. По информации Кремля, политики обсуждали ситуацию в Украине. Кроме того, президент России поздравил израильский народ с Днём независимости, который отмечается 4-5 мая.
Позже о телефонном разговоре официально сообщила и израильская сторона. Канцелярия премьер-министра указала, что помимо прочего Путин извинился за слова главы МИД Сергея Лаврова, который ранее заявил, что у Гитлера в роду якобы были евреи. В сообщении Кремля извинения не упоминаются.
«Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», — говорится в сообщении канцелярии Нафтали Беннета.
2 мая Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании заявил, что у «Гитлера тоже была еврейская кровь» — таким был его ответ на аргументы, что в Украине не может быть нацистов, так как Зеленский сам еврей. Кроме того, глава МИД отметил, что «самые яркие антисемиты, как правило, евреи».
Слова Лаврова взывали возмущение израильских властей. Помимо Беннета, российского политика осудили также министр иностранных дел Яир Лапид и председатель мемориала Холокоста «Яд ва-Шем» Дани Даян. Они потребовали от Кремля официальных извинений и взывали российского посла в МИД.
Прикиньте, как его корёжило во время разговора? В его философии извинения и любые проявления слабости это же зашквар
Особенно, если приходится впрягаться за своих проштрафившихся подчиненных
Путин вроде весь срок власти был семитофрендли, тем более бессистемный пиздеж мида - это реальная проблема
Да ладно, он при евреях ещё и анекдоты про евреев травил
Те мне менее, долгое время высокий бытовой антисемитизм россиян сознательно подавлялся и ограничивался силами гос.машины
Кстати, вспомнил ещё вот такую его выходку, хотя это и не относится к антисемитизму:
Прикинь как его корёжило во время отступления от Киева. После 24-го там любой мув это проявление слабости и зашквар
Боюсь представлять. Хотя, он же явно пребывает в своём манямирке, поэтому я даже не уверен, что у него полная картина ситуации
Сорян за баян
Порвались? Жаль.
Ожидание: Александр Невзоров
Реальность: Александр Неврозов
Дон
Дон ДОН
Рон Дон
Проси прощения
Ты должен был сказать Рон Дон ДОН!
Мои ребята ДОН уже выехали к тебе
Ну и ладно, поставил чай завариваться.
Не вижу искренних извинений
@Дон Бот
@Эммануэль Макрон. Звони обниму ты Путина научил терки по телефону решать???
Приучил к телефону
Скоро на мессенджеры перейдут и пу научится пользоваться смартфоном.
А там и телеграм, тут-то его и хватит удар
Лол, так путин сучка кокаиновой лошади ?
министерство солей опять подставляет великого геополитика
«Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте»
- Извините, что Гитлер был евреем.
- Спасибо за разъяснения!
Лошадь наказана и отправлена в стойло?
"Лошадь взбесилась, мы ее на собачью колбасу пустим", заявил Владимир Путин.
А перед Украиной он когда извинится?
Это сделает Гитлер 3.0 через 70 лет
Посмертно?
@Дон Бот
Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля за слова Лаврова о «еврейских корнях Гитлера» ДОН
А чо не Лавров?
Или царь за них теперь будет бегать перед всеми извиняться?
Слова императора дороже стоят
Та как то не солидно, надо было чтобы он хоть че то сказал наверное.
Твит Ройзмана сработал.
а это поможет?
это системная проблема, а не оговорка
Путин не антисемит, у него главный друг по жизни Аркадий Ротенберг, который его из подворотни вытащил.
у вас там "взывали" два раза, глаз режет)
Что дальше? @Дон Бот
Заставим каждого еврея извинится ДОН, а Лаврова к нам гости извинятся
А не все ли равно что ощущал Путин и когда ?
Мне лично глубоко пофигу
Пускай лошадь и алкашню уволит. Так пустые слова просто.