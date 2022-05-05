В этих странах программа больше не работает.

Об уходе TeamViewer из России и Беларуси говорится на сайте немецкой компании.

Разработчик заявил, что «потрясён ужасным нападением России на Украину» и, руководствуясь своими ценностями, решил прекратить любую предпринимательскую деятельность в России и Беларуси.

TeamViewer не будет продлевать и заключать новые контракты с клиентами из этих стран. Все нелицензионные соединения с Россией и Беларусью заблокировали.

Baza сообщила, что софт для удалённого доступа к ПК уже перестал работать. Пользователи массово жаловались, что программа их «выкидывала» прямо во время работы и уже не давала подключиться.