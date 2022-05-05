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Разработчик софта для удалённого доступа к компьютерам TeamViewer объявил об уходе из России и Беларуси Статьи редакции

В этих странах программа больше не работает.

Об уходе TeamViewer из России и Беларуси говорится на сайте немецкой компании.

Разработчик заявил, что «потрясён ужасным нападением России на Украину» и, руководствуясь своими ценностями, решил прекратить любую предпринимательскую деятельность в России и Беларуси.

TeamViewer не будет продлевать и заключать новые контракты с клиентами из этих стран. Все нелицензионные соединения с Россией и Беларусью заблокировали.

Baza сообщила, что софт для удалённого доступа к ПК уже перестал работать. Пользователи массово жаловались, что программа их «выкидывала» прямо во время работы и уже не давала подключиться.

#новости #ктоушёл #конфликтнаукраине

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32 комментария
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Михаил Круг

как обычно выстрел в хуй левым людям

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Бандерiвець

как обычно левые люди будут сидеть на жопе ровно

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Angel Predochranitel

Как обычно сша будут ссать вводить против Кабаевой санкции

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Бандерiвець

она точно так же них не решает в стране

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Angel Predochranitel

Нет, и яхту Путина итальяшки выпустили.

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Бандерiвець

пусть укатывает на безлюдный остров

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izvergsklizmoy

пусть

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Angel Predochranitel

мда

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Ze Katze

пусть укатывает на безлюдный остров

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Ежегодный браслет

Ничего, майоры поделятся своими программами удаленного доступа.

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Литературный кавалер

у нас putin team зато

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Зянон

Putin team viewer?

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Железнодорожный франт

Putin team sucking

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Ежегодный браслет

putin twink team

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Alex V

el puto grupo

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Angel Predochranitel

Мда, как обычно ударили по "Путину и его экономике". Короче, заебали, скоро даже оппозиционно настроенный народ сплотится за Путина.

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Клаус Шульце

Это же хорошо. Путин всех отправит воевать в Украину.

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Бандерiвець

и тогда у путина не останется кому его поддерживать

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Пятая Бензоколонна

Будет один сидеть в своей огромной стране. Так ему и надо.

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Angel Predochranitel

Будем всем айти батальоном пиздить промокоды тимвьюера и оффиса

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Рондо

1-в-1 нытье чмох с Д*Ф
Прям как под копирку риторика

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Angel Predochranitel

Похуй, имеем право быть несогласными с другой стороной конфликта

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Пятая Бензоколонна

Хуй там плавал.

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Boris Britva

Только выиграли. Раньше один человек мог админить сразу на несколько офисов. Теперь на каждый офис нужно будет по админу! Столько возможностей на нашем рынке труда теперь!

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Ученый чувак

Там чуть больше чем дохуя этих программ, всякие аэро, эммиадмины и прочие энидески. С десятка два наберется.

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Boris Britva

Ты что, нацпредатель, против импортозамещения?

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Ржавый Тромбон

Anydesk

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Высокий инструмент

Лучше поздно, чем никогда, но вообще странно, что так долго тянули.

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bei rigo

Еще один очередной удар по Путину и его окружению, щас точно вернет войска назад))

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Рондо

Думаю, это удар по россиянинам по причине: "идите нахуй вотпочему".

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Особый франт

оу, слышу ор бухгалтерш

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Sergey Epihin

Еще из забавного: они убрали русскую версию сайта

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