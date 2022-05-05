Разработчик софта для удалённого доступа к компьютерам TeamViewer объявил об уходе из России и Беларуси Статьи редакции
В этих странах программа больше не работает.
Об уходе TeamViewer из России и Беларуси говорится на сайте немецкой компании.
Разработчик заявил, что «потрясён ужасным нападением России на Украину» и, руководствуясь своими ценностями, решил прекратить любую предпринимательскую деятельность в России и Беларуси.
TeamViewer не будет продлевать и заключать новые контракты с клиентами из этих стран. Все нелицензионные соединения с Россией и Беларусью заблокировали.
Baza сообщила, что софт для удалённого доступа к ПК уже перестал работать. Пользователи массово жаловались, что программа их «выкидывала» прямо во время работы и уже не давала подключиться.
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как обычно выстрел в хуй левым людям
как обычно левые люди будут сидеть на жопе ровно
Как обычно сша будут ссать вводить против Кабаевой санкции
она точно так же них не решает в стране
Нет, и яхту Путина итальяшки выпустили.
пусть укатывает на безлюдный остров
пусть
мда
пусть укатывает на безлюдный остров
Ничего, майоры поделятся своими программами удаленного доступа.
у нас putin team зато
Putin team viewer?
Putin team sucking
putin twink team
el puto grupo
Мда, как обычно ударили по "Путину и его экономике". Короче, заебали, скоро даже оппозиционно настроенный народ сплотится за Путина.
Это же хорошо. Путин всех отправит воевать в Украину.
и тогда у путина не останется кому его поддерживать
Будет один сидеть в своей огромной стране. Так ему и надо.
Будем всем айти батальоном пиздить промокоды тимвьюера и оффиса
1-в-1 нытье чмох с Д*Ф
Прям как под копирку риторика
Похуй, имеем право быть несогласными с другой стороной конфликта
Хуй там плавал.
Только выиграли. Раньше один человек мог админить сразу на несколько офисов. Теперь на каждый офис нужно будет по админу! Столько возможностей на нашем рынке труда теперь!
Там чуть больше чем дохуя этих программ, всякие аэро, эммиадмины и прочие энидески. С десятка два наберется.
Ты что, нацпредатель, против импортозамещения?
Anydesk
Лучше поздно, чем никогда, но вообще странно, что так долго тянули.
Еще один очередной удар по Путину и его окружению, щас точно вернет войска назад))
Думаю, это удар по россиянинам по причине: "идите нахуй вотпочему".
оу, слышу ор бухгалтерш
Еще из забавного: они убрали русскую версию сайта