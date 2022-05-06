В Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе на фабрике Nespresso Статьи редакции
Компания сама сообщила об обнаружении «белого вещества».
На фабрике Nestle Nespresso в Ромоне на западе Швейцарии обнаружили более 500 килограмм кокаина стоимостью около 50 миллионов швейцарских франков (более трёх миллиардов рублей). Наркотик находился в мешках для кофейных зёрен, сообщила местная полиция.
«Неопределённое белое вещество» нашли сотрудники предприятия при разгрузке мешков, прибывших из Бразилии. Экспертиза показала, что это кокаин.
«Это вещество не контактировало ни с одним из наших продуктов или производственным оборудованием, используемым для изготовления нашей продукции», — заверили в Nespresso. В полиции считают, что наркотик предназначался для европейского рынка.
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Интересно, как это происходит в экономическом плане? Есть у нас тут кокаиновой Ивахнов? Кто-то между Колумбией и Европой за последние 2 недели потерял в общей сложности 4 тонны кокаина. Отгрузка в Южной Америке идет уже за нал, как я понимаю, наркоборонам от потери груза ни холодно ни жарко, деньги уже в кармане. А дальше стоит конечный приобретатель или какая то цепочка посредников?
Цена за кг опт отгрузки в ЮА - 5K$, даже на не оч больших объемах. 2,5КК$ цена данной (500кг) опт партии в ЮА. Цена розницы в Амстердаме - 50КК$, цена опта в Амстердаме - 30-40KK$. Отсюда мы видим что потери заложены в маржу.
Нарко сериал не смотрел? Наркобароны могут иногда специально сдавать условно тонну кокса, чтобы провезти незаметно десять
Интересно, как это происходит в экономическом плане?
Кокаин будет дорожать
Нет, не будет. Такие потери - это регулярная штука. В общих объемах - это прямо ничего.
Тож думаю, что они это закладывают в цену. Но если это станет на постоянной основе происходить + усложнение логистических цепочек могут немного повлиять на цену
Тебе то что?🤨
Если в Атлантике штормит, то всё едет через Тихий. Это итак происходит на постоянной основе. Условно - на 1 найденый контейнер приходится 9 ненайденных. Учитывая маржинальность (в разы, на порядок) - риски только на посредниках, которые (адекватные и с опытом) стараются их снижать диверсифицируя цепочки поставки даже в рамках одного большого оптового закупа.
русских кидают 100%
не бойсь санкции в отношении какого-то фсбшного генеральчика или кто там крыша по наркоте после Иванова?
Бодрящий кофе
кофе для МИД РФ
Теперь понятен смысл рекламы:
так вот почему кофе так вставляет) но кстати, это само по себе наркотик
кстати, когда кофе впервые попал в в рацион человеков, он, по некоторым данным, неиллюзоно так вставлял)
получатель денег сам регулирует стоимость кокаина на том или ином рынке выборочно сливая крупные партии после получения бабла.
следующая будет дороже - больше профит.
как то так
Нет, есть огромное количество каналов поставки, а еще это свободный рынок с конкуренцией. В долларовом выражении цена стабильнее многих фиатов. Просто риски потери хеджируются в бизнес-плане.
Продажи несперссо в РФ резко возрасли