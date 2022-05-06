Компания сама сообщила об обнаружении «белого вещества».

Фото: полиция кантона Фрибур/AFP

На фабрике Nestle Nespresso в Ромоне на западе Швейцарии обнаружили более 500 килограмм кокаина стоимостью около 50 миллионов швейцарских франков (более трёх миллиардов рублей). Наркотик находился в мешках для кофейных зёрен, сообщила местная полиция.

«Неопределённое белое вещество» нашли сотрудники предприятия при разгрузке мешков, прибывших из Бразилии. Экспертиза показала, что это кокаин.

Фото: полиция кантона Фрибур/AFP

«Это вещество не контактировало ни с одним из наших продуктов или производственным оборудованием, используемым для изготовления нашей продукции», — заверили в Nespresso. В полиции считают, что наркотик предназначался для европейского рынка.