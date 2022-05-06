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В Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе на фабрике Nespresso Статьи редакции

Компания сама сообщила об обнаружении «белого вещества».

Фото: полиция кантона Фрибур/AFP

На фабрике Nestle Nespresso в Ромоне на западе Швейцарии обнаружили более 500 килограмм кокаина стоимостью около 50 миллионов швейцарских франков (более трёх миллиардов рублей). Наркотик находился в мешках для кофейных зёрен, сообщила местная полиция.

«Неопределённое белое вещество» нашли сотрудники предприятия при разгрузке мешков, прибывших из Бразилии. Экспертиза показала, что это кокаин.

Фото: полиция кантона Фрибур/AFP

«Это вещество не контактировало ни с одним из наших продуктов или производственным оборудованием, используемым для изготовления нашей продукции», — заверили в Nespresso. В полиции считают, что наркотик предназначался для европейского рынка.

#новости #швейцария #наркотики

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28 комментариев
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olsen

У лаврова снова будет нервный срыв

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Дурной Паша
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флутер погромист

Как перестать каждый раз кричять

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Клизма Капитализма

Прикинь, про МИД ни слова в новости, но они такие срочно утром объявляют "мы тут не ни чем, это провокация"

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Max Yankov

Путину снова придётся извиняться?

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Навальнята спасают Фермана

«эритрийцы пиздец нацики так то»

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Сергій Осипчук

Теперь точно что то про арабов и коран скажет

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Радостный парфюмер

Утро начинается не с кофе

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kharitonovmtb

Los Pollos Hermanos, привет

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Нефтяной Илья
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Внешний микрофон

Интересно, как это происходит в экономическом плане? Есть у нас тут кокаиновой Ивахнов? Кто-то между Колумбией и Европой за последние 2 недели потерял в общей сложности 4 тонны кокаина. Отгрузка в Южной Америке идет уже за нал, как я понимаю, наркоборонам от потери груза ни холодно ни жарко, деньги уже в кармане. А дальше стоит конечный приобретатель или какая то цепочка посредников?

Рустем Адагамов @adagamov
🇪🇪 Эстонские таможенники обнаружили на судне Milan Express, стоящем в порту Мууга, 3,5 тонны кокаина на €500 млн(!). Груз судна, следующего из Эквадора, составляли контейнеры, страной назначения которых была Российская Федерация: https://rus.err.ee/1608575665/jestonskie-vlasti-izjali-v-portu-muuga-kokaina-na-polmilliarda-evro
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Siddhattha Gautama

Цена за кг опт отгрузки в ЮА - 5K$, даже на не оч больших объемах. 2,5КК$ цена данной (500кг) опт партии в ЮА. Цена розницы в Амстердаме - 50КК$, цена опта в Амстердаме - 30-40KK$. Отсюда мы видим что потери заложены в маржу.

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kharitonovmtb

Нарко сериал не смотрел? Наркобароны могут иногда специально сдавать условно тонну кокса, чтобы провезти незаметно десять

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Вадим Ручка

Интересно, как это происходит в экономическом плане?
Кокаин будет дорожать

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Siddhattha Gautama

Нет, не будет. Такие потери - это регулярная штука. В общих объемах - это прямо ничего.

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Вадим Ручка

Тож думаю, что они это закладывают в цену. Но если это станет на постоянной основе происходить + усложнение логистических цепочек могут немного повлиять на цену

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Enoxix

Тебе то что?🤨

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Siddhattha Gautama

Если в Атлантике штормит, то всё едет через Тихий. Это итак происходит на постоянной основе. Условно - на 1 найденый контейнер приходится 9 ненайденных. Учитывая маржинальность (в разы, на порядок) - риски только на посредниках, которые (адекватные и с опытом) стараются их снижать диверсифицируя цепочки поставки даже в рамках одного большого оптового закупа.

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Перпендикулярный ТЖ

русских кидают 100%

не бойсь санкции в отношении какого-то фсбшного генеральчика или кто там крыша по наркоте после Иванова?

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Антон Лисин

Бодрящий кофе

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Коровка спасла Россию
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Totorimoto

кофе для МИД РФ

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Antony Duke

Теперь понятен смысл рекламы:

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Danil Vishnivetckiy

так вот почему кофе так вставляет) но кстати, это само по себе наркотик

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Нефтяной Илья

кстати, когда кофе впервые попал в в рацион человеков, он, по некоторым данным, неиллюзоно так вставлял)

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Trade Scum

получатель денег сам регулирует стоимость кокаина на том или ином рынке выборочно сливая крупные партии после получения бабла.

следующая будет дороже - больше профит.

как то так

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Siddhattha Gautama

Нет, есть огромное количество каналов поставки, а еще это свободный рынок с конкуренцией. В долларовом выражении цена стабильнее многих фиатов. Просто риски потери хеджируются в бизнес-плане.

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kova7ev

Продажи несперссо в РФ резко возрасли

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