Преемницей Псаки будет её заместитель Карин Жан-Пьер. Она станет первой темнокожей женщиной и представительницей ЛГБТК+ на этом посту.

44-летняя Жан-Пьер работает с Демократической партией США более 20 лет. Она занимала должность в администрации Барака Обамы и помогала Тайну во время избирательной кампании, когда он был вице-президентом. До этого она работала директором по связям с общественностью MoveOn.org и политическим аналитиком NBC и MSNBC.