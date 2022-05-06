Джен Псаки 13 мая покинет должность пресс-секретаря Белого дома Статьи редакции
Её место займёт заместитель — Карин Жан-Пьер. Она станет первой афроамериканкой на этом посту.
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Об уходе Джен Псаки с должности пресс-секретаря Белого дома сообщила пресс-служба президента США Джо Байдена.
Преемницей Псаки будет её заместитель Карин Жан-Пьер. Она станет первой темнокожей женщиной и представительницей ЛГБТК+ на этом посту.
44-летняя Жан-Пьер работает с Демократической партией США более 20 лет. Она занимала должность в администрации Барака Обамы и помогала Тайну во время избирательной кампании, когда он был вице-президентом. До этого она работала директором по связям с общественностью MoveOn.org и политическим аналитиком NBC и MSNBC.
Она станет первой темнокожей женщиной и представительницей ЛГБТК+ на этом посту.
Ясно, отличный опыт, хороший послужной список, спасибо за резюме
Да да,спасибо за ваш комментарий. Гражданин, собирайтесь в новую лобовую атаку на Харьков. В 12:00 за вами приедут.
Что за каша в твоей глупой башке?
Вы собирайтесь, собирайтесь. В окопе под Изюмом порассуждаете про пресс-секретаря Белого дома,и политику правящей партии Черногории, и налоги в Техасе. Времени там у вас будет достаточно.
В чем проблема прочитать статью?
44-летняя Жан-Пьер работает с Демократической партией США более 20 лет. Она занимала должность в администрации Барака Обамы и помогала Тайну во время избирательной кампании, когда он был вице-президентом. До этого она работала директором по связям с общественностью MoveOn.org и политическим аналитиком NBC и MSNBC.
Да ладно тебе - если у левых Камала первый ВП женщина, то и нам так можно
Да читал я, читал ) просто забавно когда делают акцент на таких вот «заслугах»
Это же пресс-секретарь. Не особо важная должность.
Представляю, как бомбанет у ваты и как будет кривляться пропаганда
Пусть кривляется, они своё истинное лицо уже многократно показали
Первой представительницей ЛГБТ
Кккомбо. Значит она как работник мега хуевый, раз на это первым делом обращают внимание. От реально. Это уже практика. Процентов 5% работают нормально или хорошо. 95% говноеды, но чёрные или лгбт, которые не хотят впахивать. И да. Сиетл. Так что я знаю про что говорю.
Хоть разнообразие какое-то. У наших один критерий: друг/кум/сват/брат
Да вообще похер. Мне на работе похер что там у моего колеги и с кем он спит. Ну серьёзно. Если работник говно - то хоть что делай - он говно.
Зачем порвался😳😳
@Вахтёр
Смысл дизлайкать старые комменты 🤦🏾♀️🤦🏾♀️
чтобы привлечь твоё внимание. эквивалент дерганья за косички
🥰🥰
Всмысле? Я аочитал что ты пишешь, вывод - долбоёб. Иди плачь дальше.
Найс.
немного проиграл с надписи белый дом. я плохой?
👍
Ахахаха, Псаки делает псаки ахахаха, ахахаха, ахахах!
Чтобы только не делает чтобы на цыркульбаки не отвечать
ну ща начнётся