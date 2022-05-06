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Джен Псаки 13 мая покинет должность пресс-секретаря Белого дома Статьи редакции

Её место займёт заместитель — Карин Жан-Пьер. Она станет первой афроамериканкой на этом посту.

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Фото: Reuters

Об уходе Джен Псаки с должности пресс-секретаря Белого дома сообщила пресс-служба президента США Джо Байдена.

Фото: Kevin Dietsch

Преемницей Псаки будет её заместитель Карин Жан-Пьер. Она станет первой темнокожей женщиной и представительницей ЛГБТК+ на этом посту.

Фото: People.com

44-летняя Жан-Пьер работает с Демократической партией США более 20 лет. Она занимала должность в администрации Барака Обамы и помогала Тайну во время избирательной кампании, когда он был вице-президентом. До этого она работала директором по связям с общественностью MoveOn.org и политическим аналитиком NBC и MSNBC.

#новости #сша #политика

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25 комментариев
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Защитный Влад

Она станет первой темнокожей женщиной и представительницей ЛГБТК+ на этом посту.
 Ясно, отличный опыт, хороший послужной список, спасибо за резюме

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Vendel

Да да,спасибо за ваш комментарий. Гражданин, собирайтесь в новую лобовую атаку на Харьков. В 12:00 за вами приедут.

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Защитный Влад

Что за каша в твоей глупой башке?

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Vendel

Вы собирайтесь, собирайтесь. В окопе под Изюмом порассуждаете про пресс-секретаря Белого дома,и политику правящей партии Черногории, и налоги в Техасе. Времени там у вас будет достаточно.

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J. Adlay

В чем проблема прочитать статью?
44-летняя Жан-Пьер работает с Демократической партией США более 20 лет. Она занимала должность в администрации Барака Обамы и помогала Тайну во время избирательной кампании, когда он был вице-президентом. До этого она работала директором по связям с общественностью MoveOn.org и политическим аналитиком NBC и MSNBC.

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KPOTOB

Да ладно тебе - если у левых Камала первый ВП женщина, то и нам так можно

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Защитный Влад

Да читал я, читал ) просто забавно когда делают акцент на таких вот «заслугах»

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Dan

Это же пресс-секретарь. Не особо важная должность.

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Капитальный шмель
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Дед Макар

Представляю, как бомбанет у ваты и как будет кривляться пропаганда

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Капитальный шмель

Пусть кривляется, они своё истинное лицо уже многократно показали

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Остальной магнит

Первой представительницей ЛГБТ

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Arizona Lops

Кккомбо. Значит она как работник мега хуевый, раз на это первым делом обращают внимание. От реально. Это уже практика. Процентов 5% работают нормально или хорошо. 95% говноеды, но чёрные или лгбт, которые не хотят впахивать. И да. Сиетл. Так что я знаю про что говорю.

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Serena Frost

Хоть разнообразие какое-то. У наших один критерий: друг/кум/сват/брат

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Arizona Lops

Да вообще похер. Мне на работе похер что там у моего колеги и с кем он спит. Ну серьёзно. Если работник говно - то хоть что делай - он говно.

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J. Adlay

Зачем порвался😳😳
@Вахтёр
Смысл дизлайкать старые комменты 🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️

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Волшебный чайник

чтобы привлечь твоё внимание. эквивалент дерганья за косички

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J. Adlay

🥰🥰

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Arizona Lops

Всмысле? Я аочитал что ты пишешь, вывод - долбоёб. Иди плачь дальше.

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Dan

Найс.

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Потребительский Валера

немного проиграл с надписи белый дом. я плохой?

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J. Adlay

👍

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Сергій Осипчук

Ахахаха, Псаки делает псаки ахахаха, ахахаха, ахахах!

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KPOTOB

Чтобы только не делает чтобы на цыркульбаки не отвечать

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Сухой будильник

ну ща начнётся

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