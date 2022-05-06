Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома Статьи редакции
Её место займёт заместитель — Карин Жан-Пьер. Она станет первой афроамериканкой на этом посту.
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Об уходе Джен Псаки с должности пресс-секретаря Белого дома сообщила пресс-служба президента США Джо Байдена. Она покинет пост 13 мая.
Преемницей Псаки будет её заместитель Карин Жан-Пьер. Она станет первой темнокожей женщиной и представительницей ЛГБТК+ на этом посту.
44-летняя Жан-Пьер работает с Демократической партией США более 20 лет. Она занимала должность в администрации Барака Обамы и помогала Тайну во время избирательной кампании, когда он был вице-президентом. До этого она работала директором по связям с общественностью MoveOn.org и политическим аналитиком NBC и MSNBC.
Она станет первой темнокожей женщиной и представительницей ЛГБТК+ на этом посту.
Ясно, отличный опыт, хороший послужной список, спасибо за резюме
В чем проблема прочитать статью?
44-летняя Жан-Пьер работает с Демократической партией США более 20 лет. Она занимала должность в администрации Барака Обамы и помогала Тайну во время избирательной кампании, когда он был вице-президентом. До этого она работала директором по связям с общественностью MoveOn.org и политическим аналитиком NBC и MSNBC.
Да да,спасибо за ваш комментарий. Гражданин, собирайтесь в новую лобовую атаку на Харьков. В 12:00 за вами приедут.
Негр, женщина, лгбт - они закрыли сразу 3 позиции диверсити одним махом!
Надо еще ветерана инвалида трансгендера и все, остальные могут быть белыми выпускниками Йеля одного года.
Представляю, как бомбанет у ваты и как будет кривляться пропаганда
Пусть кривляется, они своё истинное лицо уже многократно показали
да и тут в принципе
Это же пресс-секретарь. Не особо важная должность.
немного проиграл с надписи белый дом. я плохой?
Первой представительницей ЛГБТ
Кккомбо. Значит она как работник мега хуевый, раз на это первым делом обращают внимание. От реально. Это уже практика. Процентов 5% работают нормально или хорошо. 95% говноеды, но чёрные или лгбт, которые не хотят впахивать. И да. Сиетл. Так что я знаю про что говорю.
Найс.
Барнаул не на шутку всполошился
Ой блять сколько пищи для наших ебнутых в лице шейнина, скабеевой, соловья и даже уродливая симоньян че нить выскажет
Замена рыжих на черных теперь на уровне правительства
Рыжие девушки ахуенны.
После этой новости на ДТФ начался сущий ад
Оставьте рыжуху, она мне так нравилась! Вообще нужно больше рыжих няшь и чтобы веснушек чем больше - тем лучше!
👍
Ахахаха, Псаки делает псаки ахахаха, ахахаха, ахахах!
ура лгбт нигры занимают власть
да здравствует ядерное очищение планеты
Как будто ты был бы против познакомиться с черненькой лесбухой
Чтобы только не делает чтобы на цыркульбаки не отвечать
ну ща начнётся
Ну хотя бы без усов
ну да. Лучше несменяемого Пескова иметь.