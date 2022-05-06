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Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома Статьи редакции

Её место займёт заместитель — Карин Жан-Пьер. Она станет первой афроамериканкой на этом посту.

3381 просмотров
Фото: Reuters

Об уходе Джен Псаки с должности пресс-секретаря Белого дома сообщила пресс-служба президента США Джо Байдена. Она покинет пост 13 мая.

Фото: Kevin Dietsch

Преемницей Псаки будет её заместитель Карин Жан-Пьер. Она станет первой темнокожей женщиной и представительницей ЛГБТК+ на этом посту.

Фото: People.com

44-летняя Жан-Пьер работает с Демократической партией США более 20 лет. Она занимала должность в администрации Барака Обамы и помогала Тайну во время избирательной кампании, когда он был вице-президентом. До этого она работала директором по связям с общественностью MoveOn.org и политическим аналитиком NBC и MSNBC.

#новости #сша #политика

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60 комментариев
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Защитный Влад

Она станет первой темнокожей женщиной и представительницей ЛГБТК+ на этом посту.
 Ясно, отличный опыт, хороший послужной список, спасибо за резюме

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J. Adlay

В чем проблема прочитать статью?
44-летняя Жан-Пьер работает с Демократической партией США более 20 лет. Она занимала должность в администрации Барака Обамы и помогала Тайну во время избирательной кампании, когда он был вице-президентом. До этого она работала директором по связям с общественностью MoveOn.org и политическим аналитиком NBC и MSNBC.

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6 комментариев
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Vendel

Да да,спасибо за ваш комментарий. Гражданин, собирайтесь в новую лобовую атаку на Харьков. В 12:00 за вами приедут.

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2 комментария
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Сергей Кузнецов

Негр, женщина, лгбт - они закрыли сразу 3 позиции диверсити одним махом!
Надо еще ветерана инвалида трансгендера и все, остальные могут быть белыми выпускниками Йеля одного года.

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4 комментария
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Дед Макар

Представляю, как бомбанет у ваты и как будет кривляться пропаганда

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Капитальный шмель

Пусть кривляется, они своё истинное лицо уже многократно показали

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1 комментарий
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Добро и позитив

да и тут в принципе

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Dan

Это же пресс-секретарь. Не особо важная должность.

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Капитальный шмель
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Потребительский Валера

немного проиграл с надписи белый дом. я плохой?

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Остальной магнит

Первой представительницей ЛГБТ

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Arizona Lops

Кккомбо. Значит она как работник мега хуевый, раз на это первым делом обращают внимание. От реально. Это уже практика. Процентов 5% работают нормально или хорошо. 95% говноеды, но чёрные или лгбт, которые не хотят впахивать. И да. Сиетл. Так что я знаю про что говорю.

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13 комментариев
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Dan

Найс.

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морская улиточка

Барнаул не на шутку всполошился

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Petr Friendship

Ой блять сколько пищи для наших ебнутых в лице шейнина, скабеевой, соловья и даже уродливая симоньян че нить выскажет

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Ардашер Хайридинов

Замена рыжих на черных теперь на уровне правительства

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FlashNeo

Рыжие девушки ахуенны.

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4 комментария
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Непрерывный Конецирк

После этой новости на ДТФ начался сущий ад

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Vadim Zero

Оставьте рыжуху, она мне так нравилась! Вообще нужно больше рыжих няшь и чтобы веснушек чем больше - тем лучше!

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J. Adlay

👍

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Сергій Осипчук

Ахахаха, Псаки делает псаки ахахаха, ахахаха, ахахах!

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Хрустальный творожок

ура лгбт нигры занимают власть
да здравствует ядерное очищение планеты

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Оборонный Абдужаббор

Как будто ты был бы против познакомиться с черненькой лесбухой

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4 комментария
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KPOTOB

Чтобы только не делает чтобы на цыркульбаки не отвечать

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Сухой будильник

ну ща начнётся

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Оладий Лукич

Ну хотя бы без усов

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Elena

ну да. Лучше несменяемого Пескова иметь.

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