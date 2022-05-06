Суд арестовал счета российской структуры Dell на 778 миллионов рублей из-за неоказания услуг после ухода из России Статьи редакции
Из-за риска, что компания если решит покинуть страну, не заплатив долг.
Арбитражный суд Москвы арестовал счета российской структуры американского производителя компьютеров Dell на 778 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку дел.
В суд на ООО «Делл» подал системный интегратор «Талмер». Компания обвинила в необоснованном обогащении и неоказании услуг. Интегратор внёс аванс за техническую поддержку облачных сервисов американской VMware в России, однако «Делл» не выполнила обязательств.
«Делл» — официальный представитель VMware в России и по сути перепродаёт услуги технической поддержки этой компании. VMware прекратила бизнес в стране, но «Делл» не предприняла «никаких действий по альтернативному способу исполнения своих обязательств» и не возвратила авансовые платежи «Талмера», а потом также остановила работу в РФ. Учитывая это, интегратор попросил заблокировать счета ответчика, чтобы компания не смогла уйти из России, не заплатив.
ООО «Делл» контролируется нидерландскими Dell Global Holdings III BV и Dell International Holdings VIII BV, а Нидерланды входят в российский список «недружественных стран». Суд наложил арест на счета компании, мотивируя это наличием «реальной угрозы затруднения или невозможности в будущем исполнить судебный акт».
Ну теперь-то все остальные точно вернуться захотят
ну а хули они деньги взяли?
Какой-то кривой текст
еее импортозамещение
по заветам царя - бей первым!
Хм, таки решились.
Вялая ответочка на замороженные резервы, хы?
Из-за риска, что компания если решит покинуть страну, не заплатив долг