Из-за риска, что компания если решит покинуть страну, не заплатив долг.

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Арбитражный суд Москвы арестовал счета российской структуры американского производителя компьютеров Dell на 778 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку дел.

В суд на ООО «Делл» подал системный интегратор «Талмер». Компания обвинила в необоснованном обогащении и неоказании услуг. Интегратор внёс аванс за техническую поддержку облачных сервисов американской VMware в России, однако «Делл» не выполнила обязательств.

«Делл» — официальный представитель VMware в России и по сути перепродаёт услуги технической поддержки этой компании. VMware прекратила бизнес в стране, но «Делл» не предприняла «никаких действий по альтернативному способу исполнения своих обязательств» и не возвратила авансовые платежи «Талмера», а потом также остановила работу в РФ. Учитывая это, интегратор попросил заблокировать счета ответчика, чтобы компания не смогла уйти из России, не заплатив.

ООО «Делл» контролируется нидерландскими Dell Global Holdings III BV и Dell International Holdings VIII BV, а Нидерланды входят в российский список «недружественных стран». Суд наложил арест на счета компании, мотивируя это наличием «реальной угрозы затруднения или невозможности в будущем исполнить судебный акт».