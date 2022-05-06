Девушку обвиняли по семи уголовным статьям.

{"id":612811,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":612811,"gtm":null} 5689 просмотров

Фото: Людмила Гладкая/«Медиазона.Беларусь»

О приговоре Софии Сапеге сообщает белорусское издание «Зеркало».

Сапега — девушка Романа Протасевича, бывшего главреда белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta. В ноябре 2020 года его вместе с основателем проекта Степаном Путило внесли в список террористов. В мае 2021 года самолёт Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, на котором находились Протасевич и Сапега, экстренно посадили в Минске. Их задержали.

Беларусь Sasha Shambilova 27.05.2021 Сапегу Статьи редакции «Она стала заложницей»: в чём власти обвиняют задержанную в Минске россиянку Софию Главное о происходящем вокруг россиянки, против которой, по данным СМИ, возбудили три уголовных дела. Скриншот из видео телеграм-канала «Жёлтые сливы»

В декабре 2021 года следственный комитет Беларуси предъявил Сапеге окончательное обвинение по семи статьям уголовного кодекса, в том числе в разжигании вражды и розни, организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также незаконном сборе и распространении информации о частной жизни.

По версии следствия, девушка администрировала телеграм-канал «Чёрная книга Беларуси», в котором публиковали личные данные силовиков. Власти страны объявили его экстремистским. В мае государственные телеканалы показали видео, где Сапега заявила, что была редактором канала.