Новости

Софию Сапегу приговорили в Беларуси к шести годам колонии Статьи редакции

Девушку обвиняли по семи уголовным статьям.

5689 просмотров
Фото: Людмила Гладкая/«Медиазона.Беларусь»

О приговоре Софии Сапеге сообщает белорусское издание «Зеркало».

Сапега — девушка Романа Протасевича, бывшего главреда белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta. В ноябре 2020 года его вместе с основателем проекта Степаном Путило внесли в список террористов. В мае 2021 года самолёт Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, на котором находились Протасевич и Сапега, экстренно посадили в Минске. Их задержали.

Беларусь
Sasha Shambilova
«Она стала заложницей»: в чём власти обвиняют задержанную в Минске россиянку Софию Сапегу Статьи редакции

Главное о происходящем вокруг россиянки, против которой, по данным СМИ, возбудили три уголовных дела.

Скриншот из видео телеграм-канала «Жёлтые сливы»

В декабре 2021 года следственный комитет Беларуси предъявил Сапеге окончательное обвинение по семи статьям уголовного кодекса, в том числе в разжигании вражды и розни, организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также незаконном сборе и распространении информации о частной жизни.

По версии следствия, девушка администрировала телеграм-канал «Чёрная книга Беларуси», в котором публиковали личные данные силовиков. Власти страны объявили его экстремистским. В мае государственные телеканалы показали видео, где Сапега заявила, что была редактором канала.

Девушке дали минимальный срок, поскольку она заключила досудебное соглашение со следствием.

#новости #беларусь #суды #nexta #ryanair

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
59 комментариев
Написать комментарий...
Отдаленный блик

Своих не бросаем!

Ответить
Развернуть ветку
Капитальный шмель

Кого бросили - те были не свои

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
Сергей Панфилов

*акция не действует на территории России и Беларуси

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Мобильный татарин
Ответить
Развернуть ветку
Подземный будильник

Конечно не бросаем. Бережно изымаем из недружественных стран любыми способами и сажаем под защиту в казенный дом.

Ответить
Развернуть ветку
Равнодушный рубин
Ответить
Развернуть ветку
Егор Домовой

Я ебу, как хорошо что у них диктатура, блять

Ответить
Развернуть ветку
Ze Katze
Ответить
Развернуть ветку
Эммануэль Макрон. Звони обниму

В тюрячке голытьбой не будут ходить зато

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Велизарий Коул

Зато соль есть. (сарказм)

Ответить
Развернуть ветку
господин Эдик

Спасибо богу!

Ответить
Развернуть ветку
Россия без путина

Даже самолёт Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, не смог удержать и заскочил на огонёк.

Ответить
Развернуть ветку
Навальнята спасают Фермана

что с суженым ее?

Ответить
Развернуть ветку
Психологический динозавр

Расширили суженого

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Roma Dmitriev

ей 6 лет, а ее пацану хату в минске, так получается?

Ответить
Развернуть ветку
Sergey

Яркий пример гендерного неравенства в Восточной Европе

Ответить
Развернуть ветку
господин Эдик

Его бросили, а ее нет - потому что своя

Ответить
Развернуть ветку
пепси

Сил ей. Надеюсь, продержится до бавовны в очке Лукашенко.

Ответить
Развернуть ветку
зимнее безмолвие

ДА ЧТО ТАКОЕ ВАША БАВОВНА БЛЯТЬ

*стикермен бьет по столу кулаком.джпг

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Евгений Миронов

дааа, историю любви просто топовая... Не хочется на протасевича гнать, неизвестно, что с ним делали.
Но в целом история достойная 1984, где "всё равно предашь" в комнате 101.

Ответить
Развернуть ветку
Всевозможный теркин30см

Как там защитник русских граждан?

Ответить
Развернуть ветку
Elena

я тоже запуталась. Протасевича судьба его девушки не волнует?

Ответить
Развернуть ветку
MessereYoh

Вы реально думаете, что от него там что-то зависит?

Ответить
Развернуть ветку
IvanPidorashkin

Я запутался, беларусы помогите разобраться. Протасевич продал жёпу и не получил срок, а его девушка (гражданка мордора), которая вообще непонятно какое отношение имеет к беларуси - села на 6 лет? ЧЗХ?

Ответить
Развернуть ветку
MessereYoh

Села за администрирование каналов ТГ, если верить власти. Но лучше не верить.
Протасевич видное лицо в этой истории, сейчас он с рукой в жопе работает по указке КГБ. Скорее всего, выбор там дали простой. Или работаешь на нас, а она сядет, или завтра вас найдут повешенными в одной комнате, потому что вы поссорились и решили устроить двойное самоубийство.

Ответить
Развернуть ветку
Тимурчик

Да ладно, это чисто для вида либо для президентского помилования, они же сотрудничают с властью.
А че вы минусуете? Вот увидите, через какое-то время её помилует Лукашенко.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Панфилов

Протасевич сотрудничает, и видимо сдал её с потрохами

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Elena

знать бы наверняка...

Ответить
Развернуть ветку
Зянон

ОНА НЕ БУДЕТ СИДЕТЬ ВЕСЬ СРОК, ВЫЙДЕТ РАНЬШЕ.

Ответить
Развернуть ветку
IvanDurov

А, НУ ТОГДА ЛАДНО.

Ответить
Развернуть ветку
усталые игрушки

Тогда даже хорошо, что посадили

Ответить
Развернуть ветку
Асрор

Цирк ебучий у вас там

Ответить
Развернуть ветку
MessereYoh

Блэт это не цирк, это настоящая скотобойня. Просто она ведется под ковром. И просто никто не пишет и не показывает никакие новости об этом.

Ответить
Развернуть ветку
Сухой будильник

Ну хз, может так статься, что в белорусской тюрьме побезопасней будет, чем тут

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Миронов

а может и сдохнуть проще, да?)

Ответить
Развернуть ветку
Русский бокал

Девушке прилетало на ровном месте, конечно. Протасевича вон быстро в оборот взяли, сразу согласился работать в интересах власти, мог бы и за неё попросить, но своя жопа видать дороже.

Ответить
Развернуть ветку
Тимурчик

Почему на ровном? Она вела какой-то телеграм канал, где публиковали инфу про силовиков.

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
Агент Госдепа

Ууу, фашизм, фашизм!!!

Ответить
Развернуть ветку
УюБ

Аж с молнией новость, лол.

Ответить
Развернуть ветку
А я вам сейчас покажу...

Качау!

Ответить
Развернуть ветку
Dan

СУКА. БЛЯТЬ

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Чехов

Блять, как же жалко девушку, ну что за херня.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 59 комментариев
null