Софию Сапегу приговорили в Беларуси к шести годам колонии Статьи редакции
Девушку обвиняли по семи уголовным статьям.
О приговоре Софии Сапеге сообщает белорусское издание «Зеркало».
Сапега — девушка Романа Протасевича, бывшего главреда белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta. В ноябре 2020 года его вместе с основателем проекта Степаном Путило внесли в список террористов. В мае 2021 года самолёт Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, на котором находились Протасевич и Сапега, экстренно посадили в Минске. Их задержали.
В декабре 2021 года следственный комитет Беларуси предъявил Сапеге окончательное обвинение по семи статьям уголовного кодекса, в том числе в разжигании вражды и розни, организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также незаконном сборе и распространении информации о частной жизни.
По версии следствия, девушка администрировала телеграм-канал «Чёрная книга Беларуси», в котором публиковали личные данные силовиков. Власти страны объявили его экстремистским. В мае государственные телеканалы показали видео, где Сапега заявила, что была редактором канала.
Девушке дали минимальный срок, поскольку она заключила досудебное соглашение со следствием.
Своих не бросаем!
Кого бросили - те были не свои
*акция не действует на территории России и Беларуси
Конечно не бросаем. Бережно изымаем из недружественных стран любыми способами и сажаем под защиту в казенный дом.
Я ебу, как хорошо что у них диктатура, блять
В тюрячке голытьбой не будут ходить зато
Зато соль есть. (сарказм)
Спасибо богу!
Даже самолёт Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, не смог удержать и заскочил на огонёк.
что с суженым ее?
Расширили суженого
ей 6 лет, а ее пацану хату в минске, так получается?
Яркий пример гендерного неравенства в Восточной Европе
Его бросили, а ее нет - потому что своя
Сил ей. Надеюсь, продержится до бавовны в очке Лукашенко.
ДА ЧТО ТАКОЕ ВАША БАВОВНА БЛЯТЬ
*стикермен бьет по столу кулаком.джпг
дааа, историю любви просто топовая... Не хочется на протасевича гнать, неизвестно, что с ним делали.
Но в целом история достойная 1984, где "всё равно предашь" в комнате 101.
Как там защитник русских граждан?
я тоже запуталась. Протасевича судьба его девушки не волнует?
Вы реально думаете, что от него там что-то зависит?
Я запутался, беларусы помогите разобраться. Протасевич продал жёпу и не получил срок, а его девушка (гражданка мордора), которая вообще непонятно какое отношение имеет к беларуси - села на 6 лет? ЧЗХ?
Села за администрирование каналов ТГ, если верить власти. Но лучше не верить.
Протасевич видное лицо в этой истории, сейчас он с рукой в жопе работает по указке КГБ. Скорее всего, выбор там дали простой. Или работаешь на нас, а она сядет, или завтра вас найдут повешенными в одной комнате, потому что вы поссорились и решили устроить двойное самоубийство.
Да ладно, это чисто для вида либо для президентского помилования, они же сотрудничают с властью.
А че вы минусуете? Вот увидите, через какое-то время её помилует Лукашенко.
Протасевич сотрудничает, и видимо сдал её с потрохами
знать бы наверняка...
ОНА НЕ БУДЕТ СИДЕТЬ ВЕСЬ СРОК, ВЫЙДЕТ РАНЬШЕ.
А, НУ ТОГДА ЛАДНО.
Тогда даже хорошо, что посадили
Цирк ебучий у вас там
Блэт это не цирк, это настоящая скотобойня. Просто она ведется под ковром. И просто никто не пишет и не показывает никакие новости об этом.
Ну хз, может так статься, что в белорусской тюрьме побезопасней будет, чем тут
а может и сдохнуть проще, да?)
Девушке прилетало на ровном месте, конечно. Протасевича вон быстро в оборот взяли, сразу согласился работать в интересах власти, мог бы и за неё попросить, но своя жопа видать дороже.
Почему на ровном? Она вела какой-то телеграм канал, где публиковали инфу про силовиков.
Ууу, фашизм, фашизм!!!
Аж с молнией новость, лол.
Качау!
СУКА. БЛЯТЬ
Блять, как же жалко девушку, ну что за херня.