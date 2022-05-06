Суд в Беларуси приговорил россиянку Софию Сапегу к шести годам лишения свободы Статьи редакции
Её обвиняли по семи статьям.
О приговоре Софии Сапере сообщает белорусское издание «Зеркало».
Софья Сапега — девушка Романа Протасевича, бывшего главреда белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta. В ноябре 2020 года его вместе с основателем проекта Степаном Путило внесли в список террористов. В мае 2021 года самолёт, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, на котором находились Протасевич и Сапега, экстренно посадили в Минске. Их задержали.
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Своих не бросаем!
Кого бросили - те были не свои
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А там 3е сентября
*акция не действует на территории России и Беларуси
Я ебу, как хорошо что у них диктатура, блять
В тюрячке голытьбой не будут ходить зато
Но потом ведь придется заплатить за содержание в тюрьме.
Или это относится только ко временному? Хм
Зато соль есть. (сарказм)
что с суженым ее?
Расширили суженого
ну правда. Пропал из инфополя
Да ладно, это чисто для вида либо для президентского помилования, они же сотрудничают с властью.
Протасевич сотрудничает, и видимо сдал её с потрохами
сдал? да там нарисуют что хочш