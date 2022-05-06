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Суд в Беларуси приговорил россиянку Софию Сапегу к шести годам лишения свободы Статьи редакции

Её обвиняли по семи статьям.

О приговоре Софии Сапере сообщает белорусское издание «Зеркало».

Софья Сапега — девушка Романа Протасевича, бывшего главреда белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta. В ноябре 2020 года его вместе с основателем проекта Степаном Путило внесли в список террористов. В мае 2021 года самолёт, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, на котором находились Протасевич и Сапега, экстренно посадили в Минске. Их задержали.

Фото: Людмила Гладкая/«Медиазона.Беларусь»

#новости #беларусь

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16 комментариев
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Отдаленный блик

Своих не бросаем!

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Капитальный шмель

Кого бросили - те были не свои

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морская улиточка

Перевернём страницу

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пепси

А там 3е сентября

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Сергей Панфилов

*акция не действует на территории России и Беларуси

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Равнодушный рубин
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Егор Домовой

Я ебу, как хорошо что у них диктатура, блять

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

В тюрячке голытьбой не будут ходить зато

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Andre Err

Но потом ведь придется заплатить за содержание в тюрьме.
Или это относится только ко временному? Хм

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Велизарий Коул

Зато соль есть. (сарказм)

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Навальнята спасают Фермана

что с суженым ее?

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Психологический динозавр

Расширили суженого

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Навальнята спасают Фермана

ну правда. Пропал из инфополя

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Тимурчик

Да ладно, это чисто для вида либо для президентского помилования, они же сотрудничают с властью.

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Сергей Панфилов

Протасевич сотрудничает, и видимо сдал её с потрохами

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Уличный коктейль

сдал? да там нарисуют что хочш

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