В правительственный перечень товаров для параллельного импорта в Россию вошли приставки Xbox и PlayStation Статьи редакции
Их можно будет ввозить в страну без согласия правообладателя.
Министерство промышленности и торговли РФ утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта — ввоза в страну без разрешения правообладателя, через дилеров.
Российское правительство легализовало параллельный импорт 30 марта. В перечень продукции вошло множество товаров, среди них:
- ядерные реакторы;
- музыкальные инструменты;
- часы Apple;
- автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley;
- двигатели для Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen;
- бытовая техника Electrolux, Siemens и Dyson;
- игровые приставки Xbox, PlayStation и Nintendo.
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без работающего магазина они как бы нахуй не нужны
Пиратские болванки вернутся?
Будут продавать с наценкой из-за учетки, активированной в Европе. Делов то. Хочешь не быть русским используя впн.
А что, регистрацию в другой стране без впн не сделать?
Диски с черных прилавков будут.
ядерные реакторы
O_O
короче готовимся к фоллауту
Я то по- наивности думал, что Россия свои ядерные реакторы производит...А оказывается, они тоже импортные??
так, пойду на дтф погляжу
хм, там нет такой новости. вы чё
они не в курсе, вне политики же, долго доходит
ЗА ЧТО??
Правильно будет "выделения"?
там еще Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo
Что-то на богатом
Как кто-то в другом месте в комментах спросил, "А ЧЁ с гарантией?"
вот реально вопрос)
У нас тут проблемы даже с гарантом конституции, а ты про это
гарантий сейчас вообще никаких
Ну теперь заживём
со слезами на глазах
один хрен их нет в наличии
Sony и Microsoft ничего не стоит заблочить серые устройства ¯\_(ツ)_/¯
Унесите это на дтф пожалуйста
Но они же теперь будут стоить в сто раз дороже, так? Какая-нибудь ПС5, которая и так дофига стоила вообще взлетит.
По идее, наоборот. Параллельный импорт ведет к снижению цен, т.к. монополии единого дилера/импортера больше нет (или картеля из небольшого количества аккредитованых). По крайней мере, как только отладят поставку.
Могут вырасти из-за курса или мирового дефицита, но не в сто раз, и это без параллельного импорта было.
Вообще, параллельный импорт в России и так давно обсуждают, как потенциально положительный механизм для рынка. Есть и минусы, вроде гарантий обслуживания.
Их можно будет ввозить в страну без согласия правообладателя
Тебе не нужно согласие правообладателя если ты и не собирался его спрашивать.
Надо чтоб Apple просто банил все устройства, которые на территории Рашки будут в интернет выходить. Тогда этим импортом можно будет подтереться. Пусть на китайские дроиды переходят
Или же рыночек зарешает и аппл закроет на это глаза в погоне за прибылью
Пацаны как всегда порешали уже
Показательно. Сидите играйте на улицу не высовывайтесь.
Игры бухло и всякое такое глушат протестные настроения а жулики это хорошо знают поэтому стараются загасить на корню всякие движухи.
скорей бы конец