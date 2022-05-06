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В правительственный перечень товаров для параллельного импорта в Россию вошли приставки Xbox и PlayStation Статьи редакции

Их можно будет ввозить в страну без согласия правообладателя.

Министерство промышленности и торговли РФ утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта — ввоза в страну без разрешения правообладателя, через дилеров.

Российское правительство легализовало параллельный импорт 30 марта. В перечень продукции вошло множество товаров, среди них:

  • ядерные реакторы;
  • музыкальные инструменты;
  • часы Apple;
  • автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley;
  • двигатели для Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen;
  • бытовая техника Electrolux, Siemens и Dyson;
  • игровые приставки Xbox, PlayStation и Nintendo.

#новости #xbox #playstation

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81 комментарий
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Оборонный Абдужаббор

без работающего магазина они как бы нахуй не нужны

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Добро и позитив

Пиратские болванки вернутся?

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18 комментариев
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aliftin

Будут продавать с наценкой из-за учетки, активированной в Европе. Делов то. Хочешь не быть русским используя впн.

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7 комментариев
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морская улиточка

А что, регистрацию в другой стране без впн не сделать?

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7 комментариев
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Vladislav

Диски с черных прилавков будут.

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Необычный цвет

ядерные реакторы
 O_O

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Оборонный Абдужаббор

короче готовимся к фоллауту

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Kikaxa

Я то по- наивности думал, что Россия свои ядерные реакторы производит...А оказывается, они тоже импортные??

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1 комментарий
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Давний диод

так, пойду на дтф погляжу

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Давний диод

хм, там нет такой новости. вы чё

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3 комментария
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Dr. Acula

они не в курсе, вне политики же, долго доходит

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Русский бокал

ЗА ЧТО??

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Правильно будет "выделения"?

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Северный якорь
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Сухой будильник
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Внутренний ящик

там еще Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo

Все о народе думают — Офтоп на TJ
Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта в РФ, например, в категории…
tjournal.ru
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Равнодушный рубин

Что-то на богатом

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Евгений Миронов

Как кто-то в другом месте в комментах спросил, "А ЧЁ с гарантией?"
вот реально вопрос)

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Дмитрий Царь

У нас тут проблемы даже с гарантом конституции, а ты про это

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1 комментарий
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Капитальный шмель

гарантий сейчас вообще никаких

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1 комментарий
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Ржавый Тромбон

Ну теперь заживём

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испанский смех

со слезами на глазах

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Капитальный шмель

один хрен их нет в наличии

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Внутренний ящик

Sony и Microsoft ничего не стоит заблочить серые устройства ¯\_(ツ)_/¯

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4 комментария
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морская улиточка

Унесите это на дтф пожалуйста

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K P

Но они же теперь будут стоить в сто раз дороже, так? Какая-нибудь ПС5, которая и так дофига стоила вообще взлетит.

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Давид Гобронидзе

По идее, наоборот. Параллельный импорт ведет к снижению цен, т.к. монополии единого дилера/импортера больше нет (или картеля из небольшого количества аккредитованых). По крайней мере, как только отладят поставку.

Могут вырасти из-за курса или мирового дефицита, но не в сто раз, и это без параллельного импорта было.

Вообще, параллельный импорт в России и так давно обсуждают, как потенциально положительный механизм для рынка. Есть и минусы, вроде гарантий обслуживания.

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4 комментария
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Alexander D

Их можно будет ввозить в страну без согласия правообладателя
Тебе не нужно согласие правообладателя если ты и не собирался его спрашивать.

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vxisltmfmnfoecujpt

Надо чтоб Apple просто банил все устройства, которые на территории Рашки будут в интернет выходить. Тогда этим импортом можно будет подтереться. Пусть на китайские дроиды переходят

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Дмитрий Зуев

Или же рыночек зарешает и аппл закроет на это глаза в погоне за прибылью

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1 комментарий
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зимнее безмолвие

Пацаны как всегда порешали уже

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зимнее безмолвие
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INNOспички

Показательно. Сидите играйте на улицу не высовывайтесь.
Игры бухло и всякое такое глушат протестные настроения а жулики это хорошо знают поэтому стараются загасить на корню всякие движухи.

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Смелый Слава

скорей бы конец

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