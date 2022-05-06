Суд в Петербурге запретил распространение фильма «Зеленый слоник» Статьи редакции
Под запрет попали также «Ниндзя-убийца» и «Эксперимент за стеклом».
6 мая Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещёнными в России фильмы «Зелёный слоник», «Ниндзя-убийца» и «Эксперимент за стеклом» и заблокировал доступ к страницам, где распространяли контент. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Согласно материалам дела, в перечисленных картинах содержатся «сцены насилия, расчленения тела человека, иных способов убийств в особо жестокой форме». В решении суда также указаны четыре ссылки на онлайн-ресурсы, где пользователи могли свободно посмотреть фильмы «без ограничения по кругу лиц и возрасту».
«Зелёный слоник» — российский андерграундный фильм режиссёра Светланы Басковой. Картина вышла ещё в 1999 году, но набрала популярность вместе с распространением интернета, где стала источником многочисленных мемов и цитат.
Теперь его удалят из интернета.
Ничего святого для них нет…
Удалят из Интернета. Хахаха что блядь? Они там обкурились? Интернет скоро сам их удалит.
"Пизда тебе, интернета ебанная!"(Суд РФ)
Пусть попробуют, клоуны блять.
Ожидал, что будет статья за "дискредитацию вооружённых сил РФ"
не смотрел, теперь придется?
не смотрел - не мужик
бля просили же быть людьми
ПОТОМУ ЧТО НИКОМУ НЕЛЬЗЯ ЗНАТЬ СКОЛЬКО ИСТРЕБИТЕЛЕЙ В РФ СУКА
курлык
Удар по русской культуре
ничего, рано или поздно, нужные люди окажутся в гауптвахте.
партия сказала значит пора исполнять
Лучше бы блять на гос уровне если не озвучку, то хотя бы субтитры делали к фильмам (блять, что я несу?)
Действительно, чо несешь то? Чтобы ещё и субтитры были идеологически правильным?
Всмысле, удалят? Это классика, это знать надо.
Сука, а ведь на заседании они его на серьезных щах смотрели
Хех, представляете себе, сидит какой-то чинуша, смотрит Зеленого Слоника и говорит: « Этот фильм надо запретить»
Я конечно не согласен с политикой запретов, но Зеленый слоник реально хуета полная. Единственный плюс этого фильма, это то, что он сгенерил кучу бессмертных мемов
Ну так это классический случай "так плохо, что даже хорошо".
Но зачем государству запрещать хуёвые фильмы? Первыми же под нож пойдут те, которые финансируются государством)
Я бы не сказал. Там такой саспенс разыгранный Пахомом что смотришь и как-будто ты там с ними сидишь