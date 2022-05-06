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Суд в Петербурге запретил распространение фильма «Зеленый слоник» Статьи редакции

Под запрет попали также «Ниндзя-убийца» и «Эксперимент за стеклом».

Кадр из фильма «Зелёный слоник»

6 мая Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещёнными в России фильмы «Зелёный слоник», «Ниндзя-убийца» и «Эксперимент за стеклом» и заблокировал доступ к страницам, где распространяли контент. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Согласно материалам дела, в перечисленных картинах содержатся «сцены насилия, расчленения тела человека, иных способов убийств в особо жестокой форме». В решении суда также указаны четыре ссылки на онлайн-ресурсы, где пользователи могли свободно посмотреть фильмы «без ограничения по кругу лиц и возрасту».

Фильм «Зеленый слоник», например, содержит информацию, причиняющую вред психологическому здоровью несовершеннолетних, так как демонстрирует натуралистично с анатомическими подробностями эпизоды жестоких убийств и может вызвать у детей страх, ужас или панику.

из сообщения пресс-службы судов

«Зелёный слоник» — российский андерграундный фильм режиссёра Светланы Басковой. Картина вышла ещё в 1999 году, но набрала популярность вместе с распространением интернета, где стала источником многочисленных мемов и цитат.

#новости #кино #блокировки

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Материал дополнен редакцией
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24 комментария
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tuorqai

Теперь его удалят из интернета.

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Борат Сагдиев
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Жовто Блакытный Песец

Ничего святого для них нет…

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Пятая Бензоколонна

Удалят из Интернета. Хахаха что блядь? Они там обкурились? Интернет скоро сам их удалит.

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Kikaxa

"Пизда тебе, интернета ебанная!"(Суд РФ)

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Glory to Ukraine

Пусть попробуют, клоуны блять.

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Crazy .

Ожидал, что будет статья за "дискредитацию вооружённых сил РФ"

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Внутренний ящик

не смотрел, теперь придется?

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Ценный шар

не смотрел - не мужик

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javascript
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Senya

бля просили же быть людьми

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Книжный Макс

ПОТОМУ ЧТО НИКОМУ НЕЛЬЗЯ ЗНАТЬ СКОЛЬКО ИСТРЕБИТЕЛЕЙ В РФ СУКА

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Владислав Васильев

курлык

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Denis Kostyrko

Удар по русской культуре

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Chlorine

ничего, рано или поздно, нужные люди окажутся в гауптвахте.

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Exorcist

партия сказала значит пора исполнять

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Glory to Ukraine

Лучше бы блять на гос уровне если не озвучку, то хотя бы субтитры делали к фильмам (блять, что я несу?)

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Nick Rosenberg

Действительно, чо несешь то? Чтобы ещё и субтитры были идеологически правильным?

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Формальный паук например

Всмысле, удалят? Это классика, это знать надо.

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Luckyanchikov Max

Сука, а ведь на заседании они его на серьезных щах смотрели

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Кривой Мика

Хех, представляете себе, сидит какой-то чинуша, смотрит Зеленого Слоника и говорит: « Этот фильм надо запретить»

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Yggdrasil

Я конечно не согласен с политикой запретов, но Зеленый слоник реально хуета полная. Единственный плюс этого фильма, это то, что он сгенерил кучу бессмертных мемов

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Chlorine

Ну так это классический случай "так плохо, что даже хорошо".
Но зачем государству запрещать хуёвые фильмы? Первыми же под нож пойдут те, которые финансируются государством)

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у дракона понос

Я бы не сказал. Там такой саспенс разыгранный Пахомом что смотришь и как-будто ты там с ними сидишь

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