Под запрет попали также «Ниндзя-убийца» и «Эксперимент за стеклом».

Кадр из фильма «Зелёный слоник»

6 мая Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещёнными в России фильмы «Зелёный слоник», «Ниндзя-убийца» и «Эксперимент за стеклом» и заблокировал доступ к страницам, где распространяли контент. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Согласно материалам дела, в перечисленных картинах содержатся «сцены насилия, расчленения тела человека, иных способов убийств в особо жестокой форме». В решении суда также указаны четыре ссылки на онлайн-ресурсы, где пользователи могли свободно посмотреть фильмы «без ограничения по кругу лиц и возрасту».

Фильм «Зеленый слоник», например, содержит информацию, причиняющую вред психологическому здоровью несовершеннолетних, так как демонстрирует натуралистично с анатомическими подробностями эпизоды жестоких убийств и может вызвать у детей страх, ужас или панику. из сообщения пресс-службы судов

«Зелёный слоник» — российский андерграундный фильм режиссёра Светланы Басковой. Картина вышла ещё в 1999 году, но набрала популярность вместе с распространением интернета, где стала источником многочисленных мемов и цитат.

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