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vc.ru

Google Play запретил разработчикам загружать и обновлять платные приложения в России Статьи редакции

Покупки и оплата подписок в магазине приложений отключены с начала марта.

С 5 мая загрузка и обновление уже существующих платных приложений в Google Play запрещены в России. Для бесплатных приложений изменений нет.

Компания рекомендовала разработчикам, чьи приложения поставляют «критически важные услуги» удалить подписки или сделать приложение полностью бесплатным.

В марте Google отключила покупки и оплату подписок в Play Store из-за проблем с платежами. Тогда компания запретила россиянам скачивать платные приложения, но разработчики могли загружать их в магазин.

#новости #google #googleplay

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53 комментария
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Тимурчик

Что случилось? Я просто вне политики.

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Русский бокал

Вот ты смеёшься, а такие люди ведь реально есть. Я вообще не готов это понимать.

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8 комментариев
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Чапаев и Пустота

На VC щас такие комменты в минусах )))

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Капитальный шмель

Google Play доигрался

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3 комментария
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Оборонный Абдужаббор

пизда

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Русский бокал

Да.

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9 комментариев
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Капитальный шмель

ни дня без отключения новых сервисов

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4 комментария
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Дед Макар

получается айтишникам на Айос и Андроид в РФ можно просто сидеть в офисе и не работать?

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Александр Сирота

можно не работать, и дома сидеть

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Тимурчик

Получается так, опасная ситуация, вдруг политикой от безделья заинтересуются.

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пепси

И не есть

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Матвей Коновалов

Почему? Если ты пилишь приложение на внешний заказ, то тебе на это поебать — заказчик сам будет публиковать, а код писать тебе это никак не мешает.
Если у тебя продуктовая компания, то откроют офис вне России (если уже не открыт).

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Яблан Пердиня

я думал итак нихуя не оплатить

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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

Разные вещи. До этого пользователи из РФ не могли ничего покупать, теперь не могут ничего покупать у разработчиков из РФ.
Так-то на россиянах свет клином не сошёлся, много разрабов приложения делали под западную аудиторию, с которых теперь денег не получить.

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2 комментария
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Слышный Денис

Чек как ведроводы соснули тунца?

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Роман Князев

у нас апк есть
а у вас яблочко на задней крышке

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Пластиковое Окно

Нет, есть же РосСберХуйМегаМаркет.

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4 комментария
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Ахах чел забыл почту и пароль

Интересно насколько это вообще отразится, а то обычно "российские разработчики" не настолько дураки чтобы регистрировать бизнес в россии

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пепси

you'd be surprised

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Dan

Найс

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Ржавый Тромбон

Freedom!

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Конь Федерации

Собираешь вещи, валишь нахер из этой прокаженной путинизмом страны, регистрируешься где-нибудь за бугром и живешь.

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Arugin

Знатно ебнули по режиму! Путин завтра остановит войну и подпишет капитуляцию.

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