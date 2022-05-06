Google Play запретил разработчикам загружать и обновлять платные приложения в России Статьи редакции
Покупки и оплата подписок в магазине приложений отключены с начала марта.
С 5 мая загрузка и обновление уже существующих платных приложений в Google Play запрещены в России. Для бесплатных приложений изменений нет.
Компания рекомендовала разработчикам, чьи приложения поставляют «критически важные услуги» удалить подписки или сделать приложение полностью бесплатным.
В марте Google отключила покупки и оплату подписок в Play Store из-за проблем с платежами. Тогда компания запретила россиянам скачивать платные приложения, но разработчики могли загружать их в магазин.
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Что случилось? Я просто вне политики.
Вот ты смеёшься, а такие люди ведь реально есть. Я вообще не готов это понимать.
На VC щас такие комменты в минусах )))
Google Play доигрался
пизда
Да.
ни дня без отключения новых сервисов
получается айтишникам на Айос и Андроид в РФ можно просто сидеть в офисе и не работать?
можно не работать, и дома сидеть
Получается так, опасная ситуация, вдруг политикой от безделья заинтересуются.
И не есть
Почему? Если ты пилишь приложение на внешний заказ, то тебе на это поебать — заказчик сам будет публиковать, а код писать тебе это никак не мешает.
Если у тебя продуктовая компания, то откроют офис вне России (если уже не открыт).
я думал итак нихуя не оплатить
Разные вещи. До этого пользователи из РФ не могли ничего покупать, теперь не могут ничего покупать у разработчиков из РФ.
Так-то на россиянах свет клином не сошёлся, много разрабов приложения делали под западную аудиторию, с которых теперь денег не получить.
Чек как ведроводы соснули тунца?
у нас апк есть
а у вас яблочко на задней крышке
Нет, есть же РосСберХуйМегаМаркет.
Интересно насколько это вообще отразится, а то обычно "российские разработчики" не настолько дураки чтобы регистрировать бизнес в россии
you'd be surprised
Найс
Freedom!
Собираешь вещи, валишь нахер из этой прокаженной путинизмом страны, регистрируешься где-нибудь за бугром и живешь.
Знатно ебнули по режиму! Путин завтра остановит войну и подпишет капитуляцию.