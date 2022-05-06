Баланс App Store и iTunes стало нельзя пополнить с помощью QIWI Статьи редакции
Когда функцию восстановят, в компании не уточнили.
- Пополнить баланс App Store и iTunes с «QIWI Кошелька» временно нельзя из-за решения поставщика услуги, рассказали «РИА Новости» в компании. Речь не о самой Apple, а о дистрибуторе кодов для пополнения в App Store и iTunes в России.
- Пополнение счёта с помощью «QIWI Кошелька» было одним из немногих доступных способов для россиян после введения санкций. Пользователь мог купить код цифровой карты на нужную сумму, а затем активировать его — деньги зачислялись на счёт в App Store.
- У пользователей продукции Apple в России, судя по всему, остался только один вариант пополнения баланса — со счёта телефона. Apple не комментировала ситуацию.
- В марте работу в России приостановили Visa и Mastercard — карты этих платёжных систем, выпущенные в России, в том числе перестали работать с Apple Pay. Позже Apple отключила от Apple Pay и карты «Мир».
1383 просмотров
столько хуйни благодаря одному человеку. не думал что можно столько пиздеце принести в наше время
ну не один, у него ещё есть окружение
нарышкин штоле? кружок демократов прям. царь один.
Есть ведь непосредственные исполнители. Которые ведь могли сказать ему, что он творит хуету. Где был Лавров, Шойгу, вся остальная шоблаёбла.
Где, блядь, Герасимов? Это же настоящий военный, всю службу прошёл до начальника Генштаба. Этому его армия научила? Нападать на чужих научила?
Пошли они все не хуй. Их ждёт тюрьма. Путин точно не один.
Всё, можно помирать.
Нельзя
Ну мааам.
Шапку надень
Так царь за лояльность просто пообещал дать еще больше денег и все
Не верю, что такое можно купить за деньги. Они идейные мрази.
ты видел как нарышкин (служба внешней разведки) пытался угадать что хочет царь? там никто не может перечить. никто. особенно если ты исполнитель, то твое дело исполнять.
Да все видели этот позор. Вот только они были рядом, знали и ничего не сделали.
Теперь Лавров и Шойгу у вас виноваты, что такое допустили, конечно.
Примерно с таким же успехом можно обвинить хвост бешеной собаки в том, что не усыпил её.
А что, не виноваты? Виноваты не меньше Путина.
Виноваты, кто спорит. Но ты так говоришь, с такой претензией, как будто ожидал от них какого-то сопротивления. Они часть системы и все там повязаны.
Я развивал мысль Филатова, мол не только благодаря Путину это всё.
тогда один
от великого геополитика великий и пиздец
Не жаль.
Пришел сюда за этим
Жаль
Привет БРАТ
Продолжает работать оплата со счёта мобильного оператора. И не надо с какими-то картами возиться.
У меня через телефон не работает
Фиг знает, эпл мьюзик продлевается.
*продлевался
Ладно, я почти поверил.
Купил приложение за 15 рублей.
Тоже не работает через телефон...
Как минимум через Мтс нормально работает, только что баланс Эппл айди пополнил
когда отключат оплату с мобильного что скажешь?
«Не надо с какими-то картами возиться»
Скажу как ещё можно оплатить, если буду знать.
Пора менять регион...проживания...
Каки сума новинка
Яка сумна новина
Печалька
Я так понял, что киви и от али тоже отвалился? Сейчас был вариант оплаты только картой.
а что карта не проходит?
Пополню ваш счет в аппле сторе с помощью карты амприкано банка. Дорохо
Del
Представляю, как Путин сейчас заходит на торрент и там скачивает новый альбом Arcade Fire, или новый фильм Бэтмана