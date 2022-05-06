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Баланс App Store и iTunes стало нельзя пополнить с помощью QIWI Статьи редакции

Когда функцию восстановят, в компании не уточнили.

  • Пополнить баланс App Store и iTunes с «QIWI Кошелька» временно нельзя из-за решения поставщика услуги, рассказали «РИА Новости» в компании. Речь не о самой Apple, а о дистрибуторе кодов для пополнения в App Store и iTunes в России.
  • Пополнение счёта с помощью «QIWI Кошелька» было одним из немногих доступных способов для россиян после введения санкций. Пользователь мог купить код цифровой карты на нужную сумму, а затем активировать его — деньги зачислялись на счёт в App Store.
  • У пользователей продукции Apple в России, судя по всему, остался только один вариант пополнения баланса — со счёта телефона. Apple не комментировала ситуацию.
  • В марте работу в России приостановили Visa и Mastercard — карты этих платёжных систем, выпущенные в России, в том числе перестали работать с Apple Pay. Позже Apple отключила от Apple Pay и карты «Мир».

#новости #appstore #itunes

1383 просмотров
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43 комментария
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Хлопак

столько хуйни благодаря одному человеку. не думал что можно столько пиздеце принести в наше время

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Откровенный Паша

ну не один, у него ещё есть окружение

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Хлопак

нарышкин штоле? кружок демократов прям. царь один.

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Русский бокал

Есть ведь непосредственные исполнители. Которые ведь могли сказать ему, что он творит хуету. Где был Лавров, Шойгу, вся остальная шоблаёбла.

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Русский бокал

Где, блядь, Герасимов? Это же настоящий военный, всю службу прошёл до начальника Генштаба. Этому его армия научила? Нападать на чужих научила?
Пошли они все не хуй. Их ждёт тюрьма. Путин точно не один.

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Русский бокал

Всё, можно помирать.

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Внезапный коктейль

Нельзя

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Русский бокал

Ну мааам.

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Внезапный коктейль

Шапку надень

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max payne
Где был Лавров, Шойгу, вся остальная шоблаёбла.

Так царь за лояльность просто пообещал дать еще больше денег и все

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Русский бокал

Не верю, что такое можно купить за деньги. Они идейные мрази.

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Хлопак

ты видел как нарышкин (служба внешней разведки) пытался угадать что хочет царь? там никто не может перечить. никто. особенно если ты исполнитель, то твое дело исполнять.

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Русский бокал

Да все видели этот позор. Вот только они были рядом, знали и ничего не сделали.

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Иван Бурданов

Теперь Лавров и Шойгу у вас виноваты, что такое допустили, конечно.
Примерно с таким же успехом можно обвинить хвост бешеной собаки в том, что не усыпил её.

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Русский бокал

А что, не виноваты? Виноваты не меньше Путина.

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Иван Бурданов

Виноваты, кто спорит. Но ты так говоришь, с такой претензией, как будто ожидал от них какого-то сопротивления. Они часть системы и все там повязаны.

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Русский бокал

Я развивал мысль Филатова, мол не только благодаря Путину это всё.

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Откровенный Паша

тогда один

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Капитальный шмель

от великого геополитика великий и пиздец

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Ржавый Тромбон

Не жаль.

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Жаль

Пришел сюда за этим

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Высер Высера

Жаль

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Нейроорлов

Привет БРАТ

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Русский бокал

Продолжает работать оплата со счёта мобильного оператора. И не надо с какими-то картами возиться.

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Замечательный калькулятор

У меня через телефон не работает

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Русский бокал

Фиг знает, эпл мьюзик продлевается.

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Внутренний ящик

*продлевался

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Русский бокал

Ладно, я почти поверил.

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Русский бокал

Купил приложение за 15 рублей.

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Джейсон Роланд

Тоже не работает через телефон...

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фиолетовый бобер

Как минимум через Мтс нормально работает, только что баланс Эппл айди пополнил

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Слышный Денис

когда отключат оплату с мобильного что скажешь?

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Формальный паук например

«Не надо с какими-то картами возиться»

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Русский бокал

Скажу как ещё можно оплатить, если буду знать.

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Пластиковое Окно

Пора менять регион...проживания...

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MEGAtraXXXer666

Каки сума новинка

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Россию не спасти

Яка сумна новина

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Пластиковое Окно

Печалька

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Луговой Мариец

Я так понял, что киви и от али тоже отвалился? Сейчас был вариант оплаты только картой.

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Раненый велосипед

а что карта не проходит?

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Высер Высера

Пополню ваш счет в аппле сторе с помощью карты амприкано банка. Дорохо

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Высер Высера

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Сергей Сасквач

Представляю, как Путин сейчас заходит на торрент и там скачивает новый альбом Arcade Fire, или новый фильм Бэтмана

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