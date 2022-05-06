Запись оставалась в аккаунте около получаса.

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Скриншот из телеграм-канала SOTA

Вечером 6 мая в официальном и подтверждённом инстаграм*-аккаунте посольства России в Эдинбурге (Шотландия) появился пост в поддержку Украины. Скриншоты распространились в соцсетях и по СМИ. «Новая газета. Европа» подчёркивает, что пост набрал более тысячи лайков и стал самым популярным в профиле консульства.

Публикация появилась за подписью генерального консула России в Эдинбурге Андрея Яковлева. Информация о нём есть на сайте дипломатического представительства.

Я, генеральный консул России в Эдинбурге, Яковлев А. И., категорически осуждаю проведение военной спецоперации ВС РФ против суверенного, независимого государства Украины. Всесторонне поддерживаю любую помощь ВСУ [Вооружённым силам Украины] от стран ЕС. содержание поста

Посольства находятся в структуре МИД РФ и подчиняются ему. Запись примечательна тем, что противоречит официальной позиции России в отношении боевых действий в Украине. Ни одно из посольств не высказывалось подобным образом.

Как обратили внимание в соцсетях, примерно через полчаса пост удалили из аккаунта. Генеральное консульство России в Эдинбурге заявило РБК, что аккаунт «был взломан», и заверило, что Яковлев не делал подобных публикаций.

*Meta признана в России экстремистской, а инстаграм и фейсбук запрещены