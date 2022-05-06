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Консульство России в Эдинбурге выпустило пост в поддержку Украины, но вскоре удалило его и заявило о «взломе» Статьи редакции

Запись оставалась в аккаунте около получаса.

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Скриншот из телеграм-канала SOTA

Вечером 6 мая в официальном и подтверждённом инстаграм*-аккаунте посольства России в Эдинбурге (Шотландия) появился пост в поддержку Украины. Скриншоты распространились в соцсетях и по СМИ. «Новая газета. Европа» подчёркивает, что пост набрал более тысячи лайков и стал самым популярным в профиле консульства.

Публикация появилась за подписью генерального консула России в Эдинбурге Андрея Яковлева. Информация о нём есть на сайте дипломатического представительства.

Я, генеральный консул России в Эдинбурге, Яковлев А. И., категорически осуждаю проведение военной спецоперации ВС РФ против суверенного, независимого государства Украины. Всесторонне поддерживаю любую помощь ВСУ [Вооружённым силам Украины] от стран ЕС.

содержание поста

Посольства находятся в структуре МИД РФ и подчиняются ему. Запись примечательна тем, что противоречит официальной позиции России в отношении боевых действий в Украине. Ни одно из посольств не высказывалось подобным образом.

Как обратили внимание в соцсетях, примерно через полчаса пост удалили из аккаунта. Генеральное консульство России в Эдинбурге заявило РБК, что аккаунт «был взломан», и заверило, что Яковлев не делал подобных публикаций.

*Meta признана в России экстремистской, а инстаграм и фейсбук запрещены

#новости #конфликтнаукраине #инстаграм

Материал дополнен редакцией
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26 комментариев
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Внешний микрофон

Кхе-кхе

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Заводной апельсин

Трусы ещё пусть проверяет на "новичок" )))

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Константин

И счетчик гейгера пусть носит с собой

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Александр Колесников
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Капитальный шмель

машуля

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Капитальный шмель

Скажут что взломали?

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Пятая колонка

Выпадет из окна посольства

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Блестящий Денис

За 2 недели до этого

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Откровенный Паша

Уже

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Paul Filatov

началось!!!1 vs. взломали
Гоу)

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Не палимося

Топ, дипломатьі первьіе должньі посьіпаться. А почему спец операция, а не война? Боится блокировки?

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Нерестович

Соблюдает закон. В принципе лишнее подтверждение, что это не взлом.

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Не палимося

Он же даже не в россии. Смысл соблюдать, если самим постом он уже себе подписывает приговор?

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Lee

Выслать-то все равно могут

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Откровенный Паша

Посольство является территорией страны, чьи интересы оно представляет

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Не палимося

Ну, то есть, он своей поддержкой ВСУ уже дискредитировал ВСР, что ещё оно мог нарушить, если бы сказал Война?

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Нерестович

Показать как должен делать публичные заявления профессионал. На фоне хрюканины министра идиотских дел выглядит именно так.

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Pervertido

Бесят, если честно, такие ублюдки, написал бы в первый день то можно было принять за чистую монету а так сейчас убежище для себя и семьи по быстрому сообразит а европейцы мигом забудут что он всю жизнь на кремль работал.

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Нерестович

лучше так чем "мочить хохлов до киева"

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iollk

Ну то есть те кто всё таки высказался – ублюдки меркантильные, а к тем кто продолжает молчать претензий нет?

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Pervertido

Я просто не верю что это искренне.

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Dmitry Sursin

Я так понимаю, твоя позиция по оправданию Ялмара Шахта - не очень то и согласна с международным военным трибуналом?
До самой "Валькирии" управлял нац. банком...

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Pervertido

Трибунал вообще странно судил - гесса посадили пожизненно а многие командиры айнзатцгрупп вышли на свободу по состоянию здоровья. Шахт хотяб сразу высказался а не ждал больше двух месяцев.

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Черный список
от имени консула РФ Андрея Яковлева

"бывшего консула"

уволился две недели назад

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Lee

Жаль, что в 21 веке людям приходится оправдываться за то, что они - кровожадные людоеды не от вынужденности, а от личного выбора, и желание гуманизма им чуждо

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Веб Инструменты
осуждаю поведение спецоперации

Ух уж эти миллениалы.

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