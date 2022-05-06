Консульство России в Эдинбурге выпустило пост в поддержку Украины, но вскоре удалило его и заявило о «взломе» Статьи редакции
Запись оставалась в аккаунте около получаса.
Вечером 6 мая в официальном и подтверждённом инстаграм*-аккаунте посольства России в Эдинбурге (Шотландия) появился пост в поддержку Украины. Скриншоты распространились в соцсетях и по СМИ. «Новая газета. Европа» подчёркивает, что пост набрал более тысячи лайков и стал самым популярным в профиле консульства.
Публикация появилась за подписью генерального консула России в Эдинбурге Андрея Яковлева. Информация о нём есть на сайте дипломатического представительства.
Посольства находятся в структуре МИД РФ и подчиняются ему. Запись примечательна тем, что противоречит официальной позиции России в отношении боевых действий в Украине. Ни одно из посольств не высказывалось подобным образом.
Как обратили внимание в соцсетях, примерно через полчаса пост удалили из аккаунта. Генеральное консульство России в Эдинбурге заявило РБК, что аккаунт «был взломан», и заверило, что Яковлев не делал подобных публикаций.
*Meta признана в России экстремистской, а инстаграм и фейсбук запрещены
Кхе-кхе
Трусы ещё пусть проверяет на "новичок" )))
И счетчик гейгера пусть носит с собой
машуля
Скажут что взломали?
Выпадет из окна посольства
За 2 недели до этого
Уже
началось!!!1 vs. взломали
Гоу)
Топ, дипломатьі первьіе должньі посьіпаться. А почему спец операция, а не война? Боится блокировки?
Соблюдает закон. В принципе лишнее подтверждение, что это не взлом.
Он же даже не в россии. Смысл соблюдать, если самим постом он уже себе подписывает приговор?
Выслать-то все равно могут
Посольство является территорией страны, чьи интересы оно представляет
Ну, то есть, он своей поддержкой ВСУ уже дискредитировал ВСР, что ещё оно мог нарушить, если бы сказал Война?
Показать как должен делать публичные заявления профессионал. На фоне хрюканины министра идиотских дел выглядит именно так.
Бесят, если честно, такие ублюдки, написал бы в первый день то можно было принять за чистую монету а так сейчас убежище для себя и семьи по быстрому сообразит а европейцы мигом забудут что он всю жизнь на кремль работал.
лучше так чем "мочить хохлов до киева"
Ну то есть те кто всё таки высказался – ублюдки меркантильные, а к тем кто продолжает молчать претензий нет?
Я просто не верю что это искренне.
Я так понимаю, твоя позиция по оправданию Ялмара Шахта - не очень то и согласна с международным военным трибуналом?
До самой "Валькирии" управлял нац. банком...
Трибунал вообще странно судил - гесса посадили пожизненно а многие командиры айнзатцгрупп вышли на свободу по состоянию здоровья. Шахт хотяб сразу высказался а не ждал больше двух месяцев.
"бывшего консула"
уволился две недели назад
Жаль, что в 21 веке людям приходится оправдываться за то, что они - кровожадные людоеды не от вынужденности, а от личного выбора, и желание гуманизма им чуждо
Ух уж эти миллениалы.