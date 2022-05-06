Несколько компаний отказались поставлять электричество в дата-центр «Яндекса» в Финляндии Статьи редакции
А он сам оказался под «особым вниманием» властей.
- Дата-центр «Яндекса» в Финляндии больше двух недель работает на электричестве от резервной станции. После расторжения договора с местным поставщиком компания не может заключить договор с новым, выяснило издание Yle.
- У «Яндекса» и Ilmatar Energia был пятилетний договор на поставки электричества от ветряных станций, который начал действовать 1 января 2022 года, рассказал журналистам руководитель эксплуатации дата-центров «Яндекса» Алексей Жумыкин. Но финская компания расторгла его «в одностороннем порядке по формальным основаниям».
- «Мы пытались договориться об условиях, предложить более привлекательную цену, показать постоянство и непрерывность нашей работы», — рассказал Жумыкин. Компания связалась с «широким кругом» поставщиков, но в ответ получила только «уклончивые ответы». Несмотря на текущие проблемы «Яндекс» пока не рассматривает перенос дата-центра из Финляндии.
- Гендиректор Финской ассоциации энергетической промышленности Юкка Лескеля не смог оценить причины отказа энергетических компаний: «Компании не могут продавать электроэнергию, если покупатель находится в санкционном списке, но "Яндекса" в этих списках нет, поэтому должна быть другая причина, о которой мне сложно что-то сказать».
- Работа поисковой системы в Финляндии вызывает беспокойство, а компания находится под «особым контролем», пишет издание со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Тимо Харакка. По его словам, министерсво «обновляет свою оценку компании» из-за освещения «спецоперации» на Украине в сервисах «Яндекса».
- В 2022 году «Яндекс» изменил название своей «дочки» в Финляндии на Global DC Oy — заявку подали в феврале, а одобрение получили в апреле. В компании объяснили vc.ru изменение тем, что дата-центр в Финляндии в основном используется для международных сервисов, которые не используют бренд «Яндекса». В компании ответили, что останутся «прозрачны и открыты к диалогу» с финскими партнёрами.
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А что, что-то случилось?
а нихуяндекс
Финны дадут липистричество, если переименуется в "фсбэшня помойка оу"
🤤🤤🤤
пусть у икеи спросят, где генераторов достать
Найс
VCшные бизнесмены кричат про незаконность
Да как такое может быть?!? ЧТОБЫ С НАМИ НЕ ХОТЕЛИ СОТРУДНИЧАТЬ?!?
RIP - рипнется все.