Новости
vc.ru

Несколько компаний отказались поставлять электричество в дата-центр «Яндекса» в Финляндии Статьи редакции

А он сам оказался под «особым вниманием» властей.

Кадр из видео «Яндекса» о дата-центре в Финляндии   
  • Дата-центр «Яндекса» в Финляндии больше двух недель работает на электричестве от резервной станции. После расторжения договора с местным поставщиком компания не может заключить договор с новым, выяснило издание Yle.
  • У «Яндекса» и Ilmatar Energia был пятилетний договор на поставки электричества от ветряных станций, который начал действовать 1 января 2022 года, рассказал журналистам руководитель эксплуатации дата-центров «Яндекса» Алексей Жумыкин. Но финская компания расторгла его «в одностороннем порядке по формальным основаниям».
  • «Мы пытались договориться об условиях, предложить более привлекательную цену, показать постоянство и непрерывность нашей работы», — рассказал Жумыкин. Компания связалась с «широким кругом» поставщиков, но в ответ получила только «уклончивые ответы». Несмотря на текущие проблемы «Яндекс» пока не рассматривает перенос дата-центра из Финляндии.
  • Гендиректор Финской ассоциации энергетической промышленности Юкка Лескеля не смог оценить причины отказа энергетических компаний: «Компании не могут продавать электроэнергию, если покупатель находится в санкционном списке, но "Яндекса" в этих списках нет, поэтому должна быть другая причина, о которой мне сложно что-то сказать».
  • Работа поисковой системы в Финляндии вызывает беспокойство, а компания находится под «особым контролем», пишет издание со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Тимо Харакка. По его словам, министерсво «обновляет свою оценку компании» из-за освещения «спецоперации» на Украине в сервисах «Яндекса».
  • В 2022 году «Яндекс» изменил название своей «дочки» в Финляндии на Global DC Oy — заявку подали в феврале, а одобрение получили в апреле. В компании объяснили vc.ru изменение тем, что дата-центр в Финляндии в основном используется для международных сервисов, которые не используют бренд «Яндекса». В компании ответили, что останутся «прозрачны и открыты к диалогу» с финскими партнёрами.
Новости
Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от основного источника электропитания. Вероятно, это произошло из-за санкций Статьи редакции

Этот дата-центр используется для работы с зарубежными компаниями, а часть тепла от него необходима для нагрева воды в домах в округе.

Дата-центр «Яндекса» в Мянтсяле 

#новости #яндекс

644 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Написать комментарий...
Капитальный шмель

А что, что-то случилось?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Лагутин

а нихуяндекс

Ответить
Развернуть ветку
Психологический динозавр
В 2022 году «Яндекс» изменил название своей «дочки» в Финляндии на Global DC Oy

Финны дадут липистричество, если переименуется в "фсбэшня помойка оу"

Ответить
Развернуть ветку
Who Q

🤤🤤🤤

Ответить
Развернуть ветку
Сухой будильник

пусть у икеи спросят, где генераторов достать

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Найс

Ответить
Развернуть ветку
Добро и позитив

VCшные бизнесмены кричат про незаконность

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Да как такое может быть?!? ЧТОБЫ С НАМИ НЕ ХОТЕЛИ СОТРУДНИЧАТЬ?!?

Ответить
Развернуть ветку
Генномодифицированный голуб

RIP - рипнется все.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
null