Вторую неделю подряд список не пополняется, а сокращается.

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Из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции, исключили четырёх человек, следует из данных на сайте Минюста. Все они сотрудничают с признанной «иноагентом» организацией «Голос», которая занимается независимым наблюдением на выборах.

Первым об этом сообщило РИА «Новости». TJ подтвердил эту информацию с помощью веб-архива.

Всех их включили в реестр 29 сентября 2021 года под следующими номерами:

53 — Александр Лютов (Мордовия)

54 — Владимир Жилкин (Тамбовская область)



62 — Александр Грезев (Свердловская область)



65 — Илья Пигалкин (Ивановская область)



На минувшей неделе Минюст исключил из реестра двух координаторов «Голоса».