Новости

Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов четырёх координаторов «Голоса» Статьи редакции

Вторую неделю подряд список не пополняется, а сокращается.

666 просмотров

Из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции, исключили четырёх человек, следует из данных на сайте Минюста. Все они сотрудничают с признанной «иноагентом» организацией «Голос», которая занимается независимым наблюдением на выборах.

Первым об этом сообщило РИА «Новости». TJ подтвердил эту информацию с помощью веб-архива.

Всех их включили в реестр 29 сентября 2021 года под следующими номерами:

  • 53 — Александр Лютов (Мордовия)
  • 54 — Владимир Жилкин (Тамбовская область)
  • 62 — Александр Грезев (Свердловская область)
  • 65 — Илья Пигалкин (Ивановская область)

На минувшей неделе Минюст исключил из реестра двух координаторов «Голоса».

Новости
Из реестра «иноагентов» впервые исключили физлиц — биолога Аркадия Любарева и активистку Людмилу Кузьмину Статьи редакции

До этого статуса лишались только организации.

#новости #иноагенты

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Написать комментарий...
Синий кiт

Не "оттепель", а "замах" ☝️

Ответить
Развернуть ветку
Капитальный шмель
Ответить
Развернуть ветку
Товарищ

Зачем они это делают? Всем похуй.

Ответить
Развернуть ветку
Деловой ихтиандр

Места освобождают

Ответить
Развернуть ветку
Роман Горячкин

Зарплата за ничего не платится

Ответить
Развернуть ветку
iollk

ОТТЕПЕЛЬ??!?

Ответить
Развернуть ветку
Путин латентный либерал

хуетеперь

Ответить
Развернуть ветку
Дон Бот

хуетеперь ДОН

Ответить
Развернуть ветку
Arugin

Теперь хует.

Ответить
Развернуть ветку
Дон Бот

Не чувствую раскаяния

Ответить
Развернуть ветку
Борат Сагдиев

@Дон Бот

Ответить
Развернуть ветку
Сухой будильник

место на сервере закончилось

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Оттепель

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
null