Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов четырёх координаторов «Голоса» Статьи редакции
Вторую неделю подряд список не пополняется, а сокращается.
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Из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции, исключили четырёх человек, следует из данных на сайте Минюста. Все они сотрудничают с признанной «иноагентом» организацией «Голос», которая занимается независимым наблюдением на выборах.
Первым об этом сообщило РИА «Новости». TJ подтвердил эту информацию с помощью веб-архива.
Всех их включили в реестр 29 сентября 2021 года под следующими номерами:
- 53 — Александр Лютов (Мордовия)
- 54 — Владимир Жилкин (Тамбовская область)
- 62 — Александр Грезев (Свердловская область)
- 65 — Илья Пигалкин (Ивановская область)
На минувшей неделе Минюст исключил из реестра двух координаторов «Голоса».
Не "оттепель", а "замах" ☝️
Зачем они это делают? Всем похуй.
Места освобождают
Зарплата за ничего не платится
ОТТЕПЕЛЬ??!?
хуетеперь
хуетеперь ДОН
Теперь хует.
Не чувствую раскаяния
@Дон Бот
место на сервере закончилось
Оттепель