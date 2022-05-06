Минюст признал Моргенштерна и Любовь Соболь «иностранными агентами» Статьи редакции
Министерство юстиции РФ внесло в реестр «физических лиц-иноагентов» рэпера Моргенштерна. Он стал пятым в списке, который начали вести в апреле.
Также ведомство пополнило список «СМИ-иноагентов» семью людьми и одной организацией.
Любовь Соболь — политик, сторонница Алексея Навального*
Владимир Милов — политик, сторонник Алексея Навального*
Борис Кагарлицкий — социолог
Наталья Баранова — журналистка
Михаил Климарёв — директор «Общества защиты интернета»
- Денис Константинов — главный редактор «Орловских новостей»
Леонид Гозман — политик
«Апология протеста» — правозащитная организация, помогающая задержанным на митингах
*Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов
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О, пятничная выборка порядочных людей.
В некотором недоумении, что называю Моргенштерна порядочным, но минюст хуйню в свой списочек не включит.
Любовь Соболь
О, а Шульман ещё удивлялась - что за пятница без новых инагентов?
Гутен Морген
Соболь Штерн
А Соболь там всё это время не было? :0
кстати а кто из них моргенштерн? борис юльевич или ооо апология?
Соболь Любовь Эдуардовна
Не туда смотришь
Он в другом списке физ.лиц иноагентов под номером 5 https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/942/spisok-lic-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/
Похуй
да и хуй с ними
Ты просто завидуешь!
А где Моргенштерн в списке?
Он в другом списке
Моргенштерн=Соболь. Смекаешь?
Оплот соцдемов теперь иноагент(
Моргенштерн получается не зашкварился коллабом с властью???
Гондон, конечно, но это наш гондон
А шо когда он делал?
Алишер про них новый клип снимет
СКР СКР СКР в мертвых найках
Черный Сталкер
На очереди Оксимирон, Нойз и Монеточка
Любовь Соболь скачать все альбомы
Пхахах ну это прямо крик души у них
На руке хубло
А в руке бабло
Я ебал хуйло
Ебаное казино
Блядь
А где там морген? Я не вижу в списке его имя
Морген при всей темной противоречивости оказался на светлой стороне, в отличие от тимати и других продажных пидаров
У долбоебов в голове вообще не укладывается, что человек может быть в немилость Путинской власти и при этом всё равно быть уёбком? Что за деление на чёрное и белое?
С начала войны у меня как раз и произошло деление на черное/белое. Для меня теперь любой уёбок который против войны и против Пыни, стал лучше, чем кто-угодно, поддержавший войну. Фиг его знает, хорошо это или плохо.
Как я понял, Моргенштерн попал в более крутой список, там пока всего 5 человек и он в одной компании с такими людьми как Евгений Киселев, Матвей Ганапольский, Леонид Волков и Владимир Кара-Мурза
И его спонсирует Израиль
При чем Моргенштерн был какое-то время на подсосе у власти
всё, оттепель закончилась
Это была не оттепель, а расчистка места для действительно «опасных агентов»
Верните раннего Моргенштерна https://youtu.be/0mOUr56CSps
На Любовь Соболь оказывается настолько всем похрен, что ее только сейчас занесли в этот список одновременно с Моргенштерном, сукааа)))