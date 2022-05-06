Новости

Минюст признал Моргенштерна и Любовь Соболь «иностранными агентами» Статьи редакции

Министерство юстиции РФ внесло в реестр «физических лиц-иноагентов» рэпера Моргенштерна. Он стал пятым в списке, который начали вести в апреле.

Также ведомство пополнило список «СМИ-иноагентов» семью людьми и одной организацией.

  • Любовь Соболь — политик, сторонница Алексея Навального*

  • Владимир Милов — политик, сторонник Алексея Навального*

  • Борис Кагарлицкий — социолог

  • Наталья Баранова — журналистка

  • Михаил Климарёв — директор «Общества защиты интернета»

  • Денис Константинов — главный редактор «Орловских новостей»

  • Леонид Гозман — политик

  • «Апология протеста» — правозащитная организация, помогающая задержанным на митингах


*Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов

#новости #иноагенты

2198 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
57 комментариев
Написать комментарий...
Русский бокал

О, пятничная выборка порядочных людей.

Ответить
Развернуть ветку
Русский бокал

В некотором недоумении, что называю Моргенштерна порядочным, но минюст хуйню в свой списочек не включит.

Ответить
7 комментариев
Развернуть ветку
Подходящий рубин
порядочных людей
Любовь Соболь
Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Синий кiт

О, а Шульман ещё удивлялась - что за пятница без новых инагентов?

Ответить
Развернуть ветку
Газовый файл

Гутен Морген

Ответить
Развернуть ветку
усталые игрушки

Соболь Штерн

Ответить
Развернуть ветку
Недавний велосипед

А Соболь там всё это время не было? :0

Ответить
Развернуть ветку
Смелый Слава

кстати а кто из них моргенштерн? борис юльевич или ооо апология?

Ответить
Развернуть ветку
Капитальный шмель

Соболь Любовь Эдуардовна

Ответить
Развернуть ветку
Случайный Паша

Не туда смотришь

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
VVS0315

Он в другом списке физ.лиц иноагентов под номером 5 https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/942/spisok-lic-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/

Список физических лиц, выполняющих функции…
Список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
minjust.gov.ru
Ответить
Развернуть ветку
NightMare

Похуй

Ответить
Развернуть ветку
хзхз
Ответить
Развернуть ветку
Смелый Слава

да и хуй с ними

Ответить
Развернуть ветку
Русский бокал

Ты просто завидуешь!

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Dizzy Dizz

А где Моргенштерн в списке?

Ответить
Развернуть ветку
Случайный Паша

Он в другом списке

Ответить
Развернуть ветку
усталые игрушки

Моргенштерн=Соболь. Смекаешь?

Ответить
Развернуть ветку
Кремлевский пистолет

Оплот соцдемов теперь иноагент(

Ответить
Развернуть ветку
Крепкий

Моргенштерн получается не зашкварился коллабом с властью???

Ответить
Развернуть ветку
усталые игрушки

Гондон, конечно, но это наш гондон

Ответить
Развернуть ветку
Матвей Коновалов

А шо когда он делал?

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Антон Лисин

Алишер про них новый клип снимет

Ответить
Развернуть ветку
Dan

СКР СКР СКР в мертвых найках

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Черный Сталкер

Ответить
Развернуть ветку
Раненый хот-дог

На очереди Оксимирон, Нойз и Монеточка

Ответить
Развернуть ветку
Зимний Денис

Любовь Соболь скачать все альбомы

Ответить
Развернуть ветку
Крепкий

Пхахах ну это прямо крик души у них

Ответить
Развернуть ветку
Газовый файл

На руке хубло
А в руке бабло
Я ебал хуйло
Ебаное казино
Блядь

Ответить
Развернуть ветку
Dan
Ответить
Развернуть ветку
Муниципальный нос

А где там морген? Я не вижу в списке его имя

Ответить
Развернуть ветку
вася полутруп

Морген при всей темной противоречивости оказался на светлой стороне, в отличие от тимати и других продажных пидаров

Ответить
Развернуть ветку
Ланцелот

У долбоебов в голове вообще не укладывается, что человек может быть в немилость Путинской власти и при этом всё равно быть уёбком? Что за деление на чёрное и белое?

Ответить
Развернуть ветку
Раненый хот-дог

С начала войны у меня как раз и произошло деление на черное/белое. Для меня теперь любой уёбок который против войны и против Пыни, стал лучше, чем кто-угодно, поддержавший войну. Фиг его знает, хорошо это или плохо.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Keane

Как я понял, Моргенштерн попал в более крутой список, там пока всего 5 человек и он в одной компании с такими людьми как Евгений Киселев, Матвей Ганапольский, Леонид Волков и Владимир Кара-Мурза

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Лановой

И его спонсирует Израиль

Ответить
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

При чем Моргенштерн был какое-то время на подсосе у власти

Ответить
Развернуть ветку
Борат Сагдиев

всё, оттепель закончилась

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Грачевский

Это была не оттепель, а расчистка места для действительно «опасных агентов»

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail

Верните раннего Моргенштерна https://youtu.be/0mOUr56CSps

Ответить
Развернуть ветку
Volkodav

На Любовь Соболь оказывается настолько всем похрен, что ее только сейчас занесли в этот список одновременно с Моргенштерном, сукааа)))

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 57 комментариев
null