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Sasha Sorokin

В Сибири бушуют пожары, а Красноярск затянула полевая буря. Главное Статьи редакции

В Красноярском крае ввели режим ЧС. Есть погибшие.

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Город Уяр Красноярского края. Фото с дрона: Денис Борисов

В Сибири начались масштабные пожары, перекинувшиеся на дома, предприятия и здания организаций. В разных регионах люди остались без жилья, есть погибшие. В Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации. Параллельно с пожарами в столице региона

Главное о происходящем в Сибири.

Пожары

Огонь охватил множество населенных пунктов Сибири. Среди них:

  • столица Хакасии Абакан (огонь уничтожил 30 зданий и повредил более 500 садовых участков, как минимум одни человек пострадал — он надышался дымом и его госпитализировали);
Фото: управление МЧС по Хакасии
  • в Шарыповском районе пал травы перешёл в пожар, там горят пилорамы;
Видео: МВД
  • деревня Песчанка Красноярского края (пострадали шесть домов);
  • город Уяр Красноярского края (огонь охватил около десятка домов);
Фото: телеканал «Енисей»
  • посёлок Громадск Уярского района (пожарной техники там нет, потому что всю её отправили на тушение города Уяр);
  • Омская область (сгорело около 100 жилых домов), больше всего пострадал город Называевск;
  • два посёлка в Иркутской области (огонь уничтожил 41 дом и школу);
  • село Талажанка Красноярского края (загорелись 18 строений, в том числе фельдшерско-акушерский пункт и детский сад);
  • три населённых пункта в Тяжинском округе Кузбасса (загорелись более 50 домов, пожар действует около нефтеперерабатывающего завода);
  • посёлок Зыково Красноярского края;
  • посёлок Белый Яр Красноярского края (загорелись минимум пять домов, не хватает пожарной техники);

Пожары охватили более 10 районов Красноярского края. Сгорело около 350 строений. Больше всего домов сгорело в Уярском, Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах. По словам губернатора Александра Усса, из-за шквалистого ветра «произошли короткие замыкания, перехлёсты проводов, возгорания трансформаторных подстанций». Для ликвидации пожаров задействовали около 300 человек и более 90 единиц техники, включая два пожарных поезда. Губернатор запросил помощь у соседних территорий.

Пожарные в Уяре. Фото: Слава Котов

Во время пожаров в Красноярском крае погибли минимум пять человек. Пострадали не меньше 17.

Талажанка. Фото: депутат заксобрания Илья Зайцев

Как можно помочь

В Красноярском крае открыли несколько пунктов приёма гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров. Они будут работать по следующим адресам:

  • г. Красноярск ул. Свердловская д.9 "а" (последняя дверь в конце здания; с 09:00 до 21:00).

  • ул. 26 Бакинских Комиссаров д. 8 стр. 64 оф. 220 (Офисный центр Ангара; с 9:00 до 20:00).

  • пр. Ульяновский д. 11 (профилакторий Металлургов; с 8:00 до 22:00).

  • пр. Свободный д. 79 корп. 5 (библиотека; с 10:00 до 20:00).
  • у. Карла Маркса д.44а (с 10:00 до 20:00).
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Пострадавшим требуются детские и взрослые одежда и обувь, постельное бельё, средства личной гигиены, продукты первой необходимости, детское питание и подгузники, а также бутилированная вода.

Задать вопросы и подать заявки на предоставление помощи погорельцам можно по телефону: 89509966066

Пыльная буря

В Красноярском крае скорость штормового ветра достигала 40 метров в секунду, при том что ранее прогнозировали 25 м/с. Вместе с ветром в Красноярске поднялась пыль — над городом нависла непроглядная пелена, а в районах прошёл грязевой дождь. Ситуацию также ухудшают пожары: вместе с пылью в воздухе чувствуется запах гари, пламенем окутало несколько сёл.

Датчики сервиса Nebo показывают сильное загрязнение воздуха.

Учёные Сибирского федерального университета изучили капли дождя. В нём были частицы пород и почв, основную часть составили полевой шпат, кварц, кальцит и другие минералы.

Чистое небо
Штормовой ветер поднял огромное количество пыли в воздух, что даже капли дождя приземляются каплями грязи. К сожалению, это отразилось и на качестве воздуха – уровень загрязнения резко вырос.
Избегайте парковок рядом с деревьями и рекламными щитами, лучше переждать ветер дома.
NGS24.RU — Новости Красноярска
Подышали и хватит. В Красноярске началась пыльная буря. Из-за нее не видно город, а в воздухе ощущается песок. Такая ситуация происходит на территории всего города.

Из-за пыли в воздухе ухудшилась видимость, а в местах сильных ветров совсем ничего не видно за несколько метров.

Мэр Красноярска обратился к жителям и попросил по возможности оставаться дома и «ни в коем случае» не разводить костры — в крае действует особый противопожарный режим.

NGS24.RU — Новости Красноярска
Мэр Красноярска Сергей Еремин записал видеообращение к горожанам по поводу пылевой бури. Он объясняет причины, просит всех побыть дома и ни в коем случае не разводить огонь.

Из-за сильного ветра в районах края повалило деревья, снесло крыши и прочие конструкции.

#новости #происшествия

Материал дополнен редакцией
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25 комментариев
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Эмоциональный нос

Ахаха я здесь живу бля
Город сказка город мечта

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new_comment

Ахаха, вы ещё не знаете, какие пыльные бури бывают при ядерном взрыве.

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Савелий

И там часто такое с пылевой бурей или привычное явление?

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Эмоциональный нос

Да, верно ответили, обычно чёрное небо, стена смога на горизонте и вонь в воздухе.
Ну и когда леса особо сильно горят, где то в июне-июле, тогда дым ещё приходит, да.
Но такое говно впервые.

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Sasha Sorokin
Автор

Привычное явление для Красноярска это чёрные небеса каждую зиму, а таких пылевых бурь не припомнится как-то

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Martin Bruno

Тебе не привыкать

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Эмоциональный нос

Как ножом по сердцу…..

откуда вы столько пыли взяли

Хз, мэр каким то говном улицы посыпал зимой и клялся, что пыли в этом году не будет.
Видимо, мало говна посыпал.

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Martin Bruno

А у меня в этом году мэр посыпал песком. После таяния на всех дорогах был песок. Центральные дороги почистили, выкинув песок на газоны, а на остальных так и остался лежать. Такого за мою жизнь не было ни разу.

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Эмоциональный нос

Ну вот у нас перестали песок сыпать.
Мол портит колёса, потом везде летает и вообще говно
И начали бионорд сыпать
Который и колёса разъедает, и дороги в месиво превращает зимой, ууу кайф.

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badResistor

в новосиб сьезди или бийск и поймешь что Красноярск божественное место

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Эмоциональный нос

Ну Новосибирск ещё не самый плохой вариант.
Да и тут в округе прекрасных городов хватает - Братск, Ачинск , Абакан и подобные.
Хз, чем дальше, тем больше город в дыру превращается.
Ну и что ни мэр/губер - то блять жидкое золото сплошное.

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badResistor

я и в нск и крск пожил по 10 лет. В красноярске лучше, причем просто на порядок по инфраструктуре/чистоте и немного по экологии(внезапно, да?. запах "говна" в городе, тоже режимы черного неба, пыль итп).

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Эмоциональный нос

Не, то что получше, это то да.
Но это знаешь.
Сорта, так сказать, сибирских столиц.

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Martin Bruno

Откуда вы столько пыли взяли?

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Милфы спасут Россию

Ну, Бог явно не любит Россию

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Nick Nick

Может провинилось перед богом, я хз

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Ranae Est

неправда, это все испытания веры. мир и комфорт от сотоны.

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Верхний фонарь

Пылевая буря, грязевой дождь
На растрескавшейся земле

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Just Greg

Выглядит как обычная погода в постапок игре.

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Sasha Sorokin
Автор

Это вживую на интерстеллар похоже, только там был крупный песок вроде, а тут мельчайшая пыль =)

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Олег Майснер

Ага, с утра высунулся в окно, наелся пыли, засунулся обратно. Здоровый завтрак, блеать

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Проклятый будильник
Ну тупыыые америкосы, из года в год в этой Калифорнии пожары, бури, до их пор ничего не придумали, вот тупые
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Vanilla Ice cream

Вот так это выглядит

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Sergei Timofeyev

Эх, ты так бесконечно далеко...

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Милфы спасут Россию

Ого, один из самых жутких районов Красноярска

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