В Сибири бушуют пожары, а Красноярск затянула полевая буря. Главное Статьи редакции
В Красноярском крае ввели режим ЧС. Есть погибшие.
В Сибири начались масштабные пожары, перекинувшиеся на дома, предприятия и здания организаций. В разных регионах люди остались без жилья, есть погибшие. В Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации. Параллельно с пожарами в столице региона
Главное о происходящем в Сибири.
Пожары
Огонь охватил множество населенных пунктов Сибири. Среди них:
- столица Хакасии Абакан (огонь уничтожил 30 зданий и повредил более 500 садовых участков, как минимум одни человек пострадал — он надышался дымом и его госпитализировали);
- деревня Песчанка Красноярского края (пострадали шесть домов);
- город Уяр Красноярского края (огонь охватил около десятка домов);
- посёлок Громадск Уярского района (пожарной техники там нет, потому что всю её отправили на тушение города Уяр);
- Омская область (сгорело около 100 жилых домов), больше всего пострадал город Называевск;
- два посёлка в Иркутской области (огонь уничтожил 41 дом и школу);
- село Талажанка Красноярского края (загорелись 18 строений, в том числе фельдшерско-акушерский пункт и детский сад);
- три населённых пункта в Тяжинском округе Кузбасса (загорелись более 50 домов, пожар действует около нефтеперерабатывающего завода);
- посёлок Зыково Красноярского края;
- посёлок Белый Яр Красноярского края (загорелись минимум пять домов, не хватает пожарной техники);
- город Заозёрный Красноярского края.
Пожары охватили более 10 районов Красноярского края. Сгорело около 350 строений. Больше всего домов сгорело в Уярском, Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах. По словам губернатора Александра Усса, из-за шквалистого ветра «произошли короткие замыкания, перехлёсты проводов, возгорания трансформаторных подстанций». Для ликвидации пожаров задействовали около 300 человек и более 90 единиц техники, включая два пожарных поезда. Губернатор запросил помощь у соседних территорий.
Во время пожаров в Красноярском крае погибли минимум пять человек. Пострадали не меньше 17.
Как можно помочь
В Красноярском крае открыли несколько пунктов приёма гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров. Они будут работать по следующим адресам:
- г. Красноярск ул. Свердловская д.9 "а" (последняя дверь в конце здания; с 09:00 до 21:00).
ул. 26 Бакинских Комиссаров д. 8 стр. 64 оф. 220 (Офисный центр Ангара; с 9:00 до 20:00).
пр. Ульяновский д. 11 (профилакторий Металлургов; с 8:00 до 22:00).
- пр. Свободный д. 79 корп. 5 (библиотека; с 10:00 до 20:00).
- у. Карла Маркса д.44а (с 10:00 до 20:00).
Пострадавшим требуются детские и взрослые одежда и обувь, постельное бельё, средства личной гигиены, продукты первой необходимости, детское питание и подгузники, а также бутилированная вода.
Задать вопросы и подать заявки на предоставление помощи погорельцам можно по телефону: 89509966066
Пыльная буря
В Красноярском крае скорость штормового ветра достигала 40 метров в секунду, при том что ранее прогнозировали 25 м/с. Вместе с ветром в Красноярске поднялась пыль — над городом нависла непроглядная пелена, а в районах прошёл грязевой дождь. Ситуацию также ухудшают пожары: вместе с пылью в воздухе чувствуется запах гари, пламенем окутало несколько сёл.
Учёные Сибирского федерального университета изучили капли дождя. В нём были частицы пород и почв, основную часть составили полевой шпат, кварц, кальцит и другие минералы.
Из-за пыли в воздухе ухудшилась видимость, а в местах сильных ветров совсем ничего не видно за несколько метров.
Мэр Красноярска обратился к жителям и попросил по возможности оставаться дома и «ни в коем случае» не разводить костры — в крае действует особый противопожарный режим.
Из-за сильного ветра в районах края повалило деревья, снесло крыши и прочие конструкции.
Ахаха я здесь живу бля
Город сказка город мечта
Ахаха, вы ещё не знаете, какие пыльные бури бывают при ядерном взрыве.
И там часто такое с пылевой бурей или привычное явление?
Да, верно ответили, обычно чёрное небо, стена смога на горизонте и вонь в воздухе.
Ну и когда леса особо сильно горят, где то в июне-июле, тогда дым ещё приходит, да.
Но такое говно впервые.
Привычное явление для Красноярска это чёрные небеса каждую зиму, а таких пылевых бурь не припомнится как-то
Тебе не привыкать
Как ножом по сердцу…..откуда вы столько пыли взяли
Хз, мэр каким то говном улицы посыпал зимой и клялся, что пыли в этом году не будет.
Видимо, мало говна посыпал.
А у меня в этом году мэр посыпал песком. После таяния на всех дорогах был песок. Центральные дороги почистили, выкинув песок на газоны, а на остальных так и остался лежать. Такого за мою жизнь не было ни разу.
Ну вот у нас перестали песок сыпать.
Мол портит колёса, потом везде летает и вообще говно
И начали бионорд сыпать
Который и колёса разъедает, и дороги в месиво превращает зимой, ууу кайф.
в новосиб сьезди или бийск и поймешь что Красноярск божественное место
Ну Новосибирск ещё не самый плохой вариант.
Да и тут в округе прекрасных городов хватает - Братск, Ачинск , Абакан и подобные.
Хз, чем дальше, тем больше город в дыру превращается.
Ну и что ни мэр/губер - то блять жидкое золото сплошное.
я и в нск и крск пожил по 10 лет. В красноярске лучше, причем просто на порядок по инфраструктуре/чистоте и немного по экологии(внезапно, да?. запах "говна" в городе, тоже режимы черного неба, пыль итп).
Не, то что получше, это то да.
Но это знаешь.
Сорта, так сказать, сибирских столиц.
Откуда вы столько пыли взяли?
Ну, Бог явно не любит Россию
Может провинилось перед богом, я хз
неправда, это все испытания веры. мир и комфорт от сотоны.
Пылевая буря, грязевой дождь
На растрескавшейся земле
Выглядит как обычная погода в постапок игре.
Это вживую на интерстеллар похоже, только там был крупный песок вроде, а тут мельчайшая пыль =)
Ага, с утра высунулся в окно, наелся пыли, засунулся обратно. Здоровый завтрак, блеать
Вот так это выглядит
Эх, ты так бесконечно далеко...
Ого, один из самых жутких районов Красноярска