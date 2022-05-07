В Красноярском крае ввели режим ЧС. Есть погибшие.

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Город Уяр Красноярского края. Фото с дрона: Денис Борисов

В Сибири начались масштабные пожары, перекинувшиеся на дома, предприятия и здания организаций. В разных регионах люди остались без жилья, есть погибшие. В Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации. Параллельно с пожарами в столице региона

Главное о происходящем в Сибири.

Пожары

Огонь охватил множество населенных пунктов Сибири. Среди них:

столица Хакасии Абакан (огонь уничтожил 30 зданий и повредил более 500 садовых участков, как минимум одни человек пострадал — он надышался дымом и его госпитализировали);

Фото: управление МЧС по Хакасии

в Шарыповском районе пал травы перешёл в пожар, там горят пилорамы;

Видео: МВД

деревня Песчанка Красноярского края (пострадали шесть домов);

город Уяр Красноярского края (огонь охватил около десятка домов);

Фото: телеканал «Енисей»

посёлок Громадск Уярского района (пожарной техники там нет, потому что всю её отправили на тушение города Уяр);

Омская область (сгорело около 100 жилых домов), больше всего пострадал город Называевск;

два посёлка в Иркутской области (огонь уничтожил 41 дом и школу);

село Талажанка Красноярского края (загорелись 18 строений, в том числе фельдшерско-акушерский пункт и детский сад);

три населённых пункта в Тяжинском округе Кузбасса (загорелись более 50 домов, пожар действует около нефтеперерабатывающего завода);

посёлок Зыково Красноярского края;

посёлок Белый Яр Красноярского края (загорелись минимум пять домов, не хватает пожарной техники);

город Заозёрный Красноярского края.

Пожары охватили более 10 районов Красноярского края. Сгорело около 350 строений. Больше всего домов сгорело в Уярском, Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах. По словам губернатора Александра Усса, из-за шквалистого ветра «произошли короткие замыкания, перехлёсты проводов, возгорания трансформаторных подстанций». Для ликвидации пожаров задействовали около 300 человек и более 90 единиц техники, включая два пожарных поезда. Губернатор запросил помощь у соседних территорий.

Пожарные в Уяре. Фото: Слава Котов

Во время пожаров в Красноярском крае погибли минимум пять человек. Пострадали не меньше 17.

Талажанка. Фото: депутат заксобрания Илья Зайцев

Как можно помочь

В Красноярском крае открыли несколько пунктов приёма гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров. Они будут работать по следующим адресам:

г. Красноярск ул. Свердловская д.9 "а" (последняя дверь в конце здания; с 09:00 до 21:00).

ул. 26 Бакинских Комиссаров д. 8 стр. 64 оф. 220 (Офисный центр Ангара; с 9:00 до 20:00).

пр. Ульяновский д. 11 (профилакторий Металлургов; с 8:00 до 22:00).

пр. Свободный д. 79 корп. 5 (библиотека; с 10:00 до 20:00).

у. Карла Маркса д.44а (с 10:00 до 20:00).

Пострадавшим требуются детские и взрослые одежда и обувь, постельное бельё, средства личной гигиены, продукты первой необходимости, детское питание и подгузники, а также бутилированная вода.

Задать вопросы и подать заявки на предоставление помощи погорельцам можно по телефону: 89509966066

Пыльная буря

В Красноярском крае скорость штормового ветра достигала 40 метров в секунду, при том что ранее прогнозировали 25 м/с. Вместе с ветром в Красноярске поднялась пыль — над городом нависла непроглядная пелена, а в районах прошёл грязевой дождь. Ситуацию также ухудшают пожары: вместе с пылью в воздухе чувствуется запах гари, пламенем окутало несколько сёл.

Датчики сервиса Nebo показывают сильное загрязнение воздуха.

Учёные Сибирского федерального университета изучили капли дождя. В нём были частицы пород и почв, основную часть составили полевой шпат, кварц, кальцит и другие минералы.

Чистое небо Штормовой ветер поднял огромное количество пыли в воздух, что даже капли дождя приземляются каплями грязи. К сожалению, это отразилось и на качестве воздуха – уровень загрязнения резко вырос.

Избегайте парковок рядом с деревьями и рекламными щитами, лучше переждать ветер дома. [{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7169ee30-1b8d-510f-bc86-6f6ac1e3610f\/","width":640,"height":800}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/362f21a7-aa4d-50b5-ab4e-bbf55386cc46\/","width":600,"height":800}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/83942586-7b3f-5aa6-8ab8-482a57e348dc\/","width":600,"height":800}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/268f37cd-e8ad-5a62-b95c-a3d780e25f03\/","width":600,"height":800}}}]

NGS24.RU — Новости Красноярска Подышали и хватит. В Красноярске началась пыльная буря. Из-за нее не видно город, а в воздухе ощущается песок. Такая ситуация происходит на территории всего города. [{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/22725ac1-16b1-5cdc-8d55-7bb8fcca959c\/","width":800,"height":600}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fd3b1097-096b-517f-989d-14e445166602\/","width":800,"height":600}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8404f308-717f-5e24-b806-534d19a6a037\/","width":800,"height":600}}}]

Из-за пыли в воздухе ухудшилась видимость, а в местах сильных ветров совсем ничего не видно за несколько метров.

Мэр Красноярска обратился к жителям и попросил по возможности оставаться дома и «ни в коем случае» не разводить костры — в крае действует особый противопожарный режим.

NGS24.RU — Новости Красноярска Сергей Еремин записал Мэр Красноярсказаписал видеообращение к горожанам по поводу пылевой бури. Он объясняет причины, просит всех побыть дома и ни в коем случае не разводить огонь.

Из-за сильного ветра в районах края повалило деревья, снесло крыши и прочие конструкции.