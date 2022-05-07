Миллиардер решился на сделку из-за призывов британских властей ввести против него санкции «за прошлые связи с Кремлём».

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Абрамович с игроками клуба

Лондонский футбольный клуб «Челси» согласовал условия по продаже клуба группе инвесторов из США и Швейцарии во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли. Сделка завершится в конце мая, пока стороны ожидают одобрение сделки британским правительством, сообщается на сайте ФК.

По данным газеты The Telegraph, сумма сделки составила около четырёх миллиардов фунтов стерлингов (почти пять миллиардов долларов). Согласно пресс-релизу «Челси», из общего объёма инвестиций 2,5 миллиарда фунтов стерлингов переведут на благотворительность.

Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. При нём клуб выиграл пять кубков в Английской Премьер-лиге, два кубка — в Лиге чемпионов УЕФА, пять — в Кубке Англии, три — в Кубке лиги и два — в Лиге Европы. Также под руководством Абрамовича «Челси» забрал кубок в Клубном Чемпионате, два — в Суперкубке Англии и один в Суперкубке УЕФА.

После начала военных действий в Украине Абрамович объявил, что продаст клуб. WSJ пишет, что бизнесмен пошёл на такой шаг из-за призывов британских властей ввести против него санкции «за прошлые связи с Кремлём».