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Роман Абрамович договорился о продаже футбольного клуба «Челси» за пять миллиардов долларов Статьи редакции

Миллиардер решился на сделку из-за призывов британских властей ввести против него санкции «за прошлые связи с Кремлём».

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Абрамович с игроками клуба 

Лондонский футбольный клуб «Челси» согласовал условия по продаже клуба группе инвесторов из США и Швейцарии во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли. Сделка завершится в конце мая, пока стороны ожидают одобрение сделки британским правительством, сообщается на сайте ФК.

По данным газеты The Telegraph, сумма сделки составила около четырёх миллиардов фунтов стерлингов (почти пять миллиардов долларов). Согласно пресс-релизу «Челси», из общего объёма инвестиций 2,5 миллиарда фунтов стерлингов переведут на благотворительность.

Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. При нём клуб выиграл пять кубков в Английской Премьер-лиге, два кубка — в Лиге чемпионов УЕФА, пять — в Кубке Англии, три — в Кубке лиги и два — в Лиге Европы. Также под руководством Абрамовича «Челси» забрал кубок в Клубном Чемпионате, два — в Суперкубке Англии и один в Суперкубке УЕФА.

После начала военных действий в Украине Абрамович объявил, что продаст клуб. WSJ пишет, что бизнесмен пошёл на такой шаг из-за призывов британских властей ввести против него санкции «за прошлые связи с Кремлём».

Также бизнесмен заявил, что создаст фонд, куда переведёт всю прибыль от продажи клуба. Деньги направят пострадавшим от боевых действий в Украине.

#новости #санкции #челси #футбол #спорт

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7 комментариев
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Тимурчик
«за прошлые связи с Кремлём»

судя по его участию в переговорах, то наверное связи не прошлые)

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KPOTOB

Надеюсь рублями расплататься?

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Toni Metadoni

По официальному курсу

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Долгосрочный бинокль

штош

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Алексей Логачев

Когда наши долбоебы в правительстве говорят про национализацию, боты из Лахты начинают писать про то, что вот у олигархов тоже позабирали... За 5 миллиардов долларов забрать у олигарха - это причинить, наверное, неимоверный ущерб Абрамовичу

Надеюсь, что деньги за Челси заморозят и не отдадут

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Sdafs 156

а говорят работорговлю отменили

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Слышный огонь

Раскулачили

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