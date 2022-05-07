Это было «ожидаемо», считают в Федерации тенниса России.

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Беларуси. Об этом сообщили в Федерации тенниса Украины. Информацию подтвердил президент ФТР Шамиль Тарпищев.

Решение приняли общим тайным голосованием: в поддержку исключения россиян и белоруссов высказались 80% делегатов. Вопрос об отстранении отдельных спортсменов ещё будут обсуждать.

Тарпищев отметил, что решение ITF было «ожидаемо». «Это был решённый вопрос по сути», — считает глава ФТР.

В марте федерация уже отстранила Россию и Беларусь от командных турниров. Спортсменов из этих стран, включая вторую ракетку мира Даниила Медведева, также не допустили на Уимблдон.