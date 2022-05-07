Россию и Беларусь лишили членства в Международной федерации тенниса Статьи редакции
Это было «ожидаемо», считают в Федерации тенниса России.
Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Беларуси. Об этом сообщили в Федерации тенниса Украины. Информацию подтвердил президент ФТР Шамиль Тарпищев.
Решение приняли общим тайным голосованием: в поддержку исключения россиян и белоруссов высказались 80% делегатов. Вопрос об отстранении отдельных спортсменов ещё будут обсуждать.
Тарпищев отметил, что решение ITF было «ожидаемо». «Это был решённый вопрос по сути», — считает глава ФТР.
В марте федерация уже отстранила Россию и Беларусь от командных турниров. Спортсменов из этих стран, включая вторую ракетку мира Даниила Медведева, также не допустили на Уимблдон.
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А что случилось?
Что-то ОЖИДАЕМОЕ.
да мы в этот теннис никогда не играли
Почему российские теннисисты которые в топе не купят себе гражданство Банановых республик чтобы играть?
Купят, и потом будут после победы зиговать как и тот русский гонщик представляющий Испанию (мог тут напутать профессию и страну которую он представлял)
Многие из них открыто против войны, угомонись
Но не бадминтона
Не нужен нам ваш теннис 🎾. Мы в городки играем
лапта — это тема