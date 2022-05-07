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Россию и Беларусь лишили членства в Международной федерации тенниса Статьи редакции

Это было «ожидаемо», считают в Федерации тенниса России.

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Беларуси. Об этом сообщили в Федерации тенниса Украины. Информацию подтвердил президент ФТР Шамиль Тарпищев.

Решение приняли общим тайным голосованием: в поддержку исключения россиян и белоруссов высказались 80% делегатов. Вопрос об отстранении отдельных спортсменов ещё будут обсуждать.

Тарпищев отметил, что решение ITF было «ожидаемо». «Это был решённый вопрос по сути», — считает глава ФТР.

В марте федерация уже отстранила Россию и Беларусь от командных турниров. Спортсменов из этих стран, включая вторую ракетку мира Даниила Медведева, также не допустили на Уимблдон.

#новости #спорт #теннис

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9 комментариев
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Радикальный каякер

А что случилось?

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Общий якорь

Что-то ОЖИДАЕМОЕ.

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Акционерный Женя

да мы в этот теннис никогда не играли

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Навальнята спасают Фермана

Почему российские теннисисты которые в топе не купят себе гражданство Банановых республик чтобы играть?

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Vitalii Serdiuk

Купят, и потом будут после победы зиговать как и тот русский гонщик представляющий Испанию (мог тут напутать профессию и страну которую он представлял)

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Навальнята спасают Фермана

Многие из них открыто против войны, угомонись

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Значительный хот-дог

Но не бадминтона

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Россию не спасти

Не нужен нам ваш теннис 🎾. Мы в городки играем

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Андрей Лагутин

лапта — это тема

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