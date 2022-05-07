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В Москве прошла репетиция парада Победы с участниками военных действий в Украине Статьи редакции

Они проехали по площади на БТР.

Как передают агентство РИА «Новости» и телеканал «Звезда», по Красной площади в составе механизированной колонны прошёл парадный расчёт участников боевых действий в Украине.

Военные проехали по площади на БТР-МДМ «Ракушка».

#новости #конфликтнаукраине

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15 комментариев
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Излишний шмель

Надеюсь, что этот парад станет последним в истории

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Слышный огонь

следующий - только гей-парад

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Излишний шмель

На Мавзолей можно добавить букву Ч

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Общий якорь

Его бы вообще убрать, конечно.

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Излишний шмель

Сначала довести до абсурда, а потом убрать

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Jag25

Пахнет жесткой ошибкой. Вся вата задаст вопрос: "А какого черта они не на фронте месяц назад, когда гибнут наши парни тысячами"? Даже можно пофлудить этим в ватных пабликах.

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ДЕДос Атака

не задаст, у ваты же там побеждают одним мизинцем левой

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Jag25

Байрактары как минимум они признают как оружие. Очень недовольны ими. Все ролики признают.

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Общий якорь
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Jag25

Прикол, там на базе арматы какие-то бмп едут. Сами арматы зассали пустить, так как вся вата крикнула бы: "А где вы были 2.5 месяца, когда наших парней уничтожают хохлы?". Да, это лучшая антипропаганда. Писать непрерывно, что делает эта техника здесь, когда идет война и их там не хватает, пока гибнут наши парни.

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pashazaur
парадный расчёт участников боевых действий

Что-то я не наблюдаю ни на одной проезжающей zалупе букву "z".

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Гаэль

а чего, инвалидных колясок на всех не хватило?

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Vendel

Ахуй наверное смотреть этот парад долбикам,которые на мт-лб идут в лобовую на Харьков.

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Общий якорь

Из-за этого парада вечно всё перекрывают. Несколько репетиций, потом сам парад. Хуй куда поедешь. Каждый год горит.

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Бронебойный Слон

Опять мракобесия будет.

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