В Москве прошла репетиция парада Победы с участниками военных действий в Украине Статьи редакции
Они проехали по площади на БТР.
Как передают агентство РИА «Новости» и телеканал «Звезда», по Красной площади в составе механизированной колонны прошёл парадный расчёт участников боевых действий в Украине.
Военные проехали по площади на БТР-МДМ «Ракушка».
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Надеюсь, что этот парад станет последним в истории
следующий - только гей-парад
На Мавзолей можно добавить букву Ч
Его бы вообще убрать, конечно.
Сначала довести до абсурда, а потом убрать
Пахнет жесткой ошибкой. Вся вата задаст вопрос: "А какого черта они не на фронте месяц назад, когда гибнут наши парни тысячами"? Даже можно пофлудить этим в ватных пабликах.
не задаст, у ваты же там побеждают одним мизинцем левой
Байрактары как минимум они признают как оружие. Очень недовольны ими. Все ролики признают.
Прикол, там на базе арматы какие-то бмп едут. Сами арматы зассали пустить, так как вся вата крикнула бы: "А где вы были 2.5 месяца, когда наших парней уничтожают хохлы?". Да, это лучшая антипропаганда. Писать непрерывно, что делает эта техника здесь, когда идет война и их там не хватает, пока гибнут наши парни.
Что-то я не наблюдаю ни на одной проезжающей zалупе букву "z".
а чего, инвалидных колясок на всех не хватило?
Ахуй наверное смотреть этот парад долбикам,которые на мт-лб идут в лобовую на Харьков.
Из-за этого парада вечно всё перекрывают. Несколько репетиций, потом сам парад. Хуй куда поедешь. Каждый год горит.
Опять мракобесия будет.