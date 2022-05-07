Финальная цена лота оказалась почти в два раза выше первоначальной, которая составляла 50 тысяч фунтов. Зеленский выступил перед собравшимися на аукционе и поблагодарил «храброго Бориса» за поездку в Киев в начале апреля.

На аукцион также выставили и другие лоты, в том числе кувшин с петушком, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским по Киеву, и тур по столице Украины с мэром города Владимиром Кличко. Все вырученные средства направят на помощь Украине.