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Флисовую кофту Владимира Зеленского продали на лондонском аукционе за 90 тысяч фунтов Статьи редакции

Вырученные средства направят на помощь Украине.

Кофту украинского президента Владимира Зеленского цвета хаки продали на лондонском аукционе Christie’s за 90 тысяч фунтов (около 110 тысяч долларов). Торги открывал британский премьер Борис Джонсон, передаёт The Telegraph.

Финальная цена лота оказалась почти в два раза выше первоначальной, которая составляла 50 тысяч фунтов. Зеленский выступил перед собравшимися на аукционе и поблагодарил «храброго Бориса» за поездку в Киев в начале апреля.

На аукцион также выставили и другие лоты, в том числе кувшин с петушком, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским по Киеву, и тур по столице Украины с мэром города Владимиром Кличко. Все вырученные средства направят на помощь Украине.

#новости #зеленский #конфликтнаукраине

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17 комментариев
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Тимурчик

Наркоман за дозу распродает одежду!!!

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Слышный огонь

За дозу лендлиза

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Анастасия Лукьянова

«На аукционе также выставили и другие лоты, в том числе кувшин с петушком, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским по Киеву»

Человек, который его подарил от чистого сердца и сейчас читает новость: непонел 🗿

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Арсений Зябликов

Чё-т так хорошо представил, что аж орнул

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Значительный хот-дог
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SP

Saucony топ

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Агент Купер скучает за кофе

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Агент Купер скучает за кофе

Глупые англичане, могли за 1900 гривен купить

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SP

Че уже подняли? На скрине выше стоит цена 386грн.

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Агент Купер скучает за кофе

То левая флиска, а вот та которую я скинул прям 100% она.

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SP

Да, даже по цене выглядит более правдоподобно. За 400 грн даже в Ашане флиску не купишь

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Бандерiвець

но седые волосы Зеленского от ужаса происходящего будут только на той кофте

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SP

Может я параноик, но слышал, что Макрон, когда летал в москву не хотел сдавать тест на ковид, чтоб русским не достался биоматериал. А тут Зеленский продает флиску, в которой ходил и, как ты говоришь с его волосами. Как то странно

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Хрюнчик

100 броников за 400 грн, шикарно

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Тбилисский сверчок

Пусть кокс продают, больше выручат

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Ivan
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Бандерiвець

он с Бразилии так и не доехал, через русских солдат должны были передать(

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