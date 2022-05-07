Флисовую кофту Владимира Зеленского продали на лондонском аукционе за 90 тысяч фунтов Статьи редакции
Вырученные средства направят на помощь Украине.
Кофту украинского президента Владимира Зеленского цвета хаки продали на лондонском аукционе Christie’s за 90 тысяч фунтов (около 110 тысяч долларов). Торги открывал британский премьер Борис Джонсон, передаёт The Telegraph.
Финальная цена лота оказалась почти в два раза выше первоначальной, которая составляла 50 тысяч фунтов. Зеленский выступил перед собравшимися на аукционе и поблагодарил «храброго Бориса» за поездку в Киев в начале апреля.
На аукцион также выставили и другие лоты, в том числе кувшин с петушком, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским по Киеву, и тур по столице Украины с мэром города Владимиром Кличко. Все вырученные средства направят на помощь Украине.
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«На аукционе также выставили и другие лоты, в том числе кувшин с петушком, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским по Киеву»
Человек, который его подарил от чистого сердца и сейчас читает новость: непонел 🗿
Чё-т так хорошо представил, что аж орнул
Saucony топ
Тут, кстати, можно купить
Глупые англичане, могли за 1900 гривен купить
Че уже подняли? На скрине выше стоит цена 386грн.
То левая флиска, а вот та которую я скинул прям 100% она.
Да, даже по цене выглядит более правдоподобно. За 400 грн даже в Ашане флиску не купишь
но седые волосы Зеленского от ужаса происходящего будут только на той кофте
Может я параноик, но слышал, что Макрон, когда летал в москву не хотел сдавать тест на ковид, чтоб русским не достался биоматериал. А тут Зеленский продает флиску, в которой ходил и, как ты говоришь с его волосами. Как то странно
100 броников за 400 грн, шикарно
Пусть кокс продают, больше выручат
он с Бразилии так и не доехал, через русских солдат должны были передать(