Ранее в республиках использовали международный телефонный код Украины «+380».

С 7 мая 2022 года мобильные операторы ДНР и ЛНР перешли на российский план нумерации с префиксом «+7». Об этом сообщили главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также российское Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Теперь номера телефонов абонентов операторов «Феникс» и «Лугаком» будут отображаться с телефонным кодом России и трёхзначной региональной нумерацией +7(949) и +7(959) соответственно — вместо прежних +38071 и +38072.

Менять сим-карты абонентам не придётся. После смены кода у них останется текущий номер. Жители ДНР и ЛНР смогут звонить внутри регионов и в Россию «по внутренним российским тарифам».

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что нововведение позволит «максимально просто проводить операции в российских банках, регистрироваться на порталах онлайн-услуг и пользоваться всем набором сервисов, которые доступны рядовому российскому абоненту сотовой связи».

Код +7 действует в России, Казахстане, а также непризнанных Абхазии и Южной Осетии.