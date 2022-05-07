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Мобильные операторы ДНР и ЛНР перешли на российский план нумерации «+7» Статьи редакции

Ранее в республиках использовали международный телефонный код Украины «+380».

С 7 мая 2022 года мобильные операторы ДНР и ЛНР перешли на российский план нумерации с префиксом «+7». Об этом сообщили главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также российское Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Теперь номера телефонов абонентов операторов «Феникс» и «Лугаком» будут отображаться с телефонным кодом России и трёхзначной региональной нумерацией +7(949) и +7(959) соответственно — вместо прежних +38071 и +38072.

Менять сим-карты абонентам не придётся. После смены кода у них останется текущий номер. Жители ДНР и ЛНР смогут звонить внутри регионов и в Россию «по внутренним российским тарифам».

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что нововведение позволит «максимально просто проводить операции в российских банках, регистрироваться на порталах онлайн-услуг и пользоваться всем набором сервисов, которые доступны рядовому российскому абоненту сотовой связи».

Код +7 действует в России, Казахстане, а также непризнанных Абхазии и Южной Осетии.

#новости #связь #днрилнр

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21 комментарий
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Вредный Орзэмэс
С 7 мая 2022 года мобильные операторы ДНР и ЛНР перешли на российский план нумерации с префиксом «+7»

С 9 мая республики войдут в состав России

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Общий якорь

Нарышкин уже поддержал.

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Излишний шмель

Говорите прямо!

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Вредный Орзэмэс

Еще до 24 февраля

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J D

Если это произойдет то мобилизация неизбежна

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Слышный огонь

похоже, прогнозы про схему "включаем ЛДНР++ в состав России -> Украина теперь воюет не с ЛДНР++, а с Россией -> Россия объявляет полноценную войну с мобилизацией (а то и с ударами ЯО)" сбываются

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Слышный огонь
Лугаком

Ворошиловком скоро будет

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Излишний шмель
операторов «Феникс» и «Лугаком»

Мне кажется, недолго им осталось функционировать

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Железный салоед

это если Зеля заднюю не даст на границе ОРДЛО

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JilaNis

Точно хотят войти в состав России.

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Артур

дык они послов только определили - вряд-ли для того чтоб войти в состав
+ Мариуполь вроде Ростовской областью писали

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Излишний шмель
Жители ДНР и ЛНР смогут звонить внутри регионов и в Россию «по внутренним российским тарифам».

И никуда больше

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Общий якорь

А куда ещё? В НАТО??

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Michael Konovalov

А телефоны они где покупать будут, тоже в России?

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Марк Цукор

Бля что за название " Лугаком " почему у меня сразу в голове маты?

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Андрей Лагутин

937 99 92

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Слышный огонь

жди меня

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Марк Цукор

Бля какие республики такие и тарифы епта

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Секретный алмаз

С декабря прошлого года в Казахстане стали обсуждать переход на свой код +997 (он давно закреплён за Казахстаном, просто никогда не пользовались). Поначалу все жители как-то хейтили эту идею, типа короткий +7 выглядит солиднее +997, а сейчас кажется уже не такой плохой идеей

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Призванный блик

После прочтения поста сразу подумалось, пора бы Казахстану код менять.

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stop killing dolphins

Готовятся к возвращению в родную говень

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