Мобильные операторы ДНР и ЛНР перешли на российский план нумерации «+7» Статьи редакции
Ранее в республиках использовали международный телефонный код Украины «+380».
С 7 мая 2022 года мобильные операторы ДНР и ЛНР перешли на российский план нумерации с префиксом «+7». Об этом сообщили главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также российское Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Теперь номера телефонов абонентов операторов «Феникс» и «Лугаком» будут отображаться с телефонным кодом России и трёхзначной региональной нумерацией +7(949) и +7(959) соответственно — вместо прежних +38071 и +38072.
Менять сим-карты абонентам не придётся. После смены кода у них останется текущий номер. Жители ДНР и ЛНР смогут звонить внутри регионов и в Россию «по внутренним российским тарифам».
Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что нововведение позволит «максимально просто проводить операции в российских банках, регистрироваться на порталах онлайн-услуг и пользоваться всем набором сервисов, которые доступны рядовому российскому абоненту сотовой связи».
Код +7 действует в России, Казахстане, а также непризнанных Абхазии и Южной Осетии.
С 9 мая республики войдут в состав России
Нарышкин уже поддержал.
Говорите прямо!
Еще до 24 февраля
Если это произойдет то мобилизация неизбежна
похоже, прогнозы про схему "включаем ЛДНР++ в состав России -> Украина теперь воюет не с ЛДНР++, а с Россией -> Россия объявляет полноценную войну с мобилизацией (а то и с ударами ЯО)" сбываются
Ворошиловком скоро будет
Мне кажется, недолго им осталось функционировать
это если Зеля заднюю не даст на границе ОРДЛО
Точно хотят войти в состав России.
дык они послов только определили - вряд-ли для того чтоб войти в состав
+ Мариуполь вроде Ростовской областью писали
И никуда больше
А куда ещё? В НАТО??
А телефоны они где покупать будут, тоже в России?
Бля что за название " Лугаком " почему у меня сразу в голове маты?
937 99 92
жди меня
Бля какие республики такие и тарифы епта
С декабря прошлого года в Казахстане стали обсуждать переход на свой код +997 (он давно закреплён за Казахстаном, просто никогда не пользовались). Поначалу все жители как-то хейтили эту идею, типа короткий +7 выглядит солиднее +997, а сейчас кажется уже не такой плохой идеей
После прочтения поста сразу подумалось, пора бы Казахстану код менять.
Готовятся к возвращению в родную говень